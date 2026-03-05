Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. marca 2026 o 8:30
Čas čítania 6:54

Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?

Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
Zdroj: Great Point Media
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Verejnosť si americké bratstvá a sesterstvá spája najmä s bujarými párty a šikanou. O tom, prečo mladým Američanom napriek tomu veľmi záleží na tom, aby do nejakého patrili, sme sa rozprávali s Jimmym zo Severnej Karolíny.

Húkajúce autá prudko zaparkujú pred domom a muži v uniformách sa rozbehnú dovnútra. Hasiči, ktorým kryjú chrbát policajti, si musia v predsieni zapnúť baterky, v priestoroch je totiž absolútna tma.

Keď sa spustia dolu schodmi do pivnice, zostanú v šoku. V suteréne sú desiatky mladých mužov len v spodnej bielizni, ktorí nehybne stoja v rade. Všetci do jedného majú na očiach nepriehľadné pásky a telá zašpinené od zvyškov jedla.

Virálne zábery z policajnej kamery obleteli celý svet. Hoci ich obsah pripomína skôr raw footage z vojenského zajateckého tábora, policajti s hasičmi prišli v skutočnosti preveriť iba požiarne hlásenie v jednom z domov univerzitného kampusu v Iowe. Napokon sa však stali svedkami brutálneho „iniciačného rituálu“ bratstva Alpha Delta Phi.

Za posledné roky nejde o ojedinelý prípad, keď starší študenti maskulínnych spoločenstiev pri iniciácii prekročili hranicu. V roku 2019 americké médiá informovali o incidente z kalifornskej univerzity, pri ktorom údajne starší členovia bratstva Delta Chi nútili nováčikov zúčastniť sa ponižujúceho rituálu prezývaného „Elephant Walk“ – v preklade „Slonia chôdza“. Mladíkov donútili vyzliecť sa donaha, pochodovať za sebou a pritom sa vzájomne držať za genitálie.

Zábery z policajnej kamery. Zábery z policajnej kamery. Ilustračná fotografia z filmu American Pie Presents Beta House. Ilustračná fotografia z filmu American Pie Presents Beta House.
Zobraziť galériu
(9)

Rok predtým sa prevalil škandál na University of Texas v Austine, keď počas iniciácie donútili členovia spoločenstva Texas Cowboys prváka, aby odhryzol hlavu živému škrečkovi.

Odporúčané
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty 27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty 1. marca 2026 o 21:00

V roku 2015 zase Američanov šokovalo video, ktoré uniklo z iniciačného rituálu bratstva Alpha Tau Omega z Univerzity v Indiane. Na zázname je vidieť, ako študent nedobrovoľne vykonáva orálny sex najatej prostitútke, zatiaľ čo sa na ňom zabávajú desiatky starších študentov.

Napriek týmto všetkým alarmujúcim správam americkým stredoškolákom a vysokoškolákom mimoriadne záleží na tom, aby sa stali členmi niektorého z bratstiev či sesterstiev. O tom, prečo sú ochotní pretrpieť ponižujúce rituály a roky o nich mlčať, sme sa rozprávali s Jimmym zo Severnej Karolíny. Jimmy nám vysvetlil nielen dôležitosť týchto spoločenstiev, ale objasnil aj to, či je šikana v nich skutočne taká bežná, alebo ide iba o ojedinelé prípady.

Ešte predtým, než sa bližšie pozrieme na to, ako fungujú americké bratstvá a sesterstvá a rozoberieme si prípady najbrutálnejšej šikany počas iniciačných rituálov, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako prítomnosť bratstiev a sesterstiev ovplyvňuje mladých Američanov vo výbere strednej školy.
  • Prečo Jimmiho neprijali do bratstva.
  • Aké aktivity bratstvá a sesterstvá usporadúvajú okrem parties a akým spôsobom môže študentom členstvo v spolku ovplyvniť kariéru.
  • O vážnom probléme so sexuálnym násilím voči ženám na večierkoch bratstiev a sesterstiev.
  • Akými najrôznejšími spôsobmi ponižovali študentov počas iniciačných rituálov starší členovia bratstiev.
  • Prečo členovia bratstiev o šikane počas iniciačného rituálu nehovoria a radšej pretrpia ponižujúci večer, akoby nemali vstúpiť do bratstva.
Odporúčané
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť 23. februára 2026 o 11:30
Odporúčané
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi „Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi 10. februára 2026 o 7:00
Odporúčané
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty 1. februára 2026 o 17:00

Chceš mať lepšiu budúcnosť? Buď v bratstve.

