Takto môžete sledovať HBO Max takmer zadarmo. Sleduj filmy ako Harry Potter, Game of Thrones ale aj Tour de France

Na HBO Max nie sú len tie najlepšie filmy a seriály, ale aj živé spravodajstvo.

Max, predtým známy alebo na niektorých trhoch stále známy ako HBO Max, je americká on-demand streamovacia služba. Je to vlastná jednotka spoločnosti Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, ktorá je sama divíziou spoločnosti Warner Bros. Discovery (WBD).

Táto služba bola prvýkrát spustená (ako HBO Max) v Spojených štátoch 27. mája 2020 a ponúka obsah z knižníc Warner Bros., Discovery Channel, HBO, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet, Eurosport a ich súvisiacich značiek. Táto služba tiež prináša pôvodné programy pod hlavičkou „Max Originals“, programy zo služby platenej televízie HBO a obsah získaný prostredníctvom knižníc tretích strán.

Čo je HBO Max?

HBO Max je americká streamovacia služba, ktorú vlastní spoločnosť Warner Bros. Discovery. Spustená bola 27. mája 2020 v Spojených štátoch, neskôr expandovala do Latinskej Ameriky a vybraných európskych krajín. Na Slovensku nahradila službu HBO GO 8. marca 2022. Ponúka široký výber filmov, seriálov a exkluzívnych programov od HBO, Warner Bros., DC a ďalších. HBO Max a HBO majú spolu približne 73,8 milióna predplatiteľov na celom svete, pričom služba plánuje ďalšie rozšírenie aj do ďalších európskych a ázijských krajín.

Po mätúcej rebranding kampani sa streamovacia služba Warner Bros. Discovery od 21.mája 2024 jednoducho nazýva Max.

Prečo? Aby vlajková loď streamera vyzerala viac „family - friendly“ spoločnosť Warner Bros. Discovery prišla k záveru, že názov HBO nejakým spôsobom obmedzuje šírenie HBO Max medzi domácnosťami s deťmi.

„Všetci milujeme HBO a je to značka, ktorá bola budovaná viac ako päť desaťročí, aby predstavovala „prelomovú zábavu pre dospelých.Nie je to však presne to miesto, kde by rodičia svoje deti najradšej videli... Nie je prekvapením, že kategória [obsah pre deti] nenaplnila svoj skutočný potenciál na HBO Max."

Nový Max obsahuje zástupný profil pre deti (ktorý štandardne umožňuje prístup iba k obsahu s hodnotením PG a TV-PG alebo nižším).

Služba však získala oveľa viac ako len nový názov. Samozrejme stále ponúka vynikajúcu zmes prémiových HBO show, nových originálnych seriálov a množstvo populárnych, klasických, aj animovaných filmov. Medzi hbo max novinky však patrí rozšírenie SPORT na sledovanie športu, ako aj veľká knižnica neuveriteľne bláznivých reality šou zo súrodeneckej služby Discovery+.

Kľúčové pozadie

Tu je stručné zhrnutie dôvodov zmien: Keď sa ujal vedenia spoločnosti nový generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery, David Zaslav, plánoval znížiť výdavky o približne 3 miliardy dolárov a jedným z jeho najväčších nápadov bolo spojiť služby, aby ušetril na propagácii. Discovery+ a HBO Max sa teda rozhodli spojiť svoje sily a stať sa jedným veľkým superveľmocným streamerom.

Discovery+ bol domovom reality a obsahu pre domácich majstrov vrátane relácií od HGTV, TLC, Food Network, Travel Channel, Magnolia Network a Discovery Channel, zatiaľ čo HBO Max bolo domovom prestížnych televíznych seriálov ako Succession a The White Lotus, novo vydaných filmov aj klasiky. z Turner Classic Movies a dokonca aj zo starých sezón Sesame Street.

Keď však bolo oznámené spojenie, bolo tiež vysvetlené, že hŕstka pôvodných seriálov a filmov HBO Max bude s najväčšou pravdepodobnosťou zrušená (napríklad reštart Gossip Girl, R.I.P.) alebo presunutá do kín (napríklad reimaginovaná House Party). Iné televízne programy a filmy zo služby jednoducho zmizli.

Podľa AT&T mali HBO a HBO Max k 30. júnu 2021 celkovo 69,4 milióna platiacich predplatiteľov na celom svete, vrátane 43,5 milióna predplatiteľov HBO Max v USA, 3,5 milióna amerických predplatiteľov iba HBO (predovšetkým komerčných zákazníkov ako hotely) a 20,5 milióna predplatiteľov HBO Max alebo samotného HBO v iných krajinách. Do konca roka 2021 mali HBO a HBO Max spolu 73,8 milióna platiacich globálnych predplatiteľov. Na konci Q1 2022 mali HBO a HBO Max 76,8 milióna globálnych predplatiteľov.

Celkovo bude Max čoskoro k dispozícii v 25 európskych krajinách a 65 krajinách a územiach po celom svete, pretože chce konkurovať globálnemu dosahu Netflixu.

Od fúzie WarnerMedia s Discovery, Inc. v apríli 2022 s cieľom vytvoriť Warner Bros. Discovery, je Max jednou z dvoch vlajkových lodí streamovacích služieb zlúčenej spoločnosti, pričom druhou je Discovery+ (ktorá sa primárne zameriava na faktografické programy od značiek Discovery). WBD pôvodne oznámila plány na zlúčenie HBO Max a Discovery+ v ​​roku 2023, ale spoločnosť sa nakoniec rozhodla zachovať Discovery+ V snahe vyhnúť sa núteniu predplatiteľov Discovery+ platiť viac za obsah, ktorý nechcú.

