Obete sexuálneho násilia v Emirátoch majú strach nahlásiť útok na polícii. Ak totiž priznajú pohlavný styk so ženatým mužom – hoci bol nedobrovoľný – riskujú trestné stíhanie za cudzoložstvo.
Súhlasila, že pôjde na párty s cudzincami. O desať dní neskôr ju našli ležať na chodníku v bezvedomí, so zlomenou chrbticou. 19-ročná ukrajinská OnlyFans tvorkyňa Mária Kovalčuk vycestovala do Dubaja tvoriť content. Stačilo však jedno zlé rozhodnutie a jej pracovná cesta sa zmenila na boj o prežitie.
Keď v marci 2025 médiá informovali o mladej žene v kritickom stave, ktorú našli v jednej z najluxusnejších štvrtí Dubaja, mnohí ľudia začali tento prípad spájať so zvrátenými večierkami prezývanými aj „Porta Potty Parties“.
Podľa portálu News18 ich v meste luxusu organizujú boháči z celého sveta. Pozývajú si na ne mladé modelky, herečky či fitness influencerky, ktoré nútia vykonávať ponižujúce sexuálne praktiky, napríklad sa pri sexe potierať výkalmi. Práve odtiaľ pochádza aj samotná prezývka „Porta Potty“ — čiže v preklade „prenosná toaleta“ – ktorá ilustruje, že muži na večierkoch využívajú dievčatá ako sexuálne otrokyne.
O svoje skúsenosti z „Porta Potty Parties“ sa na internete anonymne podelili viaceré údajné obete. Jedna zo žien tvrdila, že ju na večierku znásilnila skupina starších mužov. Podľa jej slov ju nútili k sexuálnemu styku so psom, zatiaľ čo na ňu močili a otierali si nohy o jej tvár.
Desiatky výpovedí žien z rôznych krajín, vrátane prípadu Márie Kovalčuk odhaľujú odvrátenú stránku Dubaja. Fakt, že tu ženy nemajú takmer žiadne práva, z neho robí raj pre násilníkov a zvrátených boháčov. Vedia totiž, že štát obetiam nepomôže. Dokazuje to aj prípad Márie, ktorý sa miestna polícia snažila zamiesť pod koberec.
„Dubaj propagujú ako bezpečnú a očarujúcu destináciu bez kriminality. Realita je však úplne iná. V priebehu rokov som pracovala s mnohými ženami, ktoré v Spojených arabských emirátoch znásilnili, omámili drogami, napadli alebo uniesli. Keď sa to pokúsili nahlásiť, štát s nimi zaobchádzal ako so zločincami,“ hovorí Radha Stirling, riaditeľka organizácie Detained in Dubai, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom v Emirátoch.
- Ako Márii cudzinci zobrali doklady a pokúšali sa ju znásilniť.
- Akým spôsobom dubajská polícia uzavrela Máriin prípad a pod akou podmienkou jej údajne v krajine preplatili šeky za lekársku starostlivosť.
- Ako opísali zvrátené „Porta Potty Parties“ ženy, ktoré sa ich zúčastnili.
- Ako dubajské zákony nepriamo chránia páchateľov sexuálnych zločinov a prečo sa ženy v Spojených arabských emirátoch boja nahlásiť na polícii, že sa stali obeťami znásilnenia.
- Čo je s Máriou Kovalčuk v súčasnosti a či sa jej už podarilo úplne zotaviť.
„Budeme si s tebou robiť, čo chceme“
Mária Kovalčuk priletela z Ukrajiny do Dubaja 15. decembra 2024. Ubytovala sa v luxusnom hoteli Five Jumeirah Village, kde plánovala stráviť tri mesiace a 11. marca 2025 odletieť do Thajska. To sa však nikdy nestalo. Len dva dni pred plánovaným odletom sa totiž zaplietla s nesprávnymi ľuďmi, píše portál Euroasia Daily.
V deň svojich 20. narodenín – 9. marca – ju v karaoke bare oslovil 19-ročný mladík a pozval na súkromnú párty do hotelovej izby. Mária pozvanie prijala. Ešte v ten večer zatelefonovala mame a povedala jej o plánovanom večierku. Nasledujúcich desať dní sa už nikomu neozvala.
Keď sa mama dozvedela, že Mária nenastúpila na lietadlo do Thajska, začala mať o svoju dcéru strach. Ako neskôr dievča prezradilo, mladík z karaoke baru sa jej predstavil ako syn vplyvného a bohatého podnikateľa. Sľúbil jej, že jeho otec pre ňu zabezpečí súkromné lietadlo, a preto si nemá robiť starosti so zmeškaným spojom.
Na večierku boli podľa jej slov bohatí podnikatelia z Ukrajiny a Ruska. Spočiatku sa k Márii správali slušne, no keď sa opili, začali si z nej uťahovať a vyčítať jej, že s nimi nepije. Nevinné vyrývanie nakoniec eskalovalo až do vyhrážok.š
„Povedali mi: ‚Patríš nám, budeme si s tebou robiť, čo chceme.‘ Snažila som sa to brať ako vtip, ale prišlo mi to veľmi zvláštne,“ cituje portál Firstpost výpoveď Márie Kovalčuk.
