dnes 2. marca 2026 o 14:20
Čas čítania 3:39

OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň

OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
Zdroj: Instagram/@biankarumanova, @petra_mikado
Richard Balog
Richard Balog
Inšpirácia je povolená.

Najkratší kalendárny mesiac v roku máme úspešne za sebou, čo znamená, že vonku nás pomaly víta príjemnejšie jarné počasie a s ním aj nová dávka outfitovej inšpirácie zo šatníkov Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu podobne ako my v redakcii.

Od slnkom zaliateho Sydney a juhu Talianska až po ulice Bratislavy či Prahy – štýl nemá žiadne hranice ani teplotné limity.

Populárne influencerky ako Petra Macková, Karolína Chomisteková, Bianka Rumanová alebo Hana Drozdová predviedli vo februári HOT kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať v každodennom reálnom živote. Či už fičíš na oversized sakách, elegantných siluetách, výrazných kabelkách alebo comfy teniskách, tohtomesačný OUTFIT CHECK ťa posadí hlboko do stoličky.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
FASHION OUTFIT CHECK
