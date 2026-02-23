Hlavné témy
dnes 23. februára 2026 o 17:00
Gabriela Marcinková: Môj americký agent mi veril. Robila som casting na Bonda aj Mission: Impossible #TBH s Hanou

Hana Divišová
V rozhovore prezradila, ako sa dostala k americkému agentovi, ako vníma chémiu s Tomášom Maštalírom a čo pre ňu znamená intimita pred kamerou.

Gabika momentálne prežíva svoj „prime time“. Vidieť ju môžeme v seriáloch Pán profesor aj Sľub a už začiatkom marca odštartuje obľúbená tanečná šou Let’s Dance, kde sa predstaví ako jedna zo súťažiacich.

V rozhovore sme sa rozprávali o jej hereckých začiatkoch, o tom, že mala našliapnuté na zahraničnú kariéru a dokonca aj amerického agenta – prezradila nám, ako sa k nemu dostala a čo jej táto skúsenosť priniesla.

Otvorili sme aj tému aktuálnych projektov, chémie medzi ňou a Tomášom Maštalírom a porozprávali sme sa aj o tom, ako vníma intimitu na pľaci a čo je pre ňu pri natáčaní dôležité.
OSOBNOSTI #TBH S HANOU
V rozhovore prezradila, ako sa dostala k americkému agentovi, ako vníma chémiu s Tomášom Maštalírom a čo pre ňu znamená intimita pred kamerou.