WBD nahradilo HBO Max novou premenovanou službou, ktorá bola prvýkrát spustená v Spojených štátoch 23. mája 2023. Skrátilo názov služby na „Max“, predstavilo prepracované používateľské rozhranie a pridalo medzi ďalšie nové série viac obsahu Discovery a filmy.

Prvé závady boli rýchlo odstránené

Niektoré chyby boli menšie, napríklad obrázok moderátora relácie sa nezhodoval s menom v popise. Iné, ako napríklad zamrznutie HBO Max aplikácie na TV a následné vyhadzovanie alebo obzvlášť nešikovná navigácia, už boli skôr problémom.

Napríklad ste sa ocitli v zdanlivo nekonečnom zvitku titulkov, ktoré sa pokúšali dostať na spodok obrazovky, keď sa zrazu prerušilo pole výberu, aplikácia zamrzla a obrazovka televízie sa zmenila na modrú priepasť. Od augusta 2023 sú však tieto závady odstránené.

Max stále pracuje na chybách pre všetky zariadenia na základe spätnej väzby od zákazníkov, takže ak narazíte na problém, odporúčame vám ho nahlásiť.

Koľko stojí HBO Max - cena a ponuka plánov predplatného

S jednou z najhviezdnejších knižníc ponúka Max tri plány predplatného, ​​ktoré vyhovujú rôznym preferenciám prezerania a rozpočtom. A predtým, ako sa opýtate, bezplatnú skúšobnú verziu - hbo max free trial, teda hbo max zadarmo, služba neponúka.

Najlepšie je, že cena sa dramaticky nezmenila, či už chcete cenovo dostupnú verziu Standard alebo konto Premium s vylepšenou knižnicou 4K.

Tu sú aktualizované podrobnosti o cenách od tohto roka:

Standard - 7,99 eura mesačne. Plán zahŕňa možnosť sledovania na dvoch zariadeniach súčasne, v rozlíšení Full HD. Cena taktiež zahŕňa možnosť stiahnutia až 30 položiek.

Premium - 9,99 eura mesačne. Plán ponúka možnosť sledovania na 4 zariadeniach súčasne, sledovanie vybraných titulov v rozlíšení 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Vision a HDR 10, 100 položiek na stiahnutie

Premium a Sport (pri zakúpení cez Apple) - ponúka prenosy z najlepších športových podujatí vrátane tenisového Grand Slamu, cyklistických pretekov Grand Tours, 24 hodín Le Mans, priamych prenosov lineárnych sietí Eurosport 1 a Eurosport 2 a mnohých ďalších. Je možné ho aktivovať ako doplnok ku ktorémukoľvek základnému paušálu. Rozšírenie Sport sa fakturuje osobitne od základného predplatného. Detaily o cenách nájdete na nasledujúcom linku: max.com/sports

Vďaka svojmu masívnemu mixu materiálu s vysokým, nízkym aj stredným stupňom intelektuálneho uplatnenia je hbo max sk všestrannou službou, ktorá stojí za váš čas a peniaze. Je len mierne prekonaná víťazmi Editors' Choice Hulu, Netflix, Peacock a Tubi.

Ako zrušiť predplatné HBO Max?

Je dôležité vedieť, že predplatné Max sa bude automaticky obnovovať, pokiaľ ho nezrušíte. Odinštalovaním Max sa predplatné nezruší.Predplatné zrušte aspoň 24 hodín pred ďalším fakturačným dátumom.

Ako zrušiť HBO Max? Postup je nasledovný:

Na telefóne alebo tablete: otvorte stránku max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu.

Na počítači: Prejdite na max.com, prihláste sa do svojho účtu, vyberte svoj profil a zvoľte Predplatné (z detského profilu nie je možné spravovať predplatné). Vyberte možnosť Zrušiť predplatné. Ak túto možnosť nemáte, navštívte sekciu Zrušenie služby Max. Potvrďte zrušenie a pozrite si dátum ukončenia platnosti.

Následne dostanete konfirmačný email. Streamovať môžete ešte do konca aktuálneho fakturačného obdobia. Ak si zrušenie predplatného rozmyslíte, môžete sa vrátiť do sekcie Predplatné (viď Krok 1) a vybrať možnosť Obnoviť predplatné.

Ak máte aktívne rozšírenie Sport, bude zrušené spolu so základným predplatným a za nevyužité dni rozšírenia vám budú vrátené peniaze.

Čo pozerať na HBO Max Slovensko

Lifestyle obsah je jedným z kľúčových rozdielov medzi HBO Max a streamovacou službou Max. Nová platforma zahŕňa zhruba 75 percent obsahu z Discovery+.

Nie je to skutočná kombinácia týchto dvoch aplikácií, ale namiesto toho prináša populárny obsah, aby sa nová aplikácia stala skôr káblovou alternatívou.

Do vášho televízora prichádza veľa nových vecí. Na platforme Max bude mať premiéru celý rad televíznych programov – vrátane veľmi kontroverzného rebootu Harryho Pottera – plus množstvo reality show, ako napríklad DIY show Barbie Dreamhouse, ktorú moderuje modelka Ashley Graham alebo 90-Day Fiancé od TLC, Love & Translation. K dispozícii bude obsah pre deti a rodiny, ako aj prestížnejšie programy v štýle HBO – v podstate čokoľvek, čo by vás mohlo napadnúť bude súčasťou platformy s konsolidovaným obsahom.

