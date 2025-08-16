Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti CCC.
dnes 16. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 1:39
Sponzorovaný obsah

CCC predstavilo novú kolekciu na jeseň. Vyber si z farebných modelov adidas či minimalistických tenisiek New Balance

MÓDA CCC MÓDA
V novej kolekcii si nájdu svoje milovníci streetwearu, ale aj športového štýlu.

Letné sandále ani šľapky ešte neodkladaj, no ak si chceš vyberať z najširšieho sortimentu obuvi na jesenné dni, CCC je pripravené. Nová kolekcia práve dorazila do predajní aj online.

Začiatok každej sezóny je ideálnym momentom na malý reštart – nielen v plánoch, ale aj v šatníku. Značka CCC prichádza s kolekciou športovej obuvi a doplnkov, ktorá nadchne tých, čo obľubujú ležérny ale štýlový mestský štýl, dávajú palec hore pohodliu a potrpia si na kvalitné značky.

V ponuke nájdeš ikonické modely od Reebok, adidas, DC, New Balance, SHAQ, PUMA, VANS a Kappa – všetky spájajú nadčasový dizajn s moderným vzhľadom a funkčnosťou, ktorú ocenia všetci aktívni ľudia.

Kto by nemiloval Reebok

Minimalistickým štýlom ešte nikdy nikto nič nepokazil. Béžové tenisky so sieťovanými detailmi z najnovšej kolekcie doladia každý štýl a neurobíš chybu, keď ich napasuješ k akémukoľvek outfitu. Hoci sú univerzálne, zachovávajú si svoj charakter a poskytujú dokonalé pohodlie, ktorým je značka známa. Doladíš k nim batohy v tlmených prírodných tónoch, ktoré podčiarknu premyslený styling.

cCC
Zdroj: CCC

Tri pásiky športovej elegancie

Značka adidas stavila na overené modely, ktoré si už dávno získali srdcia fanúšikov po celom svete. BREAKNET SLEEK v svetlých a pastelových tónoch vyzerajú moderne, no stále zostávajú univerzálne a neuveriteľne pohodlné. Dopĺňajú ich kultové kúsky ako VL COURT 3.0 s výraznými pruhmi a sivé GRAND COURT, ktoré sú stelesnením nadčasovej klasiky. V kombinácii s priestranným batohom s logom adidas vytvoríš outfit, ktorý zvládne tréning, výlet aj prechádzky po meste či festival.

CCC
Zdroj: CCC

DC, VANS a SHAQ: Ukáž, kto si

CCC myslí aj na milovníkov streetwearu. Značka DC ponúka robustné modely na hrubšej podrážke, ktoré sa výborne hodia k voľnejším džínsom či k aktuálnemu oversized trendu, ktorý ovláda ulice. Výrazné tenisky SHAQ CEO-4X oslovia hlavne mladú generáciu – nápaditým dizajnom a sviežimi farbami sú ako stvorené pre chytľavé videá na TikTok. Street štýl by snáď ani nebol street štýlom bez legendárnych VANS. Čierne klasiky s bielymi detailmi a ikonickým logom sú stálicou, ktorá nikdy neomrzí.

Viac značiek, viac možností

Kolekcia zahŕňa aj modely od značiek PUMA, New Balance a Kappa – každá z nich prináša do mixu svoj osobitý rukopis. Či už si fanúšik športového minimalizmu, alebo vsádzaš na výraznejšie prvky, v CCC si z kolekcie najnovšej sezóny, ktorú už nájdeš v predajniach, určite vyberieš. Nová kolekcia osloví priaznivcov ležérneho „teplákového“ štýlu aj tých, ktorí preferujú kombináciu denimu a oversize kúskov.

CCC CCC CCC CCC
Zobraziť galériu
(10)
Začni novú sezónu pri nohách. Vyber si kvalitné tenisky a štýlové doplnky, ktoré vnesú svieži vietor do každodenného šatníka. Novú kolekciu nájdeš vo všetkých predajniach CCC, v mobilnej aplikácii aj online na ccc.eu.
Kvíz
Spoznáš podľa obrázkov tieto slovenské mestá?
Mesto na obrázku je
1 8
Mesto na obrázku je
Bardejov
Prešov
Košice
Mesto na obrázku je
2 8
Mesto na obrázku je
Trnava
Nitra
Bratislava
Mesto na obrázku je
3 8
Mesto na obrázku je
Prešov
Bardejov
Poprad
Mesto na obrázku je
4 8
Mesto na obrázku je
Žilina
Piešťany
Trenčín
Mesto na obrázku je
5 8
Mesto na obrázku je
Zvolen
Banská Bystrica
Bardejov
Mesto na obrázku je
6 8
Mesto na obrázku je
Prešov
Piešťany
Bratislava
Mesto na obrázku je
7 8
Mesto na obrázku je
Námestovo
Trenčín
Čadca
Mesto na obrázku je
8 8
Mesto na obrázku je
Bardejov
Nitra
Banská Štiavnica
Vyhodnotiť kvíz
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: CCC
Všetko
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
Doplnky
11. 8. 2025 11:19
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham
11. 8. 2025 11:19
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
8. 8. 2025 17:00
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
V spolupráci
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY
11. 8. 2025 9:00
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
11. 8. 2025 8:27
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc
8. 8. 2025 15:35
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
V spolupráci
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
pred 3 dňami
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Udalosti
9. 8. 2025 8:36
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
9. 8. 2025 8:36
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART)
pred 39 minútami
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
10. 8. 2025 20:30
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
Hry
pred 3 dňami
RECENZIA: Mafia: The Old Country sa vracia ku koreňom a nostalgickej jednotke. Je to však až príliš veľký krok do minulosti
pred 3 dňami
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
11. 8. 2025 11:19
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
včera o 12:29
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
včera o 18:21
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí
včera o 10:03

