včera 28. februára 2026 o 7:35
Čas čítania 0:46
Viktor Kniš

Procházka vyzve Ulberga o titul na UFC 327. Pereira uvoľnil cestu presunom do ťažkej váhy

Turnaj UFC 327 ponúkne mimoriadne atraktívnu kartu, ktorej vrcholom bude boj o titul v jednej z najprestížnejších divízií organizácie.

Český samuraj Jiří Procházka sa predstaví v hlavnom zápase turnaja UFC 327, kde si to rozdá s Novozélanďanom Carlosom Ulbergom o titul šampióna poloťažkej váhy. Súčasný držiteľ opasku Alex Pereira sa titulu vzdal a podľa všetkého sa presúva do ťažkej divízie.


Galavečer sa uskutoční 11. apríla v Kaseya Center v Miami. V pozícii co-main eventu je už skôr potvrdený titulový súboj v mušejej váhe medzi šampiónom Joshuom Vanom a Tatsuro Tairou.


Procházka (32-5-1) je aktuálne trojkou rebríčka poloťažkej váhy, Ulberg (13-1) figuruje hneď za ním na štvrtej priečke. Český bojovník sa pokúsi získať späť titul, ktorý vybojoval v roku 2022 po pamätnom víťazstve nad Gloverom Teixeirom. O pás však neskôr prišiel pre zranenie a v následnom titulovom zápase podľahol Pereirovi. Brazílčan ho zdolal aj v odvete na UFC 303.


Procházka sa však vrátil vo veľkom štýle, keď si pripísal dve víťazstvá knokautom v treťom kole nad Khalilom Rountreeom a Jamahalom Hillom.


Turnaj UFC 327 ponúkne mimoriadne atraktívnu kartu, ktorej vrcholom bude boj o titul v jednej z najprestížnejších divízií organizácie.

