Tomáš je obkladač z východného Slovenska, ktorý má zákazky na dva roky dopredu.
Stará generácia stavbárov podľa neho pila preto, lebo ich vlastná robota nebavila, a asi sa potrebovali odreagovať. Komunikácia na stavbách bola tiež neprofesionálna, no aj to sa podľa Tomáša mení k lepšiemu. Má 27 rokov a on svoju prácu obkladača miluje.
„U nových remeselníkov sa toho posunulo viac, nielen to, že sa už nepije. (smiech) Určite je to lepšia komunikácia a prístup k práci. Viem to, keď niečo potrebujem riešiť alebo si poradiť. Keď som začínal ja, zo starej generácie mi nikto nechcel radiť. Smiali sa mi, že nech idem robiť niekde inde a že do ich partie nepatrím,“ hovorí pre Refresher Tomáš.
Už na základnej škole radšej trávil čas s otcom v dielni než sedením nad diktátmi. Dnes pôsobí v Košiciach, kde sa nebojí konkurencie a podľa vlastných slov si zarobí lepšie ako v zahraničí.
Ako reaguje na ľudí, ktorí „frflú,“ že robotníkov je málo a sú drahí? Ako zvláda lichôtky žien na svojom Instagrame? A čo sa stalo, keď ho na začiatku kariéry oklamali o niekoľko tisíc eur? To všetko a ešte viac sa dozvieš v rozhovore.
Mnoho ľudí sa s príchodom AI bojí o svoju prácu. Ty asi tento strach nemáš, že?
Haha, nie. Pokiaľ ide o fabriky, tam by som sa asi bál, pretože v tomto odvetví je veľmi jednoduché nahradiť človeka robotom alebo umelou inteligenciou. V mojej práci si viem predstaviť jedine nejakú formu výpomoci zo strany AI, nie úplnú náhradu.
Uvidíme, možno za chvíľu budú roboti obkladať kúpeľne...
No, tak to by som chcel vidieť. (smiech) Ak by prišli roboti, dal by som im robiť administratívnu činnosť a ja by som pokojne mohol len obkladať kúpeľne. (smiech)
Častokrát ľudia frflú, že nie sú robotníci, že ich je málo a keď sa aj nejakému ozvú, nemajú čas a musia na nich dlho čakať. Čo ty na to?
Najdlhšie na mňa klient ochotne čakal približne sedem mesiacov. Nešlo o to, že by musel. On sám chcel. Mal hotovú celú novostavbu, len kúpeľne stáli a čakali na realizáciu. Bol to jediný takýto prípad, na ktorý si spomínam, a klient mi vyslovene povedal, že nikoho iného nechce.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo si zarobí lepšie na Slovensku, ako v zahraničí.
- Koľko dnes stoja obklady kúpeľní či kuchýň.
- Ako reagoval na klientku, ktorá ho chytila za zadok.
- Čo mu píšu ženy do DM' s.
- Aký nepríjemný zážitok mal na začiatku kariéry.