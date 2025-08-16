CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance

V novej kolekcii si nájdu svoje milovníci streetwearu, ale aj športového štýlu.
Letné sandále ani šľapky ešte neodkladaj, no ak si chceš vyberať z najširšieho sortimentu obuvi na jesenné dni, CCC je pripravené. Nová kolekcia práve dorazila do predajní aj online.
Začiatok každej sezóny je ideálnym momentom na malý reštart – nielen v plánoch, ale aj v šatníku. Značka CCC prichádza s kolekciou športovej obuvi a doplnkov, ktorá nadchne tých, čo obľubujú ležérny ale štýlový mestský štýl, dávajú palec hore pohodliu a potrpia si na kvalitné značky.
V ponuke nájdeš ikonické modely od Reebok, adidas, DC, New Balance, SHAQ, PUMA, VANS a Kappa – všetky spájajú nadčasový dizajn s moderným vzhľadom a funkčnosťou, ktorú ocenia všetci aktívni ľudia.
Kto by nemiloval Reebok
Minimalistickým štýlom ešte nikdy nikto nič nepokazil. Béžové tenisky so sieťovanými detailmi z najnovšej kolekcie doladia každý štýl a neurobíš chybu, keď ich napasuješ k akémukoľvek outfitu. Hoci sú univerzálne, zachovávajú si svoj charakter a poskytujú dokonalé pohodlie, ktorým je značka známa. Doladíš k nim batohy v tlmených prírodných tónoch, ktoré podčiarknu premyslený styling.
Tri pásiky športovej elegancie
Značka adidas stavila na overené modely, ktoré si už dávno získali srdcia fanúšikov po celom svete. BREAKNET SLEEK v svetlých a pastelových tónoch vyzerajú moderne, no stále zostávajú univerzálne a neuveriteľne pohodlné. Dopĺňajú ich kultové kúsky ako VL COURT 3.0 s výraznými pruhmi a sivé GRAND COURT, ktoré sú stelesnením nadčasovej klasiky. V kombinácii s priestranným batohom s logom adidas vytvoríš outfit, ktorý zvládne tréning, výlet aj prechádzky po meste či festival.
DC, VANS a SHAQ: Ukáž, kto si
CCC myslí aj na milovníkov streetwearu. Značka DC ponúka robustné modely na hrubšej podrážke, ktoré sa výborne hodia k voľnejším džínsom či k aktuálnemu oversized trendu, ktorý ovláda ulice. Výrazné tenisky SHAQ CEO-4X oslovia hlavne mladú generáciu – nápaditým dizajnom a sviežimi farbami sú ako stvorené pre chytľavé videá na TikTok. Street štýl by snáď ani nebol street štýlom bez legendárnych VANS. Čierne klasiky s bielymi detailmi a ikonickým logom sú stálicou, ktorá nikdy neomrzí.
Viac značiek, viac možností
Kolekcia zahŕňa aj modely od značiek PUMA, New Balance a Kappa – každá z nich prináša do mixu svoj osobitý rukopis. Či už si fanúšik športového minimalizmu, alebo vsádzaš na výraznejšie prvky, v CCC si z kolekcie najnovšej sezóny, ktorú už nájdeš v predajniach, určite vyberieš. Nová kolekcia osloví priaznivcov ležérneho „teplákového“ štýlu aj tých, ktorí preferujú kombináciu denimu a oversize kúskov.