dnes 31. decembra 2025 o 13:30
Čas čítania 8:41

Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic

Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
Zdroj: archív respondentky
Radka Klučárová
Radka Klučárová
„Jedlo mi doslova zachránilo život. To bolo jediné, čo ma tešilo. Je to taký paradox – videla som, že svoje telo ničím, ale mojej duši to nejako pomáhalo,“ hovorí Kyra, ktorej váha sa postupne vyšplhala až na 134 kilogramov.

Kyre sa podarilo schudnúť viac ako 50 kilogramov. Po rokoch neúspešných pokusov, počas ktorých si myslela, že chudnutie znamená najmä odopieranie si jedla, našla cestu, ktorá ju začala baviť a postupne sa premenila na jej nový životný štýl.

„Asi tak najviac som začala priberať na strednej škole, už som išla cez stovku, aj na 110 kilogramov,“ spomína. Skutočný zlom však prišiel po sérii rodinných tragédií. „V roku 2009 mi zomrel otec a hneď na to v roku 2010 aj mamina,“ hovorí.

Práve v tomto období sa u nej rozvinulo emočné prejedanie. Sama však zdôrazňuje, že by nebolo fér zvaľovať všetko len na emócie. „Vyslovene sa nevyhováram na to, že som pribrala len emočným prejadaním. Bola som aj lenivá, veľmi rada som jedla,“ priznáva otvorene. Zároveň však dodáva, že strata rodičov zohrala v jej vzťahu k jedlu zásadnú úlohu. „Určite mi to k tomu prispelo, pretože som ten smútok zaháňala jedlom,“ hovorí.

Kyra Kyra su pohyb zamilovala. Kyre sa podarilo schudnúť viac ako 50 kilogramov. Jej váha sa postupne vyšplhala až na 134 kilogramov.
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako vyzeralo jej chudnutie viac ako 50 kilogramov.
  • Čo si myslí o body positivity.
  • Aký má názor na lieky na chudnutie.
  • Čo hovorí ženám, ktoré vravia, že ich poslednou nádejou sú lieky na chudnutie.
  • Ako sa dostala do opačného extrému.

S odstupom času sa Kyra na toto obdobie dokáže pozerať komplexnejšie a bez prikrášľovania. „Keď sa na to spätne pozerám, viem, že to jedlo mi na jednej strane ubližovalo tým, ako som vyzerala,“ opisuje. Jej váha sa pri výške 180 centimetrov postupne vyšplhala až na 134 kilogramov.

Bezpečné chudnutie
Chudnutie je zdravé a udržateľné len ak telo dostáva všetky potrebné živiny a nie je vystavené extrémnemu kalorickému deficitu či prehnanej fyzickej aktivite. Odborníci odporúčajú znižovať hmotnosť postupne, tempom 0,5 až 1 kilogram za týždeň, pričom množstvo závisí od počiatočnej váhy a výšky. Pred začiatkom diéty alebo výraznej zmeny stravy sa vždy poraď s lekárom alebo odborníkom, ktorý ti nastaví bezpečný plán.

Jedlo mi zachránilo život

„Na druhej strane mi v tom období jedlo doslova zachránilo život. To bolo jediné, čo ma tešilo. Je to taký paradox – videla som, že svoje telo ničím, ale mojej duši to nejako pomáhalo.“

Zlom prišiel v roku 2018. „Za tri mesiace som schudla 30 kilogramov. Jedla som len šaláty a cvičila som šesťkrát týždenne vo fitku po dve hodiny. Úplne šialené,“ priznáva bez okolkov. „Vtedy som ani nevedela, čo sú kalorické tabuľky. Išla som úplne do extrému. Cítila som sa brutálne,“ spomína.

FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
