Násilné razie, smrtiace streľby či dokonca zatknutie iba päťročného chlapca. Celý svet kritizuje brutálne postupy amerických imigračných agentov ICE.
O agentoch ICE si v posledných týždňoch už zrejme počul. Médiá o nich informovali najmä v súvislosti s nedávnymi tragédiami v Minneapolise v Minnesote. Príslušníci federálnych imigračných jednotiek tam zastrelili dvoch amerických občanov – Renee Nicole Good a Alexa Prettiho, čo v meste vyvolalo masívnu vlnu nepokojov.
Tvrdý spôsob zatýkania a násilné incidenty sa s podporou administratívy prezidenta Donalda Trumpa stupňovali najmä v poslednom roku. V mestách, kde agenti operujú najviac, proti ich prítomnosti bojujú. Médiá informovali o viacerých prípadoch, keď ich miestni obyvatelia odmietli obslúžiť v kaviarni či na čerpacej stanici.
V článku vysvetľujeme, čo jednotky ICE robia, prečo sú ich zásahy často násilné a čo sa deje s ľuďmi, ktorých zatknú. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.
Koľko rokov už agentúra ICE funguje a čo sa zmenilo od nástupu Donalda Trumpa do funkcie.
Koho môžu zatknúť a za akých okolností.
Prečo je najviac agentov v demokratických mestách.
Ako agenti ICE pracovali za iných prezidentov.
Kto môže potrestať pochybenia agentov.
Čo je ICE a kedy vznikla?
ICE je skratka pre Immigration and Customs Enforcement. Ide o agentúru, ktorá patrí pod americké ministerstvo vnútra. Vznikla v roku 2002 po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum a Pentagon. Agentúra odvtedy zatýka nelegálnych imigrantov a vynucuje dodržiavanie imigračných a colných zákonov vo vnútri Spojených štátov.
Agenti ICE ilegálnych prisťahovalcov zatýkali a posielali domov aj počas vlád predošlých prezidentov. Donald Trump však pred voľbami svojim priaznivcom sľuboval, že v imigračnej politike pritvrdí. Po svojom nástupe do úradu vlani v janurári vyčlenil obrovské peniaze na rozvoj a posilnenie agentúry ICE.
Aké má ICE právomoci?
