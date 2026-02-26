Hlavné témy
včera 26. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 3:43

Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo

Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
Zdroj: Ranč Kráľova Lehota
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Poznáš ten pocit. Zima balí kufre a prenecháva miesto prvým jarným lúčom. Chceš vypadnúť z domu, lebo ťa z tých štyroch stien chytá ponorková nemoc. Lyžovačka je už skôr o kľučkovaní medzi fľakmi hliny a na horách vládne zradný topiaci sa sneh.

Ak sa ti nechce riskovať, že sa z nedeľnej prechádzky vrátiš ako bahenné monštrum, máme pre teba plán. A nie, neposielame ťa do preplneného akvaparku, kde za celodenný vstup necháš polovicu výplaty a budeš sa tlačiť v bazéne s cudzími ľuďmi. Slovensko je doslova posiate termálnymi prameňmi, ktoré sú voľne prístupné v prírode.

Sú to miesta s neskutočným pankáčskym vibeom, kde tvojou šatňou bude kufor auta a wellness barom termoska s horúcim čajom. Práve teraz je úplne najideálnejší čas na ich návštevu. Kontrast chladného jarného vzduchu a horúcej vody ťa zaručene preberie z jarnej únavy.

Termálny prameň v Lukavici.
Termálny prameň v Lukavici. Zdroj: OBCE TASR, TASR.sk

Termálny prameň Kalameny: Najväčšia klasika na severe

Ak by sme mali vyhlásiť kráľa slovenských prírodných kúpeľov, prameň v obci Kalameny by s prehľadom vyhral. Tento umelý vrt vznikol v roku 2000 a vyviera z hĺbky približne pol kilometra. Výsledkom je nádherné prírodné jazierko obklopené stromami, ktoré láka domácich aj turistov. Kúpanie ťa nestojí ani cent, len si priprav zopár drobných na obecné parkovisko.

Voda má podľa portálu Turisticky.sk teplotu úžasných tridsaťtri stupňov Celzia a je jemne sfarbená do oranžova. Nad hladinou sa vznáša para a vo vzduchu cítiť typický sírový zápach, ktorý k liečivým prameňom jednoducho patrí.

termálny prameň kalemany
Zdroj: Spoznaj Slovensko

Mágia tohto miesta spočíva v jeho dostupnosti a silnej atmosfére. Keď si ponorený po krk v teplej vode a okolo teba šuštia stromy, úplne zabudneš na realitu bežných dní. Len sa priprav na to, že jarný vietor ťa pri prezliekaní do suchého oblečenia veľmi rýchlo preberie.

Kaďa v Liptovskom Jáne: Prírodná vírivka z miliónov ihličiek

Zostávame na Liptove, no presúvame sa priamo do turisticky obľúbeného Liptovského Jána. Tu ťa nečaká klasický horúci kúpeľ, ale zážitok, ktorý tvojmu telu dodá brutálny energetický šok. Miestna Kaďa je prírodný kráter so štrkovým dnom, v ktorom vyviera silne mineralizovaná voda.

kaďa v liptovskom jáne
Zdroj: Ranč Kráľova Lehota

Teplota vody je tu podľa návštevníkov o čosi nižšia, hoci niektorí hovoria o 35 stupňoch, iní sa zhodujú na 20. Na prvý pohľad to naozaj neznie ako ideálny jarný relax, no nedaj sa oklamať rôznymi číslami. Hneď ako do vody vojdeš, tvoje telo obalia milióny drobných bubliniek unikajúcich plynov.

Voda začne na pokožke jemne štípať, akoby do teba pichali malé ihličky. Tento efekt spôsobí prekrvenie ciev a po chvíli ti bude fantasticky teplo. Portál Kupaliska.sk však pripomína, že pre vysoký obsah síry a silné účinky je odporúčaný čas strávený v kadi maximálne dvadsať minút.

kaďa v liptovskom jáne
Zdroj: Ranč Kráľova Lehota
Termálny vrt v Lukavici: Čistý punk na strednom Slovensku

Ak predchádzajúce miesta zneli ako fajn kompromis, Lukavica je čistý a nefalšovaný punk pre skutočných fajnšmekrov. Tento zabudnutý termálny vrt nájdeš neďaleko Žarnovice, doslova uprostred lúky. Nevedú k nemu žiadne honosné smerovníky, iba hrboľatá poľná cesta, na ktorej si musíš dávať pozor na podvozok.

Voda v Lukavici dosahuje teplotu príjemných tridsať až tridsaťpäť stupňov Celzia, uvádza portál Svet okolo nás. Prameň bol navŕtaný počas hydrogeologického prieskumu v roku 1980, pričom vyviera z hĺbky vyše sedemsto metrov. Má to však jeden vizuálny háčik v podobe extrémne vysokého obsahu železa.

termálny prameň v lukavici
Zdroj: OBCE TASR, TASR.sk

Všetko okolo malého bazénika má sýtu hrdzavú farbu a samotná voda je zakalená do oranžova. Zober si preto radšej staršie tmavé plavky, aby si tie nové drahé nenávratne nezafarbil. Posedenie v tejto hrdzavej vani s výhľadom na okolité lesy má neskutočné komunitné čaro.

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE PO SLOVENSKU
