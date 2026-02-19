Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 19. februára 2026 o 17:00
Čas čítania 1:38
Sponzorovaný obsah

Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu

Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
Zdroj: Tesco
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na prvých zákazníkov nového supermarketu čaká zároveň aj atraktívna otváracia ponuka.

Spoločnosť Tesco pokračuje v rozširovaní svojej siete maloobchodných predajní na Slovensku. K súčasným 181 prevádzkam pribudne od štvrtka 19. februára 2026 nový supermarket na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Moderná predajňa, situovaná v srdci najväčšieho slovenského sídliska, prinesie obyvateľom kvalitné potraviny za dostupné ceny. Otvorenie novej predajne bude sprevádzať aj podpora miestnej komunity a špeciálne zľavy pre zákazníkov.

Nový supermarket Tesco Hálova prináša moderné technológie a maximálny komfort pri nakupovaní. Zákazníci z Petržalky a okolia tu nájdu šesť pokladní, z toho štyri samoobslužné, ako aj službu Scan & Shop v mobile, ktorá umožňuje ešte rýchlejší a jednoduchší nákup. Súčasťou predajne je aj zálohomat a obľúbený kávový pult, ktorý spríjemní zážitok z nakupovania. Nový supermarket ponúkne kompletný sortiment – čerstvé, mrazené, chladené aj trvanlivé potraviny, ako aj sezónnu ponuku produktov.

Supermarket bude otvorený sedem dní v týždni – od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod. O fungovanie novej predajne s rozlohou 637 metrov štvorcových sa postará 14 kolegov a kolegýň z Tesca. 

Tesco
Zdroj: Tesco

Na prvých zákazníkov nového supermarketu čaká zároveň aj atraktívna otváracia ponuka. Od 19. do 22. februára 2026 môžu pri nákupe v supermarkete Tesco Hálova získať zľavu 10 % na celý nákup pri použití Tesco Clubcard, a to až do maximálnej výšky 10 eur.

 

„Teší nás, že otvorením nového supermarketu na bratislavskej Hálovej ulici sme našim zákazníkom opäť o niečo bližšie. Najväčšie slovenské sídlisko si zaslúži širokú sieť moderných prevádzok, ktoré ponúkajú rýchly, pohodlný a cenovo dostupný nákup v blízkosti domova,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Pokračuje: „V Tescu je zároveň naším cieľom stať sa nielen obľúbeným miestom nákupu, ale aj aktívnou súčasťou miestnej komunity. Preto sme sa rozhodli podporiť organizáciu Brána do života a prispieť k zlepšeniu služieb bezpečného ženského domu v lokalite Petržalky. Počas prvých dvoch dní prevádzky daruje Tesco organizácii 1 euro z každého nákupu nad 10 eur.“ 

Organizácia Brána do života sa dlhodobo venuje pomoci ženám a deťom v krízových životných situáciách, najmä obetiam domáceho násilia. Prevádzkuje Bezpečný ženský dom, kde poskytuje bezpečné bývanie aj odbornú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc.

Finančný príspevok Tesca vo výške 1 euro z každého nákupu nad 10 eur počas prvých 2 dní prevádzky nového supermarketu Hálova podporí zlepšenie kvality služieb a pomôže ženám na ceste k novému začiatku. Organizáciu Brána do života - Bezpečný ženský domov podporuje v rámci boja proti domácemu násiliu aj Nadácia Tesco, ktorá jej v roku 2025 prispela sumou 10-tisíc eur a v podpore pokračuje aj tento rok.

Odporúčané
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou 6. februára 2026 o 17:00
Odporúčané
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu 26. januára 2026 o 9:08
Odporúčané
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade 19. februára 2026 o 8:58
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
pred 2 dňami
1
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
dnes o 16:00
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Storky
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
Lifestyle news
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
dnes o 16:08
Hviezdu z Heated Rivalry uvidíš v novom mysterióznom trileri. Hudson Williams bude účinkovať v seriáli Yaga
dnes o 13:28
Horúce noci zaťažujú srdce viac, než si myslíš. Štúdia ukázala ideálnu teplotu na spánok
dnes o 12:00
Bad Bunny si vyskúša rolu herca. Hlavnú postavu v novom filme si zahrá po boku filmovej špičky
dnes o 10:48
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd festivalu Grape
dnes o 09:33
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
včera o 15:36
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedrom Pascalom je tu. Vrátia sa aj legendárni gangstri
včera o 14:41
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Počasie
Viac
Opozičné strany PS a SaS kritizujú ministra vnútra. Dôvodom je tender za 33 miliónov eur na poradenské služby
pred 2 hodinami
Donald Trump vyzval Irán na uzatvorenie dohody. Inak sa stanú „zlé veci“
pred 3 hodinami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
VIDEO: Turista bol len kúsok od tragédie. V Tatrách sa kvôli sekundám nepozornosti šmýkal desiatky metrov
VIDEO: Turista bol len kúsok od tragédie. V Tatrách sa kvôli sekundám nepozornosti šmýkal desiatky metrov
včera o 11:04
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
pred 2 dňami
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
pred 2 dňami
„Mimozemšťania existujú, ale ja som ich nevidel,“ povedal Obama v podcaste. Správa zaplavila celý internet
„Mimozemšťania existujú, ale ja som ich nevidel,“ povedal Obama v podcaste. Správa zaplavila celý internet
včera o 12:16
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
pred 3 dňami
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
Pitbull chce stanoviť nový svetový rekord. Chystá najväčšie zhromaždenie ľudí s „plešinkou“
včera o 16:21
Viac z Fashion Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
pred 3 dňami
TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance
13. 2. 2026 10:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
pred 3 dňami
Viac z Design & Art Všetko
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov
7. 2. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
Osobnosti
pred 2 hodinami
refresher+
Internetové novinky: Prečo je na Rebeku z Ruže nahnevaný internet a čo ti prinesie rok ohnivého koňa? (SCROLLÁDA)
pred 2 hodinami
Ako každý týždeň sa Kika ponorila do internetového chaosu, aby ti všetko zhrnula a nič ti neušlo.
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
PR správa
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
pred 3 hodinami
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále. Sleduj zápas Slovensko vs. USA s tou pravou atmosférou
dnes o 16:08
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
PR správa
Najlepšie slúchadlá pre študentov a aktívny životný štýl
dnes o 16:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
Českí hokejisti sa počas štvrťfinále postarali o kontroverzný moment. Gól strelili so šiestimi hráčmi na ľade
dnes o 08:58
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
Hľadali sme produkty na obočie s najlepším hodnotením. Na tieto gély, ceruzky a fixky sa môžeš spoľahnúť
pred 2 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 2 dňami
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
refresher+
Lýdia Lukáčiková o tehotenstve po potrate: Nechcela som, aby strach pohltil moje šťastie
dnes o 09:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
15. 2. 2026 10:30
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia