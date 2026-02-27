Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Grandiosoft.
dnes 27. februára 2026 o 15:14
Čas čítania 2:31
Sponzorovaný obsah

Servo prevodovky ako základ presných pohonov v automatizácii

Moderné priemyselné zariadenia sú založené na presnom riadení pohybu a spoľahlivom prenose výkonu.

Automatizované výrobné linky, manipulačné zariadenia alebo dopravníkové systémy vyžadujú pohony, ktoré dokážu pracovať presne, stabilne a dlhodobo bez porúch. Jedným z najdôležitejších prvkov takýchto systémov sú servo prevodovky, ktoré zabezpečujú optimálny prenos výkonu medzi servomotorom a mechanizmom stroja.

Servo prevodovky umožňujú znížiť otáčky motora a zároveň zvýšiť krútiaci moment tak, aby bol pohon efektívny a presný. V kombinácii so servomotormi a riadiacimi prvkami, ako sú napríklad frekvenčné meniče, tvoria spoľahlivý základ moderných pohonných systémov. Dôležitou vlastnosťou servo prevodoviek je minimálna vôľa, vysoká účinnosť a stabilný chod, čo je rozhodujúce najmä pri polohovacích úlohách alebo synchronizovaných pohyboch.

Servo prevodovky sa používajú v širokom spektre aplikácií – od automatizačných zariadení cez balíkovacie linky až po robotické systémy. Správne zvolená prevodovka dokáže výrazne zlepšiť vlastnosti pohonu a zároveň pomáha chrániť servomotor a predĺžiť životnosť celého mechanizmu.

powerbelt.sk
Zdroj: powerbelt.sk

Planetové servo prevodovky pre servopohony

V priemyselných aplikáciách sa veľmi často používajú planetové prevodovky, ktoré ponúkajú výborný pomer medzi presnosťou, nosnosťou a rozmermi. Planetová konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia medzi viacero ozubených kolies, čo znižuje opotrebenie a zabezpečuje dlhú životnosť.

Čelné planetárne prevodovky s rovným ozubením sú vhodným riešením najmä pre servopohon, kde je potrebný tichý chod a kompaktné rozmery. Tieto servo prevodovky sa vyznačujú nízkou hlučnosťou, stabilnou prevádzkou a priaznivými obstarávacími nákladmi, vďaka čomu sú vhodné aj pre ekonomické projekty automatizácie.

Prevádzkové vlastnosti umožňujú použitie v zariadeniach, kde je obmedzený montážny priestor a zároveň je potrebná vysoká presnosť pohybu. Servo prevodovky sú dostupné v jedno- alebo dvojstupňovom prevedení s vonkajším hriadeľom, čo umožňuje ich jednoduché prispôsobenie rôznym typom strojov.

powerbelt.sk
Zdroj: powerbelt.sk

Podľa požadovanej presnosti je možné zvoliť rôzne série prevodoviek. Série PAC a PEE predstavujú štandardné prevedenie vhodné pre bežné priemyselné aplikácie s dobrým pomerom ceny a výkonu. Série PGE, PGC a PGF patria medzi precízne prevedenia určené pre náročnejšie aplikácie, kde je dôležitá vyššia presnosť a stabilita pohybu. Najvyššiu úroveň predstavujú série PGH a PGRH, ktoré sú určené pre aplikácie s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť.

Súčasťou ponuky sú aj príruby pre servopohony PAC, PEE, PGE a PGC, ktoré umožňujú jednoduchú montáž prevodovky k servomotoru.

Výrobca Sesame Motor – špecialista na pohonné systémy

Servo prevodovky v ponuke Powerbelt.sk pochádzajú od výrobcu Sesame Motor, ktorý patrí medzi etablovaných výrobcov pohonných komponentov s dlhoročnou tradíciou. Spoločnosť vznikla v roku 1990 na Taiwane v období rýchleho rozvoja strojárskeho priemyslu, keď rástol dopyt po kvalitných pohonných jednotkách.

Od začiatku sa výrobca zameriaval na technologické inovácie a kvalitu výroby. Jedným z prvých úspechov bol vývoj malých AC motorov s nízkou hlučnosťou, vysokým krútiacim momentom a plynulým chodom. Postupne sa portfólio rozšírilo o prevodové motory a kompletné pohonné riešenia pre automatizačné zariadenia.

S rozvojom automatizácie začala spoločnosť vyvíjať vlastné planetové prevodovky, ktoré dnes tvoria významnú časť jej produkcie. Sesame Motor vyvinul viac než štyridsať produktových sérií planetových prevodoviek a získal množstvo medzinárodných patentov. Produkty sú kompatibilné s mnohými svetovými značkami a používajú sa vo viac ako päťdesiatich krajinách sveta.

Významnou výhodou je vysoký podiel vlastnej výroby. Viac než deväťdesiat percent kľúčových komponentov vzniká priamo vo výrobných závodoch výrobcu. Moderné obrábacie centrá, ozubovacie stroje a presná kontrola kvality zabezpečujú vysokú spoľahlivosť, presnosť a nízku hlučnosť prevodoviek. Všetky produkty sú vyrábané na Taiwane vrátane návrhu, obrábania aj montáže.

Výber správnej servo prevodovky

Servo prevodovky predstavujú dôležitý prvok moderných automatizačných systémov, kde rozhoduje presnosť, stabilita a dlhá životnosť. Správne zvolená prevodovka dokáže výrazne zlepšiť vlastnosti servopohonu, znížiť zaťaženie motora a zvýšiť celkovú efektivitu zariadenia. V kombinácii so servomotorom a vhodne nastaveným riadením môže takýto pohon pracovať spoľahlivo a presne aj pri dlhodobej prevádzke.

Planetové servo prevodovky Sesame Motor predstavujú praktické riešenie pre široké spektrum aplikácií – od ekonomických projektov až po náročné priemyselné zariadenia. Pri výbere vhodného typu prevodovky je dôležité zohľadniť požadovanú presnosť, zaťaženie aj spôsob montáže. V prípade potreby Vám radi pomôžeme s výberom vhodného riešenia v Powerbelt.sk, aby servo prevodovka spoľahlivo fungovala vo Vašej konkrétnej aplikácii.

