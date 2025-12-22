Roky čakania sa končia. A$AP Rocky odhalil, čo všetko má pripravené na začiatok roka 2026.
Spevák oficiálne potvrdil, že jeho dlho očakávaný album DON’T BE DUMB vyjde 16. januára 2026. Po rokoch teaserov a záhadných odkazov ide o jasný signál, že rapper vstupuje do novej kreatívnej éry. Album bude dostupný digitálne aj vo fyzických formátoch na vinyle, CD a dokonca aj kazetách, čím Rocky cieli nielen na streamingovú generáciu, ale aj zberateľov.
Silný dôraz kladie aj na vizuálnu stránku projektu. Okrem hlavného obalu predstavil viacero alternatívnych coverov, ktoré sa nesú v temnom, „burtonovskom“ štýle. Práve estetika naznačuje širší koncept a atmosferickú víziu albumu, v ktorom sa majú spájať všetky oblasti, v ktorých sa partner Rihanny dlhodobo pohybuje.
Súčasťou projektu je aj krátky film vytvorený v spolupráci s Timom Burtonom, ktorý rapper označil za kreatívne „majstrovské dielo“. Spojenie s ikonickým režisérom posúva DON’T BE DUMB za hranice bežného rapového releasu a naznačuje, že pôjde o komplexný audiovizuálny zážitok.
Začiatok roka 2026 tak bude pre A$AP Rockyho výrazným návratom. Nový album, silný vizuálny koncept a filmová spolupráca naznačujú, že album nebude len ďalšou platňou, ale premysleným projektom, ktorý má ambíciu zanechať stopu naprieč kultúrou.