Bývalý prezident Spojených štátov Barack Obama vystúpil na Valentína v podcaste Briana Tylera Cohena so zaujímavým tvrdením. Podľa jeho názoru život na iných planétach existuje, ale tvrdí, že žiadneho mimozemšťana nevidel a v Area 51 nie sú.
Barack Obama tvrdí, že keď je vesmír taký veľký, pravdepodobne v ňom existuje nejaký život. Podobne rozmýšľa údajne až polovica ľudí, vrátane celebrít ako Tom DeLonge z kapely blink-182 alebo Katy Perry.
„Štatisticky je vesmír tak obrovský, že je veľká šanca, že tam vonku existuje život,“ doplnil vo svojom príspevku na Instagrame. „Ale vzdialenosti medzi slnečnými sústavami sú tak veľké, že šanca, že nás navštívili mimozemšťania, je nízka, a počas môjho prezidentstva som nevidel žiadny dôkaz o tom, že by s nami mimozemšťania nadviazali kontakt. Vážne,“ dodal.
Aj keď mimozemšťania neboli hlavnou témou rozhovoru medzi exprezidentom a Cohenom, bezpochyby sa stal úryvok po zverejnení najvirálnejším. Moderátor sa Obamu ďalej spýtal, aká bola prvá otázka, ktorú chcel ako prezident odpovedať, a ten zavtipkoval: „Kde sú mimozemšťania.“ Celý podcast si môžeš pozrieť tu: