Režisér, ktorý nám priniesol E.T.ho, Blízke stretnutie tretieho druhu alebo Vojnu svetov, zverejnil trailer na svoj najnovší projekt s názvom Disclosure Day (Deň odhalenia).
O čom to bude?
Dej filmu Deň odhalenia bol doteraz zahalený tajomstvom, trailer nám však konečne odhalil bližšie podrobnosti. Emily Blunt si zahrá rolu televíznej rosničky, ktorá počas živého vysielania nad sebou úplne stratí kontrolu. Vyzerá to, že jej telo ovládla neznáma mimozemská entita. Film si kladie zásadnú otázku: „Keby ti niekto dokázal, že vo vesmíre nie sme sami, vydesilo by ťa to?“
Podľa prvých záberov to nebude len politický triler, ale globálny chaos. Okrem posadnutej Emily Blunt ukazuje trailer zmätené divé zvieratá a dokonca aj rehoľné sestry, ktoré sú svedkami niečoho, čo presahuje ľudské chápanie.
Hviezdny tím pred aj za kamerou
Spielberg nenechal nič na náhodu a zostavil obsadenie snov. Vo filme sa predvedie okrem Emily Blunt aj Josh O’Connor , Colin Firth, Colman Domingo či Eve Hewson.
Scenár napísal David Koepp, Spielbergov blízky spolupracovník, ktorý stojí za hitmi ako Jurský park alebo Vojna svetov. Očakávania od toho filmu sú nastavené extrémne vysoko.
Deň odhalenia dorazí do kín 12. júna budúceho roka.