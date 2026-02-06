Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026

Špeciálne modely spájajú moderný zimný štýl, funkčnosť a národnú identitu.
Olympijské hry nie sú len o rekordoch a medailách, ale aj o móde, ktorá dokáže rozprávať príbehy krajín, kultúr a značiek. Zimné olympijské hry Milano Cortina 2026 prinášajú kolekcie, v ktorých sa stretáva špičková funkčnosť s výraznou estetikou, tradícia s futurizmom a národná identita s globálnymi trendmi.
Vybrali sme tie najzaujímavejšie olympijské kolekcie, ktoré zaujali dizajnom, spracovaním aj silným vizuálnym rukopisom.
Bohužiaľ, reprezentácia Slovenska aj Česka v zozname chýba, keďže olympijské uniformy od značiek 4F a Alpine Pro nás nezaujali a považujeme ich za sklamanie. Veď posúď sám:
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
OdporúčanéOUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan 2. februára 2026 o 9:58
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.