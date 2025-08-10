Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 6:43
Lukáš Čelka

Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia

Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
Zdroj: Unsplash/Deon Black/Refresher/Vojtěch Vanda
ZDRAVIE AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX SEXUALITA ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

V dnešnej uponáhľanej dobe bojuje s poruchami erekcie a predčasnou ejakuláciou čoraz viac mladých mužov.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako si vieš jednoducho a rýchlo v pohodlí domova otestovať stav svojich panvových svalov.
  • Koľko minút som denne venoval cvičeniu a aké cviky som trénoval.
  • Ako dokáže pomôcť k lepšej erekcii prerušované močenie.
  • Ako ma každé ráno začala budiť pevná erekcia – presne taká, akú som mal, keď som mal pätnásť.
  • Či bol výsledok taký, ako som si predstavoval a kedy sa dostavili prvé účinky.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186504 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA
Zobraziť všetky (16)
Súvisiace témy
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX SEXUALITA ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pexels/Dainis Graveris
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
Sponzorovaný obsah
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysokohorských nosičov
30. 7. 2025 17:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 2 dňami
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom zažili
Sponzorovaný obsah
V Bratislave je estetické pilates štúdio ako z Pinterestu. Toto všetko sme v ňom zažili
28. 7. 2025 15:00
Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
refresher+
Odporúčané
Slováci prezradili, ako funguje nájom v európskych mestách: Scamy, imigranti v suteréne, ale aj ochota
včera o 17:00
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
refresher+
Odporúčané
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
dnes o 07:00
Storky
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Cynthia Tóthová má novú lásku. Vzťah tvorí s hercom z Dunaja
Boli sme na otvorení novej pekárne vo Vydrici. Kruh si pripravil špeciálne chuťo...
SKIMS naskočilo na virálny trend. Predstavilo pásky na tvarovanie hlavy
Tom Cruise má novú priateľku. Medzi párom je takmer 30-ročný rozdiel
Na chrbte vyše 70 kilogramov, v nohách tisíce kilometrov. Toto je realita vysoko...
Sponzorovaný obsah
Jenna Ortega zažiarila na premiére novej série Wednesday
Pamela Anderson a Liam Neeson tvoria nový pár: Zaľúbili sa na pľaci
Lifestyle news
Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur dnes o 15:48
VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami dnes o 14:53
Hard Rica po štyroch mesiacoch prepustia z väzby. Zloží kauciu vo výške viac ako 30 000 eur včera o 13:40
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť včera o 13:30
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách včera o 12:51
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku včera o 11:30
Na severe USA vytasili farmári na vlkov nové zbrane: Pušky nečakaj, ide o Scarlett Johansson a AC/DC včera o 08:42
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode včera o 08:36
Kate Middleton spúšťa nový projekt. Princezná z Walesu predstavila animované filmy na podporu rozvoja detí pred 2 dňami
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky pred 2 dňami
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Správy počasie Putin Choroby
Viac
Rusi ponúkajú na webe profily unesených ukrajinských detí. Záujemcovia si ich môžu vybrať podľa vzhľadu či povahy
dnes o 16:27
Kyjev odsúdil Ficove slová o Ukrajine. Ten z Chorvátska kritizuje sankcie a západných spojencov
dnes o 14:16
VIDEO: Muž v Košiciach držal ženu v byte proti jej vôli. Polícia podozrivého spacifikovala a zadržala
dnes o 13:28

Viac z Zdravie

Všetko
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
pred 2 dňami
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 návykov. Väčšina ľudí ich zanedbáva, upozorňuje párový psychológ
28. 7. 2025 14:17
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
Vieš o tom, že aj spodná bielizeň môže škodiť tvojmu zdraviu? Odborníčka varuje pred najškodlivejším typom podprsenky
pred 2 dňami
Otravné holenie a podráždená pokožka ti môžu pokaziť dovolenku: Toto sú metódy, po ktorých dáš zbohom žiletke
refresher+
Odporúčané
Otravné holenie a podráždená pokožka ti môžu pokaziť dovolenku: Toto sú metódy, po ktorých dáš zbohom žiletke
1. 8. 2025 17:00
Dopĺňaš pravidelne vitamíny? Jeden z nich ti pri nesprávnom množstve môže výrazne uškodiť
Dopĺňaš pravidelne vitamíny? Jeden z nich ti pri nesprávnom množstve môže výrazne uškodiť
30. 7. 2025 17:09
V USA sa narodilo „najstaršie bábätko“ na svete. Je zo zmrazeného embrya z roku 1994
V USA sa narodilo „najstaršie bábätko“ na svete. Je zo zmrazeného embrya z roku 1994
1. 8. 2025 17:14
Viac z Osobnosti Všetko
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
včera o 11:30
Staré fotky Biancy Censori šokujú internet. Mnohí tvrdia, že za jej zmenou stojí Kanye West
6. 8. 2025 17:50
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
Viac z Hudba Všetko
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
Slovensko
dnes o 16:00
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
dnes o 16:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami
pred 2 dňami
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT)
6. 8. 2025 17:00
Viac z Refresher Všetko
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
refresher+
Odporúčané
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Tomáša zabíja slnko, z bytu môže výjsť len v skafandri: Čas, ktorý tu mám, chcem využiť naplno (Rozhovor)
1. 8. 2025 7:00
Plavky Lemonky od Stanky nosia svetové influencerky: Ibiza je ostrov úspešných ľudí, potrpia si na kvalite
24. 7. 2025 0:34

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
Kultúra
pred hodinou
Odporúčané
Uprostred noci sme sa na Grape pýtali na zmysel života. Niektoré odpovede nás dostali (Anketa)
pred hodinou
Keď sme sa rozhodli urobiť anketu, bolo niečo okolo pol noci. Niektorí respondenti nám dali naozaj autentické odpovede, ktoré by im v triezvom stave určite nenapadli.
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 3 hodinami
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
dnes o 17:00
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
Zákulisie Addict Stageu na Grape: top 5 albumov podľa Porsche Boya, nová hudba od WENa a jedinečnosť Addictu podľa Annet X
dnes o 16:00
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
refresher+
Odporúčané
Po tréningu vzdušnej akrobacie ma zaliala eufória aj svalovka. Cvičenie nad zemou prekonalo moje očakávania
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
Za štvorhviezdičkový hotel dal menej ako za chatu so zlým hodnotením. Český YouTuber porovnal ubytovanie na Slnečných jazerách
včera o 12:51
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
včera o 11:30
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
Odporúčané
Outfit check z Grape 2025: Upcyklované dresy, retro vibe aerobiku a rebeli bez dresscode
včera o 08:36
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
pred 3 hodinami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary
pred 2 dňami
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
Najerotickejší horor roka si oddnes pustíš už aj doma. Hrajú v ňom aj českí herci
4. 8. 2025 18:27
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
Za Spotify si od septembra opäť priplatíš. Cena predplatného sa drasticky zvýši
5. 8. 2025 18:16
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
refresher+
Odporúčané
Na Slovensku stále funguje sypanie drog do pitia. Lucia hovorí ako ju znásilnili, Ľubo takmer zomrel
5. 8. 2025 7:00
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Späť
Zdieľať
Diskusia