Knižnica Max je hlboká a rozsiahla. Služba kombinuje aktuálne a klasické relácie HBO, nové originály (nazývané Max Originals) a vybrané show a filmy iných spoločností vrátane CNN, DC, Looney Tunes, New Line Cinema, Rooster Teeth, knižnice Turner a Warner Bros.

Začneme pôvodnými reláciami HBO, zoznam dostupných titulov zahŕňa medzi inými Barry, Big Little Lies, Curb Your Enthusiasm, Černobyľ, Deadwood, Hry o tróny, Insecure, Last Week Tonight with John Oliver, Mare of Easttown, My Brilliant Friend, Oz, Real Time with Bill Maher, Sex v meste, Silicon Valley, Six Feet Under, Succession, Sopranovci, The Wire, Veep a Watchmen…. Tento prémiový obsah je chrbtovou kosťou služby a môže byť sám o sebe dostatočne lákavý na to, aby prilákal predplatiteľov.

Max má tiež práva na streamovanie ďalších relácií veľkých mien, ako sú Priatelia, Luther, Rick a Morty, South Park, Teória veľkého tresku, Princ z Bel-Air a Line Is It Anyway?

Žiadna streamovacia služba nie je úplná bez knižnice on-demand filmov.Ani v tejto kategórii nie je Max žiadnym „špuntom“, a to vďaka obsahovým partnerstvám s internými (New Line Cinema a Warner Bros.) a externými zdrojmi obsahu (napríklad Studio Ghibli a The Criterion Collection). Zostava sa neustále mení, ale medzi obľúbené filmy patria Blade Runner 2049, Duna, Joker, Matrix, My Big Fat Greek Wedding, Ponyo, Shazam! alebo Spirited Away.

Warner Bros. debutovalo viac ako tucet filmov na Max v ten istý deň, keď sa dostali do kín v USA. Okrem iného Think Dune, Godzilla vs. Kong, Matrix Resurrections a nový film Suicide Squad. Toto však už nepokračovalo. Napríklad The Batman mal premiéru v kinách v marci, no diváci si na streamovanie počkali do apríla.

Max ponúka aj klasické filmy, ako napríklad Vesmírna odysea, Električka menom Túžba, Casablanca, Občan Kane, Odviate vetrom, Rebel bez príčiny a Čarodejník z krajiny Oz. Filmoví fajnšmekri si zaručene prídu na svoje.

Na Max sa objavujú aj klasické a súčasné animované seriály vrátane Adventure Time, Dexter's Laboratory, The Flintstones, The Jetsons, The Powerpuff Girls, Samurai Jack a Steven Universe. Časom sa do služby hádam dostane viac klasických kreslených filmov.

Keďže Editors' Choice pick Crunchyroll už nie je súčasťou dcérskej spoločnosti vlastnenej AT&T alebo Discovery, Max si neponechal všetok svoj anime obsah. Vyhradené anime streamovacie služby ponúkajú oveľa viac obsahu. Dokonca aj Netflix a Hulu obsahujú rozsiahlejšie knižnice anime obsahu. Filmy Studio Ghibli sú však stále veľkým lákadlom.

Pridaním relácií Discovery+ sa katalóg Maxx ešte viac zväčšil o kuchárske relácie ako Chopped, majstrovské diela reality show ako 90 Day Fiancé … Na sledovanie je zdanlivo nekonečné množstvo relácií.

Max Originals

Pôvodný obsah nájdete pod hlavičkou Max Originals, vrátane seriálov, filmov a špeciálov. Pôvodný epizodický obsah sa vydáva týždenne, čím sa vyhýba „binge“ formátu, ktorý spopularizoval Netflix a Voyo.

Kevin Reilly, prezident WarnerMedia Entertainment Networks, uviedol, že to bolo preto, aby sa zabezpečilo, že originály zostanú v centre pozornosti po dlhšiu dobu a to tak, že uvedené relácie nechá „dýchať“ na rozdiel od „rýchleho upadnutia do zabudnutia po prejedení sa a vyhorení“.

Poznamenal tiež, že týždenný rozvrh pomohol dosiahnuť úspech predchádzajúcich relácií HBO, ako sú Succession a Černobyľ, ktoré koprodukovali so Sky UK a stali sa hitmi práve vďaka svojej „výdrži“.

Na prvý rok bolo naplánovaných 31 pôvodných sériálov a v roku 2024 sa plánuje rozšírenie na 50, hoci harmonogram výroby mohol byť prerušený pandémiou COVID-19. Max má v službe aj podcasty o filmoch a televíznych seriáloch, pričom Batman: The Audio Adventures je prvým.

Max nezahŕňa kanály lineárnych káblových kanálov HBO ani žiadny obsah z Cinemax. Hoci Cinemax zdieľa svoj filmový obsah s lineárnym kanálom HBO a preto väčšina filmov v kombinovanej knižnici bude v oboch službách, tieto filmy nebudú nevyhnutne dostupné na Max aj Cinemax súčasne.

Spojenie však dramaticky zmenilo budúcnosť Maxu. Streamovacie knižnice sa neustále menia, pričom nový obsah sa pridáva, keď starý obsah odchádza. Kontroverzný súčasný režim však nemilosrdne obmedzil pôvodnú produkciu Max, odstránil epizódy Sesame Street a zrušil Batgirl a ďalšie takmer hotové filmy.

Živé spravodajstvo a šport na Max

Od 29.08.2024 môžu predplatitelia bez ďalších poplatkov sledovať 24/7 nepretržité živé správy v sekcii živé vysielanie spravodajstva CNN International.

