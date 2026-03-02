Hlavné témy
dnes 2. marca 2026 o 17:30
Čas čítania 6:05

Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár

Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Hemoroidy sa netýkajú len starších ľudí. Svoje o tom vedia Ajlin aj Petra, ktoré si týmto problémom prešli v mladom veku. Obe najskôr skúšali „rýchlu pomoc“ z lekárne, no nakoniec im pomohla len operácia.

Ajlin začala mať zo dňa na deň bolesť a tlak v oblasti konečníka pri sedení, státí aj pri vykonávaní potreby. Nebolo to nič príjemné. Myslela si, že to nebude nič vážne, no akonáhle si o tom začala zisťovať viac informácií, vystrašilo ju to a rozhodla sa situáciu riešiť.

Ajlin bola v tom čase študentkou na strednej škole a mala aj sedavé zamestnanie. Tento problém ju preto výrazne limitoval v každodennom fungovaní. Postupne sa u nej objavil strach nielen zo sedenia, ale aj z chodenia na toaletu.

Prvýkrát v živote zažila problém, o ktorom sa takmer nehovorí – hemoroidy. Mnohí ľudia sa o tejto téme hanbia hovoriť. Vyhýbajú sa vyšetreniu, skúšajú najprv masti, čapíky a „zázračné“ prípravky z reklám a k lekárovi prídu často až vtedy, keď je problém vážnejší. „Pacienti chodia doslova o 5 minút 12,“ potvrdzuje to lekár Martin Starzyk pre Refresher.

Lekár Martin Starzyk naše respondentky neoperoval. Ich zákrok robili na inom pracovisku a negatívna skúsenosť sa netýka jeho kliniky. 

V článku sa dozvieš, ako Petra a Ajlin situáciu riešili. Lekár z CHIRURGIA, s.r.o. zároveň vysvetlí, prečo hemoroidy nie sú len problémom starších ľudí aj to, prečo ti lokálne lieky či krémy dokážu stav na chvíľu tlmiť, no problém ako taký neodstránia.

Hemoroidy majú len starí ľudia = mýtus

„Celé to prišlo veľmi rýchlo. V priebehu pár dní, možno štyroch. Začalo to tým, že som pri návšteve toalety cítila, že niečo nie je v poriadku. Jemná bolesť, pocit, že mi tam niečo pri nosení nohavičiek akoby vyčnieva a prekáža. Bolo to zo dňa na deň,“ opisuje svoju skúsenosť mladá fitness influencerka pre Refresher.

Netušila, o čo ide, a začala si o tom intenzívne hľadať informácie na internete. Objavila tam hrčku veľkosti hrášku, fialovej farby. Kvôli nepohodliu a bolesti sa preto hneď na druhý deň objednala k obvodnej lekárke.

ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
