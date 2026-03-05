- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Verejnosť si americké bratstvá a sesterstvá spája najmä s bujarými párty a šikanou. O tom, prečo mladým Američanom napriek tomu veľmi záleží na tom, aby do nejakého patrili, sme sa rozprávali s Jimmym zo Severnej Karolíny.
Húkajúce autá prudko zaparkujú pred domom a muži v uniformách sa rozbehnú dovnútra. Hasiči, ktorým kryjú chrbát policajti, si musia v predsieni zapnúť baterky, v priestoroch je totiž absolútna tma.
Keď sa spustia dolu schodmi do pivnice, zostanú v šoku. V suteréne sú desiatky mladých mužov len v spodnej bielizni, ktorí nehybne stoja v rade. Všetci do jedného majú na očiach nepriehľadné pásky a telá zašpinené od zvyškov jedla.
Virálne zábery z policajnej kamery obleteli celý svet. Hoci ich obsah pripomína skôr raw footage z vojenského zajateckého tábora, policajti s hasičmi prišli v skutočnosti preveriť iba požiarne hlásenie v jednom z domov univerzitného kampusu v Iowe. Napokon sa však stali svedkami brutálneho „iniciačného rituálu“ bratstva Alpha Delta Phi.
Za posledné roky nejde o ojedinelý prípad, keď starší študenti maskulínnych spoločenstiev pri iniciácii prekročili hranicu. V roku 2019 americké médiá informovali o incidente z kalifornskej univerzity, pri ktorom údajne starší členovia bratstva Delta Chi nútili nováčikov zúčastniť sa ponižujúceho rituálu prezývaného „Elephant Walk“ – v preklade „Slonia chôdza“. Mladíkov donútili vyzliecť sa donaha, pochodovať za sebou a pritom sa vzájomne držať za genitálie.
Rok predtým sa prevalil škandál na University of Texas v Austine, keď počas iniciácie donútili členovia spoločenstva Texas Cowboys prváka, aby odhryzol hlavu živému škrečkovi.
V roku 2015 zase Američanov šokovalo video, ktoré uniklo z iniciačného rituálu bratstva Alpha Tau Omega z Univerzity v Indiane. Na zázname je vidieť, ako študent nedobrovoľne vykonáva orálny sex najatej prostitútke, zatiaľ čo sa na ňom zabávajú desiatky starších študentov.
Napriek týmto všetkým alarmujúcim správam americkým stredoškolákom a vysokoškolákom mimoriadne záleží na tom, aby sa stali členmi niektorého z bratstiev či sesterstiev. O tom, prečo sú ochotní pretrpieť ponižujúce rituály a roky o nich mlčať, sme sa rozprávali s Jimmym zo Severnej Karolíny. Jimmy nám vysvetlil nielen dôležitosť týchto spoločenstiev, ale objasnil aj to, či je šikana v nich skutočne taká bežná, alebo ide iba o ojedinelé prípady.
- Ako prítomnosť bratstiev a sesterstiev ovplyvňuje mladých Američanov vo výbere strednej školy.
- Prečo Jimmiho neprijali do bratstva.
- Aké aktivity bratstvá a sesterstvá usporadúvajú okrem parties a akým spôsobom môže študentom členstvo v spolku ovplyvniť kariéru.
- O vážnom probléme so sexuálnym násilím voči ženám na večierkoch bratstiev a sesterstiev.
- Akými najrôznejšími spôsobmi ponižovali študentov počas iniciačných rituálov starší členovia bratstiev.
- Prečo členovia bratstiev o šikane počas iniciačného rituálu nehovoria a radšej pretrpia ponižujúci večer, akoby nemali vstúpiť do bratstva.
Chceš mať lepšiu budúcnosť? Buď v bratstve.
História amerických študentských spoločenstiev prezývaných ako bratstvá – „fraternities“, či sesterstvá „sororities“ – sa začína už v 18. storočí. Pôvodne išlo o elitné literárne a diskusné kluby, kde sa študenti slobodne rozprávali o témach, ktoré boli na vtedajších prednáškach tabu.
V súčasnosti je ich význam odlišný, no pre mnohých Američanov je stále veľmi dôležité do nich patriť. Členstvo v bratstve či sesterstve často znamená vyšší spoločenský status na kampuse. Uzavreté študentské spolky organizujú najväčšie párty, tematické večierky či formálne bály, ktoré patria k ikonickej súčasti americkej univerzitnej kultúry.
Pre mnohých budúcich študentov je príslušnosť k bratstvu či sesterstvu dôležitým faktorom už pri výbere školy. Niektorí si univerzity vyberajú aj podľa toho, akú majú reputáciu v neoficiálnych rebríčkoch takzvaných „party schools“.