Predplatitelia služby Max budú môcť deň pred voľbami, 5. novembra, sledovať všetky kľúčové momenty kampane, ktorá vrcholí v boji o Biely dom. Zahŕňa to aj prenos prezidentskej debaty ABC News medzi bývalým prezidentom Donaldom Trumpom a viceprezidentkou Kamalou Harris, ktorú odvysiela CNN International 11. septembra o 03:00 SEČ a bude opakovane vysielaná o 08:00 a 20:00.

V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch bude CNN International pokračovať v podrobnom informovaní o amerických prezidentských voľbách a prinesie hlbší pohľad na kľúčové súboje, ktoré ovplyvnia rozloženie síl v Snemovni reprezentantov a Senáte.

Okrem amerických politických udalostí budú mať predplatitelia Max prístup aj k medzinárodnému spravodajstvu na CNN International, ako aj k rôznym programom z oblasti obchodu, cestovania, technológií a životného štýlu z celého sveta.

Nový kanál však bude v službe Max pravdepodobne k dispozícii iba v anglickom jazyku. Slovenskí a českí diváci však môžu časť obsahu CNN International sledovať aj prostredníctvom CNN Prima News, čo je spravodajský kanál vytvorený v spolupráci medzi CNN a českou televíziou FTV Prima.

Tento kanál vysiela program v češtine a kombinuje pôvodný obsah CNN International s miestnym spravodajstvom a programami určenými pre slovenské a české publikum. CNN Prima News však v ponuke Maxu nebude.

Spustenie CNN International v službe Max nadväzuje na uvedenie tohto kanálu vo Francúzsku a Poľsku v júni. Okrem CNN International majú predplatitelia Max prístup aj k športovým kanálom Eurosport 1 a 2, ktoré sú súčasťou skupiny Warner Bros. Discovery. Tieto kanály sú dostupné cez rozšírenie Sport.

Rastúci počet primárne on-demand streamovacích služieb sa v posledných rokoch rozšíril do oblasti živých športových prenosov. Napríklad Prime Video má futbal vo štvrtok večer, Paramount+ zahŕňa nedeľné popoludňajšie zápasy NFL, podujatia PGA Tour a basketbalové spravodajstvo NCAA. Showtime, ktorá je teraz súčasťou Paramount, streamuje box a MMA udalosti bez dodatočných nákladov.

Podporované zariadenia – na ktorých zariadeniach môžete streamovať

Nie je žiadnym tajomstvom, že hardvérová podpora bola najväčšou výzvou u HBO Max. Ale našťastie premenovaný Max takéto problémy nemá. Niektoré zo zariadení, ktoré Max podporuje, sú PC Windows 7, Google Chrome s prehliadačom verzie 95 alebo novšej.

Ako stiahnuť HBO Max do TV, HBO Max prihlásenie

Max môžete nastaviť na svojom televízore podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

V zariadení vyhľadajte aplikáciu Max.

Kliknite na Max a nainštalovať.

Max môžete sledovať aj na iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, iPadOS a Xbox One.

Chcete sa uistiť, že vaše inteligentné zariadenie bude podporovať Max? Tu sú niektoré z podporovaných zariadení na streamovanie Max:

Amazon TV

Android TV

Apple TV

PlayStation

Xbox

Samsung TV (modely vyrobené v roku 2016 alebo novšie)

Google Chromecast

Zariadenia so systémom iOS (napr. Apple iPhone alebo iPad)

Telefóny so systémom Android (napr. Samsung Galaxy)

Zariadenia Roku

Zariadenia Amazon Fire

Inteligentné televízory LG

Inteligentné televízory Vizio (2016 a novšie)

Xfinity Flex a X1

Max môžete tiež sledovať zo svojho počítača po prihlásení na webovej stránke max.com/sk/sk.

Minimálne požiadavky na rýchlosť internetu

Na streamovanie Max je potrebný vysokorýchlostný internet.Pre najlepší zážitok zo sledovania služba odporúča nasledujúce internetové pripojenia.

Kvalita videa Minimálna rýchlosť HD 5 Mbps 4K 50 Mbps HD 2+TV 10 Mbps



Tieto rýchlosti sú pre jeden stream. Ak sledujete na dvoch zariadeniach naraz, tieto požiadavky sa zdvojnásobia.

Môžete sledovať Max pomocou VPN?

Sieť VPN je vynikajúci nástroj na ochranu osobných údajov na ochranu vášho internetového prenosu pred pohľadom vášho poskytovateľa internetových služieb alebo akýmikoľvek inými škodlivými aktérmi číhajúcimi v sieti. Ďalšou výhodou siete VPN je, že ju môžete použiť na kamuflovanie vašej polohy online.

Aj keď zistíte, že vaša sieť VPN a streamovacia služba koexistujú v harmónii, neznamená to, že v tom budú pokračovať. Streamovacia služba neustále pracuje na nových spôsoboch zisťovania a blokovania prevádzky VPN.

Ak chcete pozerať Max, musíte vypnúť VPN, proxy alebo službu anonymizácie.

Webové rozhranie max

Z väčšej časti sa Max objavuje a funguje podobne ako HBO Max. Rebranded služba prichádza s niekoľkými vylepšeniami a veľkými zmenami v používateľskej skúsenosti. Fialová je preč (chýba nám a vám možno tiež), ale aj keď sa paleta farieb prepla na modrú, televízna aplikácia je stále atraktívna. Webové rozhranie Max používa elegantný, tmavý dizajn s modrými a bielymi akcentami. Verzia pre telefón sa zdá byť tmavšia, ale stále sa dá ľahko sledovať.

