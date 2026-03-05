Dominika, ktorá stojí za projektom Cup of English, porozprávala nielen o živote digitálnej nomádky, ale aj o tom, aké náročné je učiť z druhého konca sveta a prečo by občas najradšej vymenila exotiku za bežnú kanceláriu s kolegami.
Dominika má 25 rokov a nikdy nezažila klasickú kancelársku rutinu od deviatej do piatej. Po škole sa zbalila do jedného batoha a dnes učí angličtinu z rôznych kútov sveta. Hoci jej život môže na prvý pohľad pripomínať nekonečnú dovolenku, realita digitálneho nomádstva je oveľa komplexnejšia. Daňou za absolútnu slobodu je často izolácia, chýbajúca stabilita a neustály boj s časovými pásmami.
„Premýšľala som, ako môžem žiť slobodne. Neskôr som si uvedomila, že nechcem mať klasickú robotu, a hľadala som spôsob, ako prepojiť cestovanie a prácu,“ hovorí Dominika pre Refresher.
Dnes sa živí online doučovaním, vďaka ktorému si mesačne dokáže zarobiť okolo 1 500 eur. V rozhovore búra mýty o podliezaní cien na trhu a upozorňuje, že aj na voľnej nohe si treba vedieť nastaviť hranice. „Skúsenejší lektori môžu ísť s cenou pokojne aj na 30 eur. Študenti, ktorí si chcú len privyrobiť, idú s cenami nižšie. Keď sa však cena nastaví príliš nízko, oberá to klientov o taký ten profesionálny pocit,“ vysvetľuje princípy svojho podnikania.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo online lektorka chodí cez leto brigádovať do reštaurácií v USA.
- Koľko si pýta za jednu hodinu a ako nastavuje ceny.
- Prečo musela svojich klientov učiť z Austrálie od jednej do piatej v noci.
- Aké má storno podmienky a ako sa jej darí vykrývať zrušené hodiny tak, aby neprišla o svoj stabilný mesačný príjem.
- Aká je cenová realita na Azoroch a prečo ju tamojší život, nájmy aj reštaurácie vyjdú výrazne menej ako na Slovensku.