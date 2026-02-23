Hlavné témy
dnes 23. februára 2026 o 10:14
Čas čítania 1:14
Richard Balog

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Zdroj: AP Photo/Ashley Landis
21-ročný olympionik mal počas jazdy oblečený luxusný model Balmain.

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin si v nedeľu večer napravil chuť po nevydarenej voľnej jazde v hlavnej súťaži mužov, kvôli ktorej prišiel o medailu, a počas exhibičnej jazdy v predposledný deň Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026 predviedol skvelý výkon.

Pozornosť však nepútala len jazda 21-ročného hviezdneho športovca s prezývkou „Quad God“, ale aj jeho fresh outfit, ktorému dominovali džínsy od módneho domu Balmain.

Ilia Malinin mal počas exhibičnej jazdy oblečené džínsy Balmain.
Ilia Malinin mal počas exhibičnej jazdy oblečené džínsy Balmain. Zdroj: AP Photo/Ashley Landis

Malinin bol počas nablýskanej exhibície najprv súčasťou vystúpenia celého amerického mužstva, v ktorom nechýbala ani víťazka ženskej súťaže Alysa Liu, v reprezentačnej uniforme, aby v závere vyšiel na ľad v sivo-čiernom outfite, ktorý obletel internet.

Klasická mikina s kapucňou s vintage úpravou a výšivkou na prednej strane vytvorila v kombinácii s čiernymi loose-fit džínsami s ikonickou biker potlačou v bielej farbe jedinečnú a neprehliadnuteľnú siluetu.

Pozri si záznam z exhibičnej jazdy Iliu Malinina zo Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026, ktorá je perfektnou ukážkou talentu a schopností krasokorčuliara.

Ak sa ti extravagantné džínsy Balmain páčia, v čase písania článku boli dostupné v online obchode francúzskeho módneho domu. Cena je približne 1 170 eur.

Ilia Malinin, Zimné olympijské hry 2026
Zdroj: AP Photo/Ashley Landis
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Ilia Malinin je americký krasokorčuliar, ktorý sa narodil 2. decembra 2004 v meste Fairfax v Spojených štátoch amerických.

Talentovaný športovec, známy aj pod prezývkou „Quad God“, je 2-násobný majster sveta z rokov 2024 a 2025, 3-násobný víťaz Grand Prix of Figure Skating Final a na Zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026 získal zlatú medailu v tímovej súťaži.

Malinin je jediný krasokorčuliar, ktorý úspešne vykonal plne otočený štvoritý Axel na medzinárodnej súťaži, a to viackrát od roku 2022, keď skok predviedol na súťaži U.S. International Figure Skating Classic.

FASHION ŠPORT