Medzi pridané vylepšenia patrí rozšírená sada profilových avatarov s viac ako 350 možnosťami, predvolený detský profil pre nové účty a optimalizované prispôsobenie.

Veľké miniatúry relácií a filmov vyniknú a stránky nie sú preplnené.

Viditeľné sú zmeny na domovskej obrazovke, navigácii a organizácii obsahu. Horná lišta má päť kariet: Domov, Seriály, Filmy, HBO a Šport. Výrazné umiestnenie karty HBO je užitočné ako priama cesta k nájdeniu všetkých vydaní – nových alebo starých – zo siete a plus pre tých, ktorí sa zaujímajú o knižnicu Discovery Plus.

Na televízoroch má nový bočný panel iba tri ikony: Domov, Hľadať a Moje položky - táto vás rýchlo zavedie do sekcie Pokračovať v pozeraní a Môj zoznam - možnosť, ako uložiť relácie, ktoré chcete sledovať. V aplikácii telefónu sa tento panel nachádza v spodnej časti a má ikonu sťahovania, ak ich váš plán obsahuje.

V sekcii Hľadať môžete vyhľadávať podľa názvu filmu alebo relácie, ako aj podľa iných výrazov, ktoré sa vyskytujú v popise a podrobnostiach titulu (ako sú členovia obsadenia, režiséri a scenáristi).

Posúvanie ďalej nadol vám umožní zobraziť tituly podľa rôznych žánrov alebo tých, ktoré Max propaguje. V spodnej časti stránky máte možnosť vyberať podľa konkrétnych žánrov.

Posúvaním doprava odkryjete ďalšie tituly vo vami zvolenom žánri. Domovské stránky všetkých piatich hlavných kariet fungujú podobne ako to, čo vidíte na hlavnej karte Domov.



Tu sú niektoré zo zmien oproti HBO Max:

Na TV sa aplikácia Max otvorí na modrej obrazovke; priblíži vynovené animované logo so zvukovým efektom odrážajúcim skupinu perkusívnych úderov.

Zvýraznenie používateľského účtu je modré namiesto fialovej. Profil dieťaťa sa automaticky pridá po registrácii nového účtu Max.

Zvýraznenie používateľského účtu je modré namiesto fialovej. Profil dieťaťa sa automaticky pridá po registrácii nového účtu Max. Na domovskej stránke sa zmenili obe navigačné lišty. Bočná navigácia vľavo sa zmenšila na tri – Domov, Hľadať a Moje položky.

Horná navigácia má zmenené možnosti, ponúka Domov, Filmy, Seriály, HBO a Sport

HBO bolo odstránené z názvu, ale zostalo v hornej lište na domovskej obrazovke.

Pokiaľ ide o samotné sledovanie titulov, jednou z menej príjemných zmien používateľského rozhrania je spôsob zobrazovania epizód relácie. Ak ste sa na HBO Max pozerali napríklad „Succession“, všetky epizódy série sa zobrazili naraz s navigačnou ponukou na prepínanie medzi sezónami. Na Max domovskej stránke zostáva ponuka sezóny, ale teraz sa relácie zobrazujú vertikálne v karuseli a musíte kliknúť na tlačidlo so šípkou a prejdete cez štyri epizódy naraz.

Pri starom prehrávači streamera sa hraný čas nachádzal v ľavom dolnom rohu pod lištou priebehu a zobrazoval uplynutý čas epizódy, za ktorým nasledovala lomka a celková doba (povedzme, napríklad 25:00/50:00). Na Max sa prehraný čas zobrazuje na pravej strane obrazovky a jednoducho odpočítava celkové množstvo zostávajúceho času v epizóde.

Spoločnosť Warner Bros Discovery uviedla, že domovské obrazovky sa postupom času budú viac personalizovať a zmeny sa pomaly dejú.

Keďže Max je upgrade – alebo vylepšenou aktualizáciou – HBO Max, streamovacia služba začala od nuly, pokiaľ ide o odporúčania. Vaša história pozerania HBO Max sa neimportovala do novej verzie a so všetkým zlúčeným obsahom z Discovery Plus je toho oveľa viac, čo si môžete pozrieť – alebo preskočiť.

Po niekoľkých mesiacoch sa algoritmus ešte stále učí, kto ste a čo sa vám páči a nakoniec dohoní vaše preferencie. Takže, pokiaľ ide o nástroj odporúčaní, Max potrebuje trochu času, aby váš algoritmus skutočne správne zvládol, ale keď ho budete pravidelne používať, budete nasmerovaní na naozajstné skvosty.

Max uľahčuje používanie titulkov bez ohľadu na to, aké zariadenie používate – aj keď môžu byť trochu oneskorené – a platforma funguje rovnako dobre na stolných počítačoch a smartfónoch, ako na televízore.

Max poskytuje priestor pre 5-užívateľských profilov, klasifikovaných ako profily pre dospelých alebo deti. Detský účet umožňuje rodičom nastaviť kontrolný limit pre obsah dieťaťa podľa hodnotenia MPAA od G do NC-17, čo znamená, že nie je povolený všeobecný prístup do 17 rokov.