História amerických študentských spoločenstiev prezývaných ako bratstvá – „fraternities“, či sesterstvá „sororities“ – sa začína už v 18. storočí. Pôvodne išlo o elitné literárne a diskusné kluby, kde sa študenti slobodne rozprávali o témach, ktoré boli na vtedajších prednáškach tabu.

V súčasnosti je ich význam odlišný, no pre mnohých Američanov je stále veľmi dôležité do nich patriť. Členstvo v bratstve či sesterstve často znamená vyšší spoločenský status na kampuse. Uzavreté študentské spolky organizujú najväčšie párty, tematické večierky či formálne bály, ktoré patria k ikonickej súčasti americkej univerzitnej kultúry.

História študentských bratstiev siaha až do 18. storočia
História študentských bratstiev siaha až do 18. storočia Zdroj: Wikipedia Commons/@University of Texas at Arlington News Service Photograph Collection

Pre mnohých budúcich študentov je príslušnosť k bratstvu či sesterstvu dôležitým faktorom už pri výbere školy. Niektorí si univerzity vyberajú aj podľa toho, akú majú reputáciu v neoficiálnych rebríčkoch takzvaných „party schools“.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako prítomnosť bratstiev a sesterstiev ovplyvňuje mladých Američanov vo výbere strednej školy.
  • Prečo Jimmiho neprijali do bratstva.
  • Aké rôzne aktivity bratstvá a sesterstvá usporadúvajú okrem parties a akým spôsobom môže študentom členstvo v spolku ovplyvniť kariéru.
  • O vážnom probléme so sexuálnym násilím voči ženám na večierkoch bratstiev a sesterstiev.
  • Akými najrôznejšími spôsobmi ponižovali študentov počas iniciačných rituálov starší členovia bratstiev.
  • Prečo členovia bratstiev o šikane počas iniciačného rituálu nehovoria a radšej pretrpia ponižujúci večer, akoby nemali vstúpiť do bratstva.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 198915 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI A TRUE CRIME KRIMI A TRUE CRIME
Odporúčame
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
Refresher Club
Ľubomír Gábriš lieči na Polome drogovo závislé deti: „Keby sme im dali mobil, denne by sme tu naháňali dílerov“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
pred 3 dňami
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 dňami
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Storky
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Lifestyle news
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 14 minútami
Selena Gomez odhalila, že ju roky nesprávne diagnostikovali. Na ochorenie prišla až po štyroch liečebných pobytoch
pred hodinou
Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
pred 2 hodinami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Hitmaker Pitbull príde do Bratislavy. Fanúšikovia plánujú doraziť s falošnými pleškami
dnes o 10:07
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, na ostrov sa vrátili dve ikony minulých sérií
včera o 14:34
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Slováci si za tri dni kúpili štátne dlhopisy za 337 miliónov eur. Predaj bude pokračovať ešte niekoľko dní
pred 13 minútami
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
pred 50 minútami
Nakúpil si cez internet a rozmyslel si si to? Zisti, kedy máš právo odstúpiť od zmluvy
pred hodinou

Viac z Krimi a true crime

Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
Refresher Club
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
pred 4 dňami
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
Refresher Club
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
Refresher Club
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
28. 1. 2026 13:30
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
Refresher Club
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
2. 2. 2026 12:00
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
17. 2. 2026 15:42
1
Viac z Hudba Všetko
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
Techno scénou otriasa škandál. Poprední DJ-i boli obvinení zo sexuálneho zneužívania
pred 2 dňami
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Petra nahrávala songy v LA, teraz tvorí v Londýne: „Bola som skeptická voči slovenskému showbiznisu. Hovorili mi, že som divná“
pred 3 dňami
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Juraj Benetin ukázal byt vo Vydrici s vybavením za takmer 700-tisíc eur
Refresher Club
Juraj Benetin ukázal byt vo Vydrici s vybavením za takmer 700-tisíc eur
pred 4 dňami
Ako dnes žijú pravnuci Alberta Einsteina, syn Johna Lennona či neter Marilyn Monroe? Toto sú osudy potomkov slávnych
dnes o 11:00
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
25. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Filmy a Seriály
pred 12 minútami
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 12 minútami
Časť produkcie sa bude odohrávať v Barrandovských ateliéroch aj v historickom centre mesta.
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
pred 2 hodinami
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
PR správa
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
včera o 07:52
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
včera o 11:58
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
pred 3 dňami
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia