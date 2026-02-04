Hlavné témy
dnes 4. februára 2026 o 10:40
Čas čítania 4:07

VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?

VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
Zdroj: TASR/AP
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Diskutovať
Násilné razie, smrtiace streľby či dokonca zatknutie iba päťročného chlapca. Celý svet kritizuje brutálne postupy amerických imigračných agentov ICE.

O agentoch ICE si v posledných týždňoch už zrejme počul. Médiá o nich informovali najmä v súvislosti s nedávnymi tragédiami v Minneapolise v Minnesote. Príslušníci federálnych imigračných jednotiek tam zastrelili dvoch amerických občanov – Renee Nicole Good a Alexa Prettiho, čo v meste vyvolalo masívnu vlnu nepokojov.

Tvrdý spôsob zatýkania a násilné incidenty sa s podporou administratívy prezidenta Donalda Trumpa stupňovali najmä v poslednom roku. V mestách, kde agenti operujú najviac, proti ich prítomnosti bojujú. Médiá informovali o viacerých prípadoch, keď ich miestni obyvatelia odmietli obslúžiť v kaviarni či na čerpacej stanici.

Agenti ICE v Minnesote zadržali päťročného Liama. Agenti ICE v Minnesote zadržali päťročného Liama. agenti ICE ICE
Zobraziť galériu
(8)

V článku vysvetľujeme, čo jednotky ICE robia, prečo sú ich zásahy často násilné a čo sa deje s ľuďmi, ktorých zatknú. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:

  • Koľko rokov už agentúra ICE funguje a čo sa zmenilo od nástupu Donalda Trumpa do funkcie.

  • Koho môžu zatknúť a za akých okolností.

  • Prečo je najviac agentov v demokratických mestách.

  • Ako agenti ICE pracovali za iných prezidentov.

  • Kto môže potrestať pochybenia agentov.

Čo je ICE a kedy vznikla?

ICE je skratka pre Immigration and Customs Enforcement. Ide o agentúru, ktorá patrí pod americké ministerstvo vnútra. Vznikla v roku 2002 po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum a Pentagon. Agentúra odvtedy zatýka nelegálnych imigrantov a vynucuje dodržiavanie imigračných a colných zákonov vo vnútri Spojených štátov.

ICE STŘELBA
Zdroj: TASR/AP

Agenti ICE ilegálnych prisťahovalcov zatýkali a posielali domov aj počas vlád predošlých prezidentov. Donald Trump však pred voľbami svojim priaznivcom sľuboval, že v imigračnej politike pritvrdí. Po svojom nástupe do úradu vlani v janurári vyčlenil obrovské peniaze na rozvoj a posilnenie agentúry ICE.

Aké má ICE právomoci?