Rodičovskú kontrolu môžete nastaviť už pri vytváraní profilu pre vaše dieťa, pričom tieto nastavenia je možné kedykoľvek upraviť v sekcii „Správa profilov“ vo vašom účte Max. Tým získate možnosť prispôsobiť a spravovať rodičovské nastavenia pre každý Detský profil prepojený s vaším účtom Max.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vytvoriť detský profil, ktorý zahŕňa vytvorenie PIN kódu a pridanie mesiaca a roku narodenia vášho dieťaťa. Max potom prispôsobí profil pomocou navrhovaných obmedzení obsahu, ale môžete aj manuálne určiť, ktoré televízne programy a filmy môže vaše dieťa sledovať, a to podľa vlastného hodnotenia. Takýto flexibilný prístup je ideálny.

Vaše dieťa nemôže prepínať profily bez zadania kódu PIN, ktorý ste použili na vytvorenie účtu. Všimli sme si však, že Max uzamkol iba určitý obsah, namiesto toho, aby ho úplne vynechal zo skúseností dieťaťa. Ak napríklad nastavíte účet pre veľmi malé dieťa, ponuka na ľavej strane mu umožní prehliadať (ale nie pozerať) tituly dostupné pre rôzne vekové skupiny, ako napríklad 13+.

Mobilná aplikácia Max

Okrem pridania obsahu je najvýraznejšou zmenou pri prechode z HBO Max na Max nová aplikácia.

Spoločnosť Warner Bros. Discovery pred spustením prisľúbila pre novú aplikáciu nasledovné:

Časy načítania aplikácií budú o 20 – 30 % rýchlejšie

Personalizované odporúčania pre jednotlivé užívateľské profily

Vylepšené časy spustenia videa pri výbere

Eliminovanie závad

Aplikácia zodpovedá farebnej schéme a dizajnu webového rozhrania. Pri prehliadaní obsahu alebo spúšťaní streamov sa nestretnete so žiadnymi problémami s výkonom ani oneskorením.

V aplikácii sa pohybujete pomocou troch ikon v ponuke v spodnej časti: Domov, Hľadať a Profil. Sekcia Domov je funkčne identická so sekciou Domov vo webovej verzii; pri posúvaní stránky nadol zobrazuje odporúčané relácie a filmy a vybrané kategórie obsahu.

Sekcia Hľadať odporúča seriály a filmy na základe toho, čo ste si už pozreli, no nemôžete ich rýchlo pridať do Môjho zoznamu ani stiahnuť z tejto obrazovky. V sekcii Profily môžete vytvárať, prepínať a spravovať profily zobrazenia (vrátane zmeny nastavení rodičovskej kontroly).

Táto časť obsahuje funkciu Môj zoznam, zoznam všetkých titulov, ktoré ste si stiahli na pozeranie offline, a zoznam Pokračovať v pozeraní. Spravovanie záznamov v týchto zoznamoch alebo ich odstránenie je veľmi jednoduché.

Funkcia sťahovania offline Max funguje podobne ako funkcie iných služieb vrátane Disney+, Amazon Prime Video a Netflix. Naraz si môžete stiahnuť až 30 epizód alebo filmov.

Máte 30 dní na začatie pozerania epizódy alebo filmu a 48 hodín na dopozeranie po spustení prehrávania. Max vás obmedzuje na päť kópií tej istej relácie alebo filmu na všetkých vašich zariadeniach.

Nastavenia aplikácie sú dostupné v sekcii Profil. Odtiaľto môžete spravovať svoj účet a fakturačné údaje, nastaviť predvoľby streamovania a sťahovania, odhlásiť sa z upozornení a spravovať všetky zariadenia prihlásené pomocou vašich poverení.

Zážitok z prehrávania a reklamy

Obrazovka prehrávania Max na webe je pomerne štandardná. Okrem typických nástrojov na prehrávanie a hlasitosť získate 10-sekundové tlačidlo pretáčania dozadu a možnosti skrytých titulkov. Neexistuje však spôsob, ako vybrať rozlíšenie streamovania.

Väčšina obsahu je dostupná v rozlíšení 1080p, ale vybrané tituly, ako sú The Little Things, Judas a The Black Messiah sú dostupné v rozlíšení 4K a HDR; tieto filmy tiež podporujú štandardy Dolby Atmos a Vision.

V skutočnosti má Max pravdepodobne najlepšie štandardné rozlíšenie zo všetkých streamerov. Neuveriteľná kvalita obrazu vynikne najmä pri sledovaní rozsiahlej ponuky animovaných filmov, ktorá vyzerá naozaj skvele, dokonca aj len v HD.

Na sledovanie obsahu v rozlíšení 4K a využívanie týchto štandardov potrebujete podporované zariadenie na streamovanie médií (Android TV, Apple TV 4K, Chromecast, Fire TV, Roku alebo Xfinity) a rýchle internetové pripojenie. Všetky požiadavky na zariadenie a kroky na riešenie problémov si môžete prečítať v centre pomoci help.max.com/sk

Mobilná aplikácia Max vyzerá podobne ako webová verzia. Opäť neexistuje spôsob, ako vybrať rozlíšenie streamovania. Nedostanete nič podobné funkcii Prime Video IMDB-powered X-Ray , ktorá uvádza všetkých členov obsadenia, ktorí sa objavia na scéne, spolu s ďalšími podrobnosťami o šou na oboch platformách.

Predplatitelia taríf Standard alebo Premium si môžu užívať sledovanie programov bez prerušovania reklamnými blokmi.

V západnej Európe a v Poľsku je dostupný ešte jeden lacnejší tarif, ktorý je však spojený s tým, že počas prehrávania seriálov a filmov sa zobrazuje určitý objem reklám. Táto možnosť ale na Slovensku v prvej fáze nie je dostupná.

