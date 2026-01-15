V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?

Chudnutie pomocou tabletiek či injekcií podporuje aj americký prezident Donald Trump. Nielenže u výrobcov vyrokoval nižšie ceny, založil aj federálnu webovú stránku s najlepšími cenovými ponukami.
Američania dostali od úradu na reguláciu potravín a liekov do nového roka pekný darček. Koncom decembra povolil vstup na trh prvej tabletke na chudnutie. Vyrába ju dánsky Novo Nordisk a možno ju už poznáš pod názvom Wegovy. Je to rovnaká látka ako už známe injekcie, ale v oveľa dostupnejšej forme.
Vedci ju navrhli špeciálne na chudnutie a pre tento účel ju aj lekári budú predpisovať. Podľa amerických médií sa tak začína nová éra chudnutia. Zisťovali sme, ktorí pacienti majú na tabletku nárok, ale i to, kedy príde do Európy.
Lieky sú lacnejšie a dostupnejšie
Wegovy nie je prvá tabletka od dánskeho výrobcu. Novo Nordisk má už na trhu aj inú tabletku - Rybelsus. Tú však, rovnako ako injekcie Ozempic, schválili a predpisujú najmä pre diabetikov.
Tabletka Wegovy, ktorú navrhli špeciálne na chudnutie, uspela v klinických testoch rovnako dobre ako injekcie. Novo Nordisk zverejnil štúdiu, podľa ktorej pri každodennom užívaní pacienti schudli za niečo vyše roka približne 14 % svojej váhy. Tí, ktorí vytrvali dlhšie a pridali fyzickú aktivitu, schudli v priemere 17 % váhy.
