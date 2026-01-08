Najnovšie údaje z matriky ukazujú, že rodičia čoraz častejšie vyberajú pre deti netradičné a originálne mená.
Fantázia rodičov pri výbere detských mien nemá hraníc. Kým v Košiciach zaujali pôrodnice zoznamom netradičných mien, ako Saxana, Diamond Dante, Tupak (2PAC) či Athara, aj Prešov potvrdzuje, že originálne mená už nie sú výnimkou.
Košická nemocnica upozornila na mená detí narodených v roku 2025, ktoré pôsobia ako z filmu, fantasy sveta či hudobnej scény. Medzi dievčatami sa objavili mená, ako Lana, Madison, Aylin, Luna, Aurora Rhaenys, Lyanna Ayline, Zarya či Shanaya. Chlapci dostali mená, ako Cassian, Zayan, Diamond Dante, Santiago, Codrin či Tupak.
Lana
Madison
Aylin
Luna
Leannah
Ashanty
Aurora Rhaenys
Lyanna Ayline
Zarya
Zarita
Shanaya
Athara
Fortunata
Saxana
Davina
Suela
Darko
Cassian
Zoran
Zayan
Diamond Dante
Flavio
Codrin
Santiago
Nolwenn
Elif
Tupak (2PAC)
Milan Junior
Noan
Enriko
Melek
Arian
Netradičné mená pribúdajú aj v Prešove
Prešovská matrika síce hlási, že najčastejšími menami detí v roku 2025 boli Samuel a Natália, no ani tu nechýbali netradičné voľby. Objavili sa mená, ako Anawim, Zejnep, Defne, Mavi, Elif, u chlapcov napríklad Kenzo, Atlas, Ateš, Saras, Ollie či Yaman.
V roku 2025 sa v Prešove narodilo 2476 detí, čo je mierny nárast oproti minulému roku. Údaje z východu Slovenska tak jasne ukazujú, že rodičia sa čoraz viac inšpirujú zahraničnými trendmi a pri výbere mena sa neboja originality.