Živé vysielanie, napríklad z olympijských hier, však obsahuje reklamy bez ohľadu na typ predplatného. V niektorých programoch môže byť zahrnutý sponzoring a product placement.

Pokiaľ ide o reklamy v budúcnosti, Max tvrdí, že celkový čas prehrávania reklám nepresiahne štyri minúty za hodinu a reklamy sa nebudú prehrávať počas vlastného obsahu. To je rozumnejšie ako skúsenosti s reklamami mnohých konkurentov.

Čo si pozrieť na HBO Max – naše odporúčania

Možno už nemá taký lesk ako kedysi, ale Max (predtým HBO Max) je ešte stále domovom niektorých z najlepších televíznych relácií za posledných 25 rokov, od Sopranovcov cez Špinu Baltimoru až po Hry o tróny a Pozostalých.

Či už ste dlhoročným fanúšikom HBO Max alebo Max nováčikom, ktorý sa snaží prísť na to, kde začať, nižšie uvedené hbo max filmy a seriály sa vám postarajú o nezabudnuteľné filmové večery.

Harry Potter

Harry Potter je ideálny pre dlhé zimné večery ideálnym únikom do sveta plného mágie, priateľstva a tajomstiev.

Jeho príbeh je nielen vzrušujúci, ale aj plný tepla a nádeje, čo je práve v chladných zimných mesiacoch veľmi príjemné. Atmosféra Rokfortu so svojimi starobylými hradbami, zasneženými kopcami a sviatočnou výzdobou dodáva príbehu kúzelný nádych, ktorý si v zimných večeroch užijete ešte viac.

Hoci je príbeh plný napätia, zároveň prináša aj veľa momentov, ktoré vás zahrejú pri srdci – od silného priateľstva až po vzájomnú podporu postáv v ťažkých chvíľach. Pre fanúšikov zimných večerov, kedy hľadáme niečo, čo nás zavedie do iného sveta a zároveň nám pripomenie dôležitosť priateľstva a odvahy, je Harry Potter perfektnou voľbou.

Špina Baltimoru (The Wire)

Niekedy sa film alebo televízny seriál natoľko zameria na svoje centrálne mesto, že sa z neho stane postava sama o sebe. Toto sa bežne robí pre metropolitné mestá ako Los Angeles a New York City. Tvorcovia seriálu David Simon a Ed Burns však prežili svoje v Baltimore, ktoré je hmatateľné v každej epizóde The Wire.

HBO si upevnilo svoju legendárnu povesť, pokiaľ ide o pôvodný program práve týmto seriálom. Desaťročia po skončení The Wire sa stále dá tvrdiť, že ide o najlepšiu sériu siete. David Simon a Ed Burns vyprodukovali 60 epizód počas piatich sezón seriálu, ktoré sa vysielali v rokoch 2002 až 2008.

The Wire nebol pri svojom pôvodnom vydaní hitom hodnotení, ale teraz je symbolom prestížneho televízneho seriálu a toho, ako správne vybudovať a rozvíjať autentický priestor. Jedným z hlavných dôvodov, prečo získava toľko pozornosti publika, je to, že sa rovnako zameriava na svojich zločincov, ako aj na tých, ktorí sú povolaní slúžiť a chrániť.

Game of Thrones – Hra o tróny

Game of Thrones je stále najžiadanejším seriálom na platforme s veľkým náskokom. Fantasy seriál sa môže pochváliť priemerným dopytom takmer 50-krát vyšším ako všetky ostatné televízne seriály v rovnakom časovom období. To ho priamo zaraďuje do výnimočnej kategórie, ktorú dosiahne iba 0,2 % relácií – a to je už päť rokov od skončenia seriálu.

Najpredávanejšia knižná séria Georgea R. R. Martina „Pieseň ľadu a ohňa“ sa dostala na filmové plátno a HBO zaborilo svoje výrazné rozprávačské zuby do tohto stredovekého fantasy eposu naozaj poriadne. Sledujeme súperenie mocných rodín – kráľov a kráľovien, rytierov a odpadlíkov, klamárov a čestných mužov – ktorí hrajú smrtiacu hru o ovládnutie Siedmich kráľovstiev Západozemia a usadnutie na Železný trón.

Čo však nie je veľmi dobrou správou, George R. R. Martin, autor knihy, pripustil, že zmeny v streamovacej službe by mohli potenciálne ovplyvniť plánované spinoffy Game of Thrones, pričom naznačil, že show Jona Snowa v hlavnej úlohe s Kitom Haringtonom ešte stále nebola objednaná.

Biely lotos

Prvá séria strhujúcej drámy Mikea Whitea sa odohráva v exkluzívnom havajskom rezorte, aj keď pre žiadnu z jej postáv to nebolo práve oddychové, či už tam boli na dovolenke alebo pracovali, aby uspokojili núdzne potreby svojich bohatých klientov. V sezóne 2 sa lokácia zmení na Taliansko a do centra pozornosti sa dostane úplne nové obsadenie vysoko postavených osobností. White vytvoril temnú komédiu, s ktorou dokázal, že funguje dobre v ktoromkoľvek kúte sveta.

Biely lotos sa ponára pod povrch zdanlivo báječných životov zámožných hostí, ktorí si môžu dovoliť pobyt v luxusných päťhviezdičkových rezortoch (najskôr na Havaji, potom na Sicílii a s Thajskom naplánovaným na 3. sezónu) a ľudí, ktorí slúžia ich potrebám.

Keďže 3. sezóna bude mať premiéru až v roku 2025, máte čas to dobehnúť. HBO už oznámilo, že v ďalšej sérii sa objavia Carrie Coon, Walton Goggins, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger a Aimee Lou Wood.

