21-ročný olympionik mal počas jazdy oblečený luxusný model Balmain.
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin si v nedeľu večer napravil chuť po nevydarenej voľnej jazde v hlavnej súťaži mužov, kvôli ktorej prišiel o medailu, a počas exhibičnej jazdy v predposledný deň Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026 predviedol skvelý výkon.
Pozornosť však nepútala len jazda 21-ročného hviezdneho športovca s prezývkou „Quad God“, ale aj jeho fresh outfit, ktorému dominovali džínsy od módneho domu Balmain.
Malinin bol počas nablýskanej exhibície najprv súčasťou vystúpenia celého amerického mužstva, v ktorom nechýbala ani víťazka ženskej súťaže Alysa Liu, v reprezentačnej uniforme, aby v závere vyšiel na ľad v sivo-čiernom outfite, ktorý obletel internet.
Klasická mikina s kapucňou s vintage úpravou a výšivkou na prednej strane vytvorila v kombinácii s čiernymi loose-fit džínsami s ikonickou biker potlačou v bielej farbe jedinečnú a neprehliadnuteľnú siluetu.
Pozri si záznam z exhibičnej jazdy Iliu Malinina zo Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026, ktorá je perfektnou ukážkou talentu a schopností krasokorčuliara.
Ak sa ti extravagantné džínsy Balmain páčia, v čase písania článku boli dostupné v online obchode francúzskeho módneho domu. Cena je približne 1 170 eur.
Ilia Malinin je americký krasokorčuliar, ktorý sa narodil 2. decembra 2004 v meste Fairfax v Spojených štátoch amerických.
Talentovaný športovec, známy aj pod prezývkou „Quad God“, je 2-násobný majster sveta z rokov 2024 a 2025, 3-násobný víťaz Grand Prix of Figure Skating Final a na Zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026 získal zlatú medailu v tímovej súťaži.
Malinin je jediný krasokorčuliar, ktorý úspešne vykonal plne otočený štvoritý Axel na medzinárodnej súťaži, a to viackrát od roku 2022, keď skok predviedol na súťaži U.S. International Figure Skating Classic.