V Londýne sa konalo prestížne udeľovanie cien British Academy Film Awards, známe ako BAFTA. Organizátorom podujatia je British Academy of Film and Television Arts, ktorá každoročne oceňuje najlepšie filmy, herecké výkony aj tvorcov, ktorých diela boli uvedené v kinách v predchádzajúcom roku.
BAFTA je často považovaná za európsku obdobu Oscarov a patrí medzi najvýznamnejšie filmové ocenenia na svete.
Najlepší film
Hamnet
Marty Supreme
Jedna bitka za druhou
Citová hodnota
Hriešnici
Najlepší britský film
28 rokov potom
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Najlepší debut britského scenáristu, režiséra alebo producenta
The Ceremony
My Father's Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Najlepší film v inom ako anglickom jazyku
Drobná nehoda
Tajný agent
Citová hodnota
Sirat
Hlas Hind Radžab
Najlepší dokumentárny film
2000 Meters to Adraiivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Pán Nikto proti Putinovi
The Perfect Neighbor
Najlepší animovaný film
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2
Najlepší detský a rodinný film
Arco
Boong
Lilo a Stitch
Zootropolis 2
Najlepšia réžia
Yargos Lanthimos, Bugonia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Veľký Marty
Paul Thomas Anderson, Jedna bitka za druhou
Joachim Trier, Citová hodnota
Ryan Coogler, Hriešnici
Najlepší pôvodný scenár
I Swear
Veľký Marty
Tajný agent
Citová hodnota
Hriešnici
Najlepší adaptovaný scenár
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Jedna bitka za druhou
Pillion
Najlepšia herečka v hlavnej úlohe
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Jedna bitka za druhou
Renate Reinsve, Citová hodnota
Emma Stone, Bugonia
Najlepší herec v hlavnej úlohe
Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Veľký Marty
Leonardo DiCaprio, Jedna bitka za druhou
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemmons, Bugonia
Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe
Odessa A'Zion, Veľký Marty
Inga Ibsdotter Lilleaas, Citová hodnota
Wunmi Mosaku, Sinners
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, Jedna bitka za druhou
Emily Watson, Hamnet
Najlepší herec vo vedľajšej úlohe
Benicio Del Toro, Jedna bitka za druhou
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Sean Penn, Jedna bitka za druhou
Stellan Skarsgård, Citová hodnota
Najlepší casting
I Swear
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Citová hodnota
Hriešnici
Najlepšia kamera
Frankenstein
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Train Dreams
Najlepší strih
F1
A House of Dynamite
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Najlepšie kostýmy
Hamnet
Frankenstein
Veľký Marty
Hriešnici
Čarodejka: Druhá časť
Najlepší make-up a účesy
Hamnet
Frankenstein
Veľký Marty
Hriešnici
Čarodejka: Druhá časť
Najlepšia pôvodná hudba
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Najlepšia výprava
Frankenstein
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Hamnet
Najlepší zvuk
F1
Frankenstein
Jedna bitka za druhou
Hriešnici
Warfare
Najlepšie vizuálne efekty
Avatar: Oheň a popol
F1
Frankenstein
Ako si vycvičiť draka
Autobus nádeje
Najlepší britský krátky animovaný film
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Najlepší britský krátky film
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Cena EE Rising Star (Cena vychádzajúcej hviezdy)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling