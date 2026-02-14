20-ročná baletka porozprávala nielen o účasti na otváracom ceremoniáli olympiády v Miláne, ale aj o drine a náročnom štúdiu na najprestížnejších baletných školách sveta.
Sofia Rutová pochádza zo Šoporne a aktuálne pôsobí v profesionálnom programe uznávanej milánskej školy Accademia Teatro alla Scala. S baletom začala až v dvanástich rokoch, čo je v tomto druhu tanca už neskoro. Vďaka obrovskému úsiliu a drine sa však dostala na konzervatórium v Bratislave a neskôr na prestížne školy v USA a ruskom Petrohrade. „Od momentu, keď som vedela chodiť a rozprávať, som rodičom tvrdila, že budem baletkou. Naťahovala som sa sama doma podľa videí na YouTube,“ hovorí pre Refresher.
Minulý týždeň sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu na olympijských hrách v Miláne, ktoré absolvovala aj so zranením. „Noc predtým, ako som mala vyraziť na dôležitý konkurz, som zle stúpila na schodoch. Členok som mala trikrát taký veľký, no nechcela som si nechať ujsť životnú príležitosť. V deň ceremoniálu som to mala zafixované tejpami a odtancovala som to,“ prezradila.
Aj keď dnes tancuje na svetových pódiách, nezabúda na drsnú školu, ktorou prešla v Rusku na legendárnej Vaganovovej akadémii. „V Rusku si servítku pred ústa nedávali. Bolo to tvrdšie, bežne sme tancovali namiesto obeda, kým nás nevyhodili zo štúdia. Ale som za tú skúsenosť neskutočne vďačná,“ spomína na obdobie v Petrohrade, kde ju učila 85-ročná učiteľka baletu.
Mladá baletka sa v rozhovore nevyhýba ani téme vysokých nákladov na život tanečníka či prísnym pravidlám mlčanlivosti, ktoré sprevádzali prípravu olympiády. „Podmienky boli prísne – ak by sa niekto dozvedel, že tam účinkujeme, hrozilo nám vylúčenie zo školy. Musela som to tajiť aj pred vlastnou rodinou,“ uzatvára.
V rozhovore priznáva, že aj napriek životnému úspechu na olympijských hrách sú začiatky v profesionálnom balete finančne aj fyzicky extrémne náročné. „Je to beh na dlhú trať, kým sa tá investícia vráti. Väčšina tanečníkov začne zarábať až v momente, keď majú stabilnú prácu v súbore,“ vysvetľuje.
Aký bol nábor do skupiny tanečníkov na otvárací ceremoniál?
Oslovili našu tanečnú školu – Academiu Teatro La Scala a vybrali študentov z môjho profesionálneho programu. Hoci na škole priamo neštudujem, som súčasťou ich profesionálneho tréningu. Prvý deň sa na nás prišli pozrieť choreografi. Skúšali sme rôzne prvky a oni sledovali, kto by bol vhodný. Pôvodne nás vybrali takmer všetkých, no postupne ten počet skresali na finálnych 65 až 68 tanečníkov.
Koľko vás bolo na úplnom začiatku? Bol finálny výber prísny?
Presné číslo by som si vymyslela, ale neskresávali nás až tak veľa. Už na začiatku prišiel o niečo menší počet ľudí, takže mali jasnejšiu predstavu.
Spomínala si, že si v profesionálnom programe, no nie si bežnou študentkou školy. Ako to presne funguje?
Ide o profesionálny tréningový program, čo je niečo medzi školou a divadlom. Aktuálne sa zameriavam na konkurzy, aby som získala prácu na ďalšiu sezónu. Je to dôležitý medzikrok, pretože dostať sa do divadla je náročné – väčšinou vyžadujú skúsenosti alebo absolvovanie práve takéhoto programu. Mnohé divadlá, v ktorých by som chcela pôsobiť, to priamo vyžadujú. Momentálne tam priamo v inscenáciách nevystupujeme, sústredíme sa na tréning.
Vráťme sa teda k tvojmu vystúpeniu na olympiáde. Museli ste podpísať nejakú zmluvu o mlčanlivosti po tom, čo vás vybrali?
Áno, hneď na začiatku. Pamätám si, že hneď po tom, ako sme sa o našej účasti dozvedeli, som volala mame. Bola som nadšená. No na druhý deň som musela podpísať mlčanlivosť a hneď som jej volala znova, že o tom nesmie nikomu hovoriť. Podmienky boli prísne – ak by sa to niekto dozvedel, hrozilo nám dokonca vylúčenie zo školy. Bolo to kvôli ochrane celého procesu, najmä keď sme začali nacvičovať priamo na štadióne. Taktiež sme podpisovali dokumenty ohľadom bezpečnosti a úrazov.
