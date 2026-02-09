Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 1:01

KVÍZ: „Lowkey mi môj situationship dáva icks." Vyznáš sa v týchto moderných dating pojmoch?

KVÍZ: „Lowkey mi môj situationship dáva icks.“ Vyznáš sa v týchto moderných dating pojmoch?
Zdroj: Dupe/Daniel Bughiu
Sú tieto slová súčasťou tvojej bežnej komunikácie alebo ich vidíš prvýkrát?

Gen Z si v súčasnosti vytvorila úplne nový unikátny jazyk plný anglických fráz, ktorý ovláda internet a neobišiel ani dnešné vzťahy. Bežne píšeš svojim kamoškám o „red flagoch“ tvojho crusha, ale páči sa ti, že má „touch of the ‘tism“? Alebo sú tieto moderné frázy pre teba neznámym pojmom? Tak či onak, to zistíš v našom kvíze, ktorý ťa preverí, ako veľmi rozumieš dnešnému dating slangu.

@aleksiss5

🤣

♬ The Vibe With Ky Dating vs Relationship - The Vibe With Ky

Faktom je, že komunikácia vo vzťahu je mimoriadne dôležitá. Máme pre teba jeden tip, ktorý zaručene rozpáli debatu, nech už si kdekoľvek – či už v dlhoročnom vzťahu, na rande s tvojím crushom alebo len chilluješ s kamošmi.

V kuchyni Refresheru sme uvarili kartovú hru Menučko – ktorá je inšpirovaná našou populárnou dating šou. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale nebojí sa ísť ani do hĺbky. Nasýť sa odpoveďami spoluhráčov, ktoré ťa buď rozosmejú, alebo šokujú.

💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch:

  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥


K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.

menučko Menučko Menučko menučko
Zobraziť galériu
(9)
Kúp si Menučko

Keď už máš Menučko v košíku, pusti sa do kvízu nižšie, kde ťa čaká 12 otázok o moderných dating frázach.

