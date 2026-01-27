V najnovšom slepom teste sme ochutnávali pistáciové krémy.
Miluješ pistácie? Nie si jediný. Aktuálne totiž zažívajú svoju zlatú éru. Nájdeš ich v croissantoch, v zmrzline, v káve a ak si skutočný milovník, tak máš krém aj vo svojej špajzi. Supermarkety majú na svojich pultoch rôzne druhy tohto populárneho lahodného krému. Rovnako ako pistácie, ani pistáciové krémy nie sú práve lacná záležitosť. Ak sa už rozhodneš malý pohárik s krémom kúpiť, pravdepodobne chceš, aby jeho náplň chutila skutočne ako pistácie a nie ako presladená cukrová hmota so zeleným farbivom.
Práve preto sme sa v redakcii rozhodli otestovať pistáciové krémy, ktoré sme našli na pultoch v bežne dostupných obchodoch. Pistáciové krémy sme kúpili v Lidli, v Kauflande, v Yeme či v dm drogérii. Hľadali sme krém s ideálnou konzistenciou, poctivým zložením a predovšetkým s autentickou chuťou.
Pistáciové krémy rôznych značiek a rôznych cenových relácií majú v sebe iný pomer orechov. Hoci neexistuje presné percento, ktoré by sa malo v kréme nachádzať, talianski odborníci majú v pomere jasno. Podľa nich by mal ideálny pistáciový krém obsahovať 45/50 % pistácií. Vtedy sa dá vraj hovoriť o kvalitnom, poctivom produkte. Je to pomer, pri ktorom sa dá krém stále dobre roztierať, no zároveň vynikne chuť zelených orieškov.
Ako sme testovali?
Ako býva u nás zvykom, išlo o slepý test. Do kuchynky sme si pozvali kolegov, ktorí sú milovníci pistáciového krému. Ešte pred ich príchodom sme do misiek rozdelili jednotlivé krémy. Zoradili sme ich od čísla 1 do čísla 5. Kolegovia ich postupne ochutnávali a okrem bodového hodnotenia krémy hodnotili aj slovne. Keďže sa pistáciový krém najčastejšie podáva s croissantami, tie na stole pri testovačke tiež nesmeli chýbať.
Hodnotenia kolegov sme zozbierali a vytvorili sme rebríček. Tak ktorý je ten najlepší?
