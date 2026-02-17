Hlavné témy
dnes 17. februára 2026 o 10:42
Zdenka Hvolková

Zmrazená „poistka" na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?

Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
Zdroj: Pexels/Mart Production/volně k užití
Priemerná Európanka má dnes prvé dieťa takmer v 31 rokoch a pôrodnosť klesá. Odpoveďou na tento trend sa stalo zmrazovanie vajíčok ako poistka pre budúcnosť. Čo sa však stane v momente, keď sa táto poistka neuplatní?

Ako píše EuroNews, mnohé ženy, ktoré si nechali vajíčka zmraziť v mladšom veku, nakoniec otehotnejú prirodzene, nájdu si partnera neskôr alebo sa ich životné plány jednoducho zmenia. V tom momente nastáva dilema: čo s biologickým materiálom, ktorý čaká v tekutom dusíku pri teplote -196 °C? Z medicínskeho hľadiska tam môže vydržať prakticky navždy, no z toho ľudského a právneho je to oveľa zložitejšie.

Kým pri darovaní krvi či plazmy má väčšina ľudí jasno, pri embryách nastupujú silné emócie. Nejde len o zhluk buniek, pre mnohých je to potenciálny potomok a nositeľ ich DNA. Odborníci z praxe potvrdzujú, že páry sa len veľmi ťažko vzdávajú vlastných embryí v prospech iných neplodných párov.

Je to paradox - radšej ich nechajú zničiť alebo ležať ladom, než by mali žiť s pocitom, že ich biologické dieťa vychováva niekto cudzí. Ochota darovať stúpa len vtedy, ak už pri oplodnení boli použité darované vajíčka alebo spermie.