Kvíz
Vyznáš sa v moderných dating slangoch a frázach?
Začneme niečim jednoduchším. Uhádni význam slova „ghosting.“
Zdroj: Vecteezy
1 12
Začneme niečim jednoduchším. Uhádni význam slova „ghosting.“
Vytvorenie si falošného profilu na sociálnych sieťach s cieľom nachytať svojho partnera, či je verný.
Neodpisovanie, nedvíhanie, celkovo kompletný ignor dotyčnej osoby.
Keď máš frajera/frajerku, ale necháš si okolo seba „možnosti.“
Vysvetlenie
„Ghosting“ je, keď niekto náhle preruší všetku komunikáciu bez udania dôvodu.
Poznáme pojmy „red flag“ a „green flag“ – čiže zlé a dobré vlastnosti človeka. Ako však Gen Z označuje vlastnosti, ktoré nie sú ani dobré ani zlé, ale skôr zvláštne?
Zdroj: Vecteezy
2 12
Poznáme pojmy „red flag“ a „green flag“ – čiže zlé a dobré vlastnosti človeka. Ako však Gen Z označuje vlastnosti, ktoré nie sú ani dobré ani zlé, ale skôr zvláštne?
white flag
brown flag
beige flag
Vysvetlenie
„Beige flag,“ čiže béžová vlajka, je slangový výraz označujúci zvláštnu alebo výnimočnú vlastnosť, ale nie je vyslovene problematická vo vzťahu.
Aký je skutočný význam tohto emoji: 🥀?
Zdroj: Vecteezy
3 12
Aký je skutočný význam tohto emoji: 🥀?
Je to na vyjadrenie lásky.
Vyjadrenie sklamania či smútku.
Toto emoji znamená nenápadné vyjadrenie otvoreného vzťahu.
Vysvetlenie
Toto emoji sa používa na vyjadrenie smútku, sklamania alebo zlomeného srdca. A áno spopularizoval ju TikTok minulý rok.
Ako sa nazýva pojem, kedy nenápadne odhaľuješ svojho nového partnera na sociálnych sieťach alebo naznačuješ, že si na rande?
Zdroj: Vecteezy
4 12
Ako sa nazýva pojem, kedy nenápadne odhaľuješ svojho nového partnera na sociálnych sieťach alebo naznačuješ, že si na rande?
hard launch
mid launch
soft launch
Vysvetlenie
„Soft launch“ je o jemných náznakoch. V kontexte datingu sa často zverejňuje fotka partnera bez priameho odhalenia identity alebo obaja naraz uverejnia tú istú vec na sociálne siete (miesto ich rande, pesnička, jedlo atď.).
Slovo „situationship“ sa používa čoraz častejšie. Uhádni jeho význam.
Zdroj: Vecteezy
5 12
Slovo „situationship“ sa používa čoraz častejšie. Uhádni jeho význam.
Označuje romantický a sexuálny vzťah, ktorý je menej ako klasický vzťah, ale je to viac, ako byť kamarát.
Je to nálepka pre otvorený vzťah, v ktorom je len jeden z páru verný.
Označuje pauzu v dlhoročnom vzťahu.
Vysvetlenie
Je to romantický alebo sexuálny vzťah, bez nejakej presnej definície alebo formálnej nálepky. Presne ako v odpovedi – viac ako kamoši, ale menej ako vážny vzťah.
Čo znamená, ak máš z niekoho „ick?“
Zdroj: Vecteezy
6 12
Čo znamená, ak máš z niekoho „ick?“
Dotyčný človek spravil niečo, čo ťa odradilo.
Že ťa dotyčný človek veľmi priťahuje.
Máš pocit, že dotyčného človeka poznáš už večnosť.
Vysvetlenie
Slovo „ick“, zvyčajne označuje náhly pocit znechutenia alebo odporu, ktorý spôsobuje trvalú zmenu v citoch voči romantickému partnerovi.
Niektorí mladí chcú partnera alebo partnerku, ktorí majú „touch of the ‘tism.” Vieš, čo to znamená?
Zdroj: Vecteezy
7 12
Niektorí mladí chcú partnera alebo partnerku, ktorí majú „touch of the ‘tism.” Vieš, čo to znamená?
Hľadajú polovičku, ktorá verí v Boha a chcú mať sex až po svadbe.
Táto fráza označuje submisívnu povahovú vlastnosť.
Je to niekto, kto vykazuje vlastnosti spojené s autistickým spektrom, ako napríklad veľmi niche záujmy.
Vysvetlenie
„Touch of the 'tism“ je slang, ktorý sa často používa na TikToku na humorné alebo láskyplné opisovanie čŕt, ktoré sú bežné u ľudí na autistickom spektre. Medzi tento pojem patria špecifické až zvláštne rutiny, veľmi niche záujmy a koníčky či introvertnosť.
Ako sa volá pojem, ktorý označuje veľmi prehnané prejavovanie lásky a rôznych sľubov?
Zdroj: Vecteezy
8 12
Ako sa volá pojem, ktorý označuje veľmi prehnané prejavovanie lásky a rôznych sľubov?
love bombing
love explosions
love edging
Vysvetlenie
„Love bombing” je bombardovanie niekoho s príliš veľkou pozornosťou a náklonnosťou, zvyčajne s cieľom manipulácie.
Teraz skús uhádnuť, ako sa volá niekoho sexuálne príťažlivá fotografia alebo video, zvyčajne na prilákanie pozornosti?
Zdroj: Vecteezy, Gemini Nano Banana
9 12
Teraz skús uhádnuť, ako sa volá niekoho sexuálne príťažlivá fotografia alebo video, zvyčajne na prilákanie pozornosti?
hot fudge
thirst trap
wild stuff
Vysvetlenie
Je to fotka alebo video na sociálnych sieťach, ktorej cieľom je upútať pozornosť alebo vzbudiť sexuálny záujem u ľudí, ktorí to vidia.
Čo znamená, ak ti niekto povie, že jeho crush je „golden retriever?”
Zdroj: Vecteezy, Public Domain Pictures
10 12
Čo znamená, ak ti niekto povie, že jeho crush je „golden retriever?”
Že má energiu ako zlatý retríver, čiže je oddaný, pozitívny a plný energie.
Podobne ako zlatý retríver ťa neustále prenasleduje a nemáš od neho vôbec pokoj.
Je až príliš tvrdohlavý, ale zároveň inteligentný.
Vysvetlenie
Ak ti niekto povie, že máš energiu zlatého retrívera, je to len a len dobre. Opisuje osobnosť, ktorá je vrúcna, optimistická, lojálna a šťastná, presne ako prítulná povaha tohto psíka.
Čo znamená „three months rule?”
Zdroj: Vecteezy
11 12
Čo znamená „three months rule?”
Ak chce pár vo vzťahu pauzu, mala by trvať maximálne tri mesiace.
Keď sa rozídeš, počkaj tri mesiace minimálne a potom si nájdi nového partnera.
Prvé tri mesiace ti skutočne ukážu, či tvoj nový partner je pre teba ten pravý.
Vysvetlenie
Hovorí sa, že čerstvý vzťah by mal prejsť prvými troma mesiacmi, počas ktorej zistí, či to klape alebo nie.
„Bodycount” je posledné obdobie hot téma pri výbere partnera. Čo to podľa teba znamená?
Zdroj: Vecteezy
12 12
„Bodycount” je posledné obdobie hot téma pri výbere partnera. Čo to podľa teba znamená?
Je to počet sledovateľov na Instagrame alebo TikToku.
Označuje počet sexuálnych partnerov.
Je to počet matchov na dating aplikáciách ako Tinder či Badoo.
Vysvetlenie
Je to počet sexuálnych partnerov, ktorých mala osoba v minulosti. Dalo by sa povedať, že v datingu je to veľmi kontrovérzna téma.
Vyhodnotiť kvíz
