Opatrenie oznámil minister pre sociálne práva Pablo Bustinduy.
Podľa návrhu bude zákaz ešte prísnejší pri nápojoch s vysokým obsahom kofeínu. Nápoje obsahujúce viac ako 32 miligramov kofeínu na 100 mililitrov nebude možné predávať osobám mladším ako 18 rokov, píše EuroNews.
Ochrana zdravia mladých
Nová regulácia je súčasťou širšieho balíka opatrení na ochranu zdravia detí a mladých ľudí. V niektorých regiónoch Španielska už podobné obmedzenia existujú, vláda sa však snaží zjednotiť pravidlá na celonárodnej úrovni.
Podľa údajov Španielskej agentúry pre bezpečnosť potravín a výživu (AESAN) podporuje zákaz až 90 % obyvateľov krajiny. V skupine vo veku 18 až 35 rokov je podpora na úrovni 88,3 %.
Minister Bustinduy zdôraznil, že reklamy na tieto produkty sú škodlivé pre zdravie detí a apeloval na firmy, aby rešpektovali „povinnosť nepoškodzovať právo detí na zdravie“.
Aká je situácia v Európe?
Na úrovni EÚ zatiaľ neexistuje jednotná legislatíva týkajúca sa predaja energetických nápojov. Niektoré krajiny však už zaviedli vekové obmedzenia.
Napríklad v Litve platí zákaz predaja mladším ako 18 rokov od roku 2014, zatiaľ čo v Lotyšsku platí rovnaký zákaz od roku 2016. Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko prijali rôzne obmedzenia, vrátane zákazu predaja v školách či automatoch.
Vo Švédsku síce neexistuje zákonný vekový limit, no maloobchodníci sa dobrovoľne dohodli na obmedzení predaja osobám do 15 rokov. O rovnakom limite sa momentálne diskutuje aj v Česku.