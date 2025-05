Tomáš Porubský hovorí, že téma investície do nehnuteľností by mohla mladým ľuďom priniesť akési posolstvo. Čím skôr začne človek riešiť otázky spojené s bývaním a investovaním, tým viac sa rozšíri jeho finančná gramotnosť a skúsenosti.

Možno si už dlhšie odkladáš peniaze, zvažuješ svoje možnosti a cítiš, že práve teraz je ten správny čas investovať do svojej prvej nehnuteľnosti. Alebo si práve zdedil po babke byt a premýšľaš, čo s ním – prenajať ho, predať alebo sa tam nasťahovať?

Realitný maklér Tomáš Porubský, zakladateľ realitnej kancelárie PORUBSKY pre Refresher vysvetlil, ako si správne zaobstarať investičný byt a čo robiť, ak byt zdedíme.

Mladí ľudia sú frustrovaní z ceny bytov a tá frustrácia bude pokračovať, lebo tie ceny budú rásť stále. O 5 rokov sa budeme smiať nad dnešnými cenami, aké boli a prečo som vtedy nekúpil. Ak mi to situácia umožňuje, tak by som spravil maximum pre to, aby som si čo najskôr mohol kúpiť, aj keď čo najmenší byt. Tým si môže zabezpečiť oveľa lepšiu východiskovú pozíciu do budúcnosti.

„Hovorím aj z vlastnej skúsenosti. Keď som mal 22 rokov, mohol som kúpiť byt vo svojom rodnom meste za približne 48 000 eur. Vtedy mi to prišlo ako veľa peňazí, navyše som už začínal podnikať, takže som radšej investoval do firmy. O pár rokov neskôr, keď som mal 29, ten istý byt už stál okolo 90 000 eur. Keby som ho kúpil, mal by som smiešnu hypotéku, úroky boli vtedy okolo 2 – 3 %. Za ten čas by som už časť istiny splatil a hypotéku možno znížil na 30 000 eur. A teraz si predstavte, že ten byt predám za 90-tisíc. Mal by som vytvorený kapitál, ktorý by mi výrazne pomohol pri kúpe ďalšej nehnuteľnosti. Pre mladého človeka by to bola obrovská pridaná hodnota a výborný štart do života.“

V tomto článku si prečítaš: Ako postupovať, ak zdedím byt po rodičoch či starých rodičoch.

Ako si vybrať správne prvý investičný byt a za koľko?

Prečo nekupovať svoju prvú investičnú nehnuteľnosť v zahraničí.

Čo si myslí o tom, ak niekto chce kúpiť investičný byt s frajerkou/frajerom.

Zdroj: Tomáš Porubský

Čo robiť, ak zdedím byt?

Tomáš opisuje modelovú situáciu. Ak by ešte pred 30-tkou zdedil 2- alebo 3-izbový byt, bola by to preňho veľká štartovacia výhoda. Ak by bol byt v slušnom stave, zainvestoval by pár stoviek až tisíc eur do menších úprav, aby pôsobil atraktívne. Namiesto kompletnej rekonštrukcie by ho len jemne „osviežil“ a následne prenajal.

Takýto byt by mu prinášal super cashflow a zároveň by rástol na hodnote. Ak by sa neskôr zmenila jeho životná situácia, narodilo by sa mu dieťa a začal by riešiť väčšie rodinné bývanie, mohol by byt predať. Zisk by potom použil ako základ na nové bývanie alebo ďalšiu investíciu.

„Ak by som dedil byt v priamom rade, teda po rodičoch, tak by som bol oslobodený od dane z príjmov z predaja. V tom prípade by som nemusel čakať 5 rokov, aby som pri predaji neplatil daň z rozdielu medzi nadobúdacou a predajnou cenou. Tento rozdiel sa posudzuje podľa znaleckého posudku v čase nadobudnutia nehnuteľnosti,“ dodáva. Naopak, ak by dedil mimo priameho radu, daňová povinnosť by vznikla.