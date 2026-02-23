Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. februára 2026 o 9:23
Hana Divišová

Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025

Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
Zdroj: TASR, AP Photo/Alastair Grant
V Londýne sa konal 79. ročník prestížnych cien British Academy Film Awards, známych ako BAFTA.

V Londýne sa konalo prestížne udeľovanie cien British Academy Film Awards, známe ako BAFTA. Organizátorom podujatia je British Academy of Film and Television Arts, ktorá každoročne oceňuje najlepšie filmy, herecké výkony aj tvorcov, ktorých diela boli uvedené v kinách v predchádzajúcom roku.

BAFTA je často považovaná za európsku obdobu Oscarov a patrí medzi najvýznamnejšie filmové ocenenia na svete.

Pozri si prehľad víťazov v jednotlivých kategóriách.

Najlepší film

Hamnet
Marty Supreme
Jedna bitka za druhou
Citová hodnota
Hriešnici

Najlepší britský film

28 rokov potom 
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve

 
Najlepší debut britského scenáristu, režiséra alebo producenta

The Ceremony
My Father's Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman

Najlepší film v inom ako anglickom jazyku

Drobná nehoda 
Tajný agent
Citová hodnota 
Sirat
Hlas Hind Radžab 

Najlepší dokumentárny film

2000 Meters to Adraiivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Pán Nikto proti Putinovi 
The Perfect Neighbor

Najlepší animovaný film

Elio
Little Amélie
Zootropolis 2 

Najlepší detský a rodinný film

Arco
Boong
Lilo a Stitch
Zootropolis 2

Najlepšia réžia

Yargos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Veľký Marty
Paul Thomas Anderson, Jedna bitka za druhou
Joachim Trier, Citová hodnota
Ryan Coogler, Hriešnici 

Najlepší pôvodný scenár

I Swear
Veľký Marty
Tajný agent 
Citová hodnota
Hriešnici 

Najlepší adaptovaný scenár

The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Jedna bitka za druhou
Pillion

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe

Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Jedna bitka za druhou
Renate Reinsve, Citová hodnota
Emma Stone, Bugonia

 
Najlepší herec v hlavnej úlohe

Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Veľký Marty
Leonardo DiCaprio, Jedna bitka za druhou
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemmons, Bugonia

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe

Odessa A'Zion, Veľký Marty
Inga Ibsdotter Lilleaas, Citová hodnota
Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, Jedna bitka za druhou
Emily Watson, Hamnet

 
Najlepší herec vo vedľajšej úlohe

Benicio Del Toro, Jedna bitka za druhou
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Sean Penn, Jedna bitka za druhou
Stellan Skarsgård, Citová hodnota

 
Najlepší casting

I Swear

Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Citová hodnota
Hriešnici  

Najlepšia kamera

Frankenstein
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Train Dreams

Najlepší strih

F1
A House of Dynamite
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici

 
Najlepšie kostýmy

Hamnet
Frankenstein
Veľký Marty
Hriešnici
Čarodejka: Druhá časť


Najlepší make-up a účesy

Hamnet
Frankenstein
Veľký Marty
Hriešnici
Čarodejka: Druhá časť

 
Najlepšia pôvodná hudba

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitka za druhou
Hriešnici

Najlepšia výprava

Frankenstein
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Hamnet

Najlepší zvuk

F1

Frankenstein
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Warfare

Najlepšie vizuálne efekty

Avatar: Oheň a popol
F1
Frankenstein
Ako si vycvičiť draka 
Autobus nádeje

 Najlepší britský krátky animovaný film

Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise

 
Najlepší britský krátky film

Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles

Cena EE Rising Star (Cena vychádzajúcej hviezdy)

Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

