dnes 28. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 7:22

Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku

Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
Zdroj: Simona Podová
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Simonin šéf má luxusné auto, ale do práce chodí na bicykli. „A presne toto je v Dánsku považované za znak, že si naozaj cool,“ vraví Simona.

Na Slovensku sa dnes z „kúpil som investičný byt,“ stala posvätná veta. Prečo Dáni, aj keď sú štatisticky bohatší, neskupujú nehnuteľnosti? Simona Podová žije v Kodani už 12 rokov, pracuje v škandinávskej banke ako produktová manažérka pre platobné systémy. Na Instagrame ukazuje každodenný život Dánov, ich hodnoty, rozdiely aj spôsob, akým premýšľajú o peniazoch a bývaní.

Práve investovanie je jednou z oblastí, kde sa slovenská a dánska mentalita výrazne líšia. Prečo je pre Dánov prirodzenejšie bývať celý život v nájme? Prečo radšej investujú do fondov než do nehnuteľností? A prečo tam veta „kúpil som investičný byt“ znie takmer ako sci-fi? Aj keď nemusia 'strugglovať' nad existenčnými problémami, je niečo, kde Dáni pociťujú tlak?

„Neplatí tu ten stereotyp, že v nájme bývajú len mladí ľudia, ktorí si ešte nemôžu dovoliť kúpu bytu. Poznám množstvo dánskych rodín, ľudí po päťdesiatke, ktorí majú stabilné a dobre platené práce, no celý život bývajú v prenajatom byte. Jednoducho sa rozhodli, že sa nechcú viazať na vlastníctvo nehnuteľnosti. Namiesto toho investujú svoje peniaze do iných foriem investícií. Systém je nastavený tak, aby bývanie primárne slúžilo na bývanie, nie ako nástroj na maximalizáciu zisku,“ vysvetľuje Simona pre Refresher.

Dánsko, investície, slováci v zahraničí Dánsko, investície, slováci v zahraničí Dánsko, investície, slováci v zahraničí Dánsko, investície, slováci v zahraničí
Zobraziť galériu
(5)

Bývať u rodičov do 30-tky? To u Dánov nehrozí

„Do Dánska som prišla pred dvanástimi rokmi. Dôvod bol v podstate veľmi jednoduchý. Chcela som študovať v zahraničí. Mala som pocit, že slovenské vysoké školstvo mi neposkytne takú kvalitu vzdelania, akú som hľadala. Zároveň som sa chcela osamostatniť a postaviť sa na vlastné nohy,“ opisuje svoje začiatky. 

Dánsko ju zaujalo najmä svojím študentským systémom. Každý študent má nárok na štátne štipendium bez ohľadu na sociálny status, prospech či iné faktory. Vďaka tomu sa môžu mladí ľudia veľmi skoro osamostatniť aj finančne. Keď si všetky tieto aspekty dala dokopy, vyšlo jej z toho, že Dánsko je pre ňu ideálnym miestom.

BÝVANIE DÁNSKO SLOVÁCI