Vedomie, že Jennifer Coolidge hrá v prvých dvoch sériách The White Lotus, je už samo osebe dostatočným dôvodom pre mnohých, aby si seriál pozreli.

Boj o moc (Succession)

Seriál Jesseho Armstronga o mocenských bojoch členov prehnane bohatej rodiny Royovcov, ktorých otec je generálnym riaditeľom miliardového mediálneho konglomerátu, naozaj stojí za čas strávený jeho sledovaním.

Áno, je to o obchodných záležitostiach (aj keď seriál pravdepodobne nikto nesleduje kvôli svojej zanietenosti pre podnikanie), ale je hlavne o skutočne zvrátenej rodinnej dynamike a o hrozných veciach, ktoré bohatstvo a moc s ľuďmi robia. Ale keď sa to všetko deje v rámci fiktívnej televíznej relácie, je zaujímavé sledovať, ako sa zlí ľudia správajú zle.

Sopranovci (The Sopranos)

Prelomová dráma Davida Chasea je aj dnes tak populárna, ako keď sa vysielala prvýkrát a to z dobrého dôvodu. Sledujeme príbeh mafiána, ktorý nie je bezcitný, Tonyho Soprana (James Gandolfini), ktorý sa snaží vyrovnať s váhou hrozných, násilných vecí, ktoré spáchal ako šéf mafie a zároveň svojou úlohou manžela a otca.

Je to pútavo živý príbeh o Amerike, o veciach, ktoré kapitalizmus robí s ľudskou dušou. Ak máte radi akúkoľvek show vyrobenú po The Sopranos, je dosť veľká šanca, že bola nejakým spôsobom inšpirovaná práve nimi.

Čo ponúka nový Max v kocke

Prémiové prehrávanie videa - poskytne používateľom plynulé a cinematické video bez ohľadu na to, kde a akokoľvek ho chcú pozerať. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že sa bez problémov ponoria do svojich preferovaných svetov, či už si prezerajú svoje obľúbené filmy, offline na cestách alebo si v nedeľu večer naladia najnovšiu epizódu seriálu Succession.

Personalizácia. Max rozšíri personalizáciu aj nad rámec domovskej stránky a ponúkne diferencovaný a vysoko výkonný zážitok pre každého používateľa v rámci celej služby.

Viac prominentných detských zážitkov. Max ponúka predvolený detský profil pre nových predplatiteľov spolu so sprievodnou rodičovskou kontrolou. Rodičia si môžu prispôsobiť nastavenia a vybrať obmedzenie obsahu pre detský profil podľa hodnotení: malé deti (tv-y), veľké deti (tv-y7, tvy7-fv), veľké deti plus (tv-g, g), pre-tínedžeri (tv-pg/pg) alebo tínedžeri (tv-14, pg-13).

Rodičia budú mať tiež možnosť nastaviť individuálne profilové PINy na uzamknutie prístupu k ich profilom pre dospelých, ako aj rodičovský kód na uzamknutie svojich detí v rámci Max Kids.

Zjednodušená navigácia. Max pracuje tvrdšie, takže diváci nemusia. Zjednodušené kategórie, vylepšené stránky s podrobnosťami o obsahu, skratky a tematické lišty obsahu uľahčujú objavovanie nových ponúk. Aktualizovaný dizajn spojený s lepším personalizačným modulom pomôže spotrebiteľom rýchlo nájsť a objaviť to najlepšie z toho, čo hľadajú.

4K UHD. Max bude mať rozšírený katalóg obsahu dostupného v 4K UHD vrátane kľúčových programov, ako sú Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, Pán prsteňov, The Dark Knight Trilogy a ďalšie. Všetky filmy Warner Bros. vydané v tomto roku a v budúcnosti budú dostupné aj v rozlíšení 4K UHD, keď prídu na Max po uvedení v kinách.

Výhody Max

Obrovský katalóg populárnych relácií a filmov z mnohých zdrojov

Atraktívne aplikácie

5 používateľských profilov a nástroje rodičovskej kontroly

Zatiaľ bez reklám

Možnosť sťahovať obsah na sledovanie offline

Živé správy a šport

Možnosť sledovať obsah na dvoch zariadeniach súčasne

Intuitívne rozhranie

Nevýhody Max

Potenciálne dramatické zmeny knižnice

Zatiaľ limitovaný obsah v 4K rozlíšení

Verdikt: Stojí Max za to?

Max ponúka pestrú knižnicu obsahu vrátane klasických relácií HBO, populárnych filmov, anime, živých správ a športu a reality TV. Aplikácie Max sú dobre navrhnuté.

Max ponúka prémiový zážitok zo streamovania s obrovským množstvom obsahu, ktorý odôvodňuje jeho cenu. Či už vás zaujímajú exkluzívne filmy, relácie pre deti alebo originálne seriály, Max má pre každého niečo.

Ide o streamovaciu službu, ktorá poskytne tisíce hodín zábavy za relatívne rozumnú cenu.

Zrátané a podčiarknuté: Všetko, čo ľudia milovali na káblovom televíznom kanáli HBO, je teraz dostupné prostredníctvom MAX, spolu s rozmanitým a neustále rastúcim výberom živých a on-demand programov z viac ako tuctu obľúbených kanálov a sietí káblovej televízie. Storočné dedičstvo Warner Bros. znamená, že ide o streamer s množstvom skvelých možností. Max je naozaj hodnotnou investíciou pre milovníkov kina a televízie.