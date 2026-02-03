Priznáva, že niekedy si odkladal aj na úkor vlastných záľub, pretože sa riadil myšlienkou FIRE (Financial Independence, Retire Early). Ako 23-ročný študent z Humenného rozmýšľa o peniazoch inak než jeho okolie?
Keď 23-ročný študent Miloš prvýkrát povedal rodičom, že investuje, mysleli si, že mu „preskočilo“. Kým väčšina študentov rieši, kam ísť cez víkend a ako vyžiť do konca mesiaca, on riešil niečo iné. Finančnú rezervu, dlhodobé investovanie a vlastné chyby, ktoré ho k tomu priviedli.
Postupne si našiel vlastný systém sporenia. Kým sa niektorí ľudia riadia pravidlom 50–20–30, Miloš sa dlho držal filozofie FIRE – maximalizovať príjmy, minimalizovať výdavky a čo najviac investovať. Na vlastnej koži sa však presvedčil, že úplné zanedbávanie rezervy môže byť problém.
„Pred dvoma rokmi sa mi náhle zvýšili zálohy na internáte a prišiel som za otcom s tým, že mi to nevychádza a potrebujem od neho dve stovky. Len sa zasmial a povedal mi: Vidíš, investuješ a investuješ, ale rezervu si netvoríš. Vtedy mi to otvorilo oči,“ hovorí Miloš pre Refresher.
Najskôr začal s kryptomenami. Hľadal si informácie a skúšal malé sumy. Postupne si vybudoval základnú finančnú rezervu a dnes investuje systematicky. Pravidelne si odkladá peniaze a časť financií spravuje spolu s priateľkou.
Miloš pochádza z Humenného, dnes žije a študuje v Trnave. Popri vysokej škole učí krúžok informatiky a matematiky. Jeho príbeh nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o tom, ako sa mladý človek učí rozmýšľať o peniazoch v prostredí, v ktorom to nie je bežné.
400 eur na stužkovú a prvé investovanie
Miloš sa o peniaze začal zaujímať už v mladom veku. Prvú brigádu mal po skončení základnej školy, približne v šestnástich rokoch, a práve vtedy si založil aj svoj prvý bankový účet. „Keď som dostal prvé peniaze, hneď som si ich odložil. Mal som motiváciu v tom, že účet bol nastavený tak, že sa mi peniaze lepšie úročili, pokiaľ som z neho nevyberal. Začal som si odkladať drobné z transakcií, rôzne zaokrúhľovania, a podobne,“ spomína.
Postupne si však začal klásť otázku, ako z tých peňazí vytlačiť viac. Okolo 18-tky ho zaujali kryptomeny, otvoril si účet na Revolute a pustil sa do prvých nákupov a predajov.
„Vyberal som ich podľa vlastného úsudku, či sa mi zdalo, že cena je dobrá, alebo že má daný projekt potenciál. Našťastie som sa na tom výrazne nespálil, nestratil som peniaze. Bolo to už v čase, keď sa začínala riešiť pandémia.“
