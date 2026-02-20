V Los Angeles prebieha prelomový súdny proces, v ktorom Mark Zuckerberg vypovedá k obvineniam, že platformy ako Instagram mohli zámerne podporovať návykové správanie u detí a tínedžerov.
Zuckerberg pred súdom poprel, že by dával firme pokyny zvyšovať „čas strávený“ na platformách alebo cielene lákať deti mladšie ako 13 rokov. Tvrdí, že cieľom spoločnosti je prinášať používateľom hodnotu a nie im škodiť.
Ako informuje portál Rolling Stone, počas výsluchu bol konfrontovaný s internými e-mailmi, v ktorých sa spomínali snahy zvýšiť čas, ktorý používatelia trávia na platformách. Priznal, že takéto úvahy v minulosti existovali, no podľa jeho slov nešlo o oficiálne nariadenia a neskôr sa od tohto prístupu upustilo.
Žalobu podala mladá žena, ktorá tvrdí, že sa ako dieťa stala na sociálnych sieťach závislou a následne trpela úzkosťami, problémami s vnímaním vlastného tela či samovražednými myšlienkami. Jej prípad je prvým z viac ako tisícky podobných žalôb. Odborníci na duševné zdravie pred súdom upozornili, že scrollovanie, notifikácie či filtre môžu byť pre mladých ľudí rizikové.
Meta však namieta, že neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že by sociálne siete spôsobovali zhoršenie duševného zdravia na úrovni celej populácie a zdôrazňuje, že prijíma bezpečnostné opatrenia. Výsledok procesu tak môže výrazne ovplyvniť budúcu reguláciu sociálnych sietí aj ich zodpovednosť voči mladým používateľom.
Porota bude až do konca marca počúvať svedkov, aby mohla rozhodnúť o tom, či YouTube a Instagram nesú zodpovednosť za duševné problémy 20-ročnej Kaley G. M.