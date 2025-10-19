Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
28-ročný Adam žije v Miami, kde úspešne rozbehol OnlyFans platformu. V rozhovore nám povedal, aké je náročné tvoriť takýto obsah a ako to oznámil rodine.
Adam Kupčík je slovenský kulturista. Okrem tejto kariéry sa však Adam túži stať aj profesionálnym hercom v Hollywoode a najlepším mužským pornohercom v porne transrodových ľudí. Už teraz si sexom s transrodovými ľuďmi zarába desaťtisíce dolárov mesačne. Ešte pred niekoľkými rokmi však bol homofób.
Čo mu otvorilo oči a prečo sa zmenil? Dokáže sa vzrušiť aj pri sexe s mužmi, ako sa mu žije v Miami, ako je to s testovaním na pohlavné choroby a čím je OnlyFans úplne iné než štúdiové porno? Adam pre nás odkryl tajomstvá pornopriemyslu, svojich zárobkov, sexuálnych chutí, ale aj obáv z Trumpa, kvôli ktorému sa cudzinci v USA obávajú o všetko.
Keď som si ťa vygooglil, našiel som niečo o tom, že si pridával fotky na OnlyFans. Dnes už však robíš niečo viac, že?
Už to pokročilo. Prvý OnlyFans účet som si založil v Austrálii, aby som si privyrobil na prípravu na súťaž. Nešlo to dobre a nevedel som, čo a ako tam robiť, a tak som to po ôsmich mesiacoch zrušil. V júli 2024 som si OnlyFans založil znovu.
Koľko si za tých prvých osem mesiacov zarobil cez OnlyFans v Austrálii?
Asi päťtisíc dolárov.
Môže toto robiť kulturista otvorene? Nemajú s tým organizácie problém?
Množstvo žien robí porno či OnlyFans a nemajú s tým v kulturistike problém, takže myslím, že budem v pohode aj ja.
