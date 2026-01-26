Teplé vody Floridy hlásia návrat neprehliadnuteľného návštevníka.
Po roku sa pri americkom pobreží opäť objavil najväčší doteraz zaznamenaný samec žraloka modrého, prezývaný Contender. A nejde len o náhodné stretnutie, vedci hovoria o jednej z najpôsobivejších migrácií, aké kedy u tohto druhu zaznamenali, informujú Fox News.
Contender meria približne 4,27 metra a váži okolo 770 kilogramov, čím si vyslúžil status morského giganta. Počas jediného roka zvládol trasu z Floridy až do kanadského Zálivu svätého Vavrinca a následne sa opäť vrátil na juh. Podľa výskumníkov ide o extrémne dlhú cestu, ktorá posúva hranice poznania správania žralokov modrých v Atlantiku.
Vedci z Ocearch žraloka označili satelitným vysielačom v januári 2025 pri hranici Floridy a Georgie a odvtedy sledujú jeho pohyb. Contender sa objavil pri pobreží New Jersey, v oblasti Massachusetts aj pri kanadských brehoch, než sa opäť vynoril v teplejších dovolenkových vodách.
Hoci správy o žralokoch v turistických oblastiach často vyvolávajú paniku, odborníci pripomínajú, že žralok modrý nie je typickým druhom ohrozujúcim ľudí. Jeho návrat je skôr dôkazom toho, aké prepojené a dynamické sú oceánske ekosystémy a ako ďaleko dokážu tieto fascinujúce tvory migrovať.