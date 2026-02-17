Hlavné témy
dnes 17. februára 2026 o 17:00
Čas čítania 7:36

Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu

Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
Zdroj: archív respondentov
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Zobúdzajú sa v domčeku na pláži na brehu fjordu. Po príchode do práce vyrážajú s turistami za polárnou žiarou alebo ich sprevádzajú na túrach na snežniciach zasneženou nórskou krajinou v spoločnosti psov.

Znie to ako úvod romantickej komédie, no pre Slovákov Lindu a Slava je to každodenný život. Pracujú totiž ako sprievodcovia za polárnou žiarou na severe Nórska. Dvojica sa po vysokej škole rozhodla vyskúšať život v zahraničí a náhoda ich priviedla takpovediac k práci snov.

„Už keď som študovala, veľmi ma to lákalo do zahraničia. Cez vyučovacie hodiny som si na internete stále pozerala letenky a hory. Pôvodne som si myslela, že to bude len na krátky čas,“ hovorí Linda, ktorá sa najprv vybrala za prácou do Švajčiarska.

„Cez moju sestru som sa náhodou spoznala so Slavom a keď som si na Instagrame všimla, že je v Nórsku, zaujalo ma to a napísala som mu,“ opisuje. Slavo mal podobný príbeh. Po inžinierskom štúdiu na Slovensku chvíľu pracoval v marketingu a ako fotograf, no zakrátko sa s kamarátmi rozhodol skúsiť šťastie za hranicami.

Linda a Slavo pracujú ako sprievodcovia za polárnou žiarou na severe Nórska. ,,Keď sa na oblohe objavia tri najlepšie farby, zelená, biela a ružová, pôsobí to takmer až psychedelicky. Vtedy všetci spolu zdieľajú ten moment a ozýva sa len spontánne ‚wow‘,“ hovorí Slavo. Zobúdzajú sa v domčeku na pláži na brehu fjordu. Po príchode do práce vyrážajú s turistami za polárnou žiarou alebo ich sprevádzajú na túrach na snežniciach zasneženou nórskou krajinou v spoločnosti psov. Na ostrove vládne pokoj a aj keď sa väčšina služieb a obchodov nachádza pár desiatok minút od ich obydlia, vynahrádzajú im to neobmedzené možnosti v prírode.
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa dostali k práci sprievodcov za polárnou žiarou.
  • Či je ťažké šoférovať psí záprah a aké na túto prácu musia mať predpoklady.
  • Ako vyzerá život na ostrove Kvaløya.
  • Aké sú ich mesačné výdavky a koľko zarobia.

Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Prečítaj si napríklad článok o Lukášovi, ktorý si s rodinou vyskúšal workation na Azoroch či o tom, ako vyzerali Vianoce a zima v Mongolsku.

Linda a Slavo pracujú ako sprievodcovia za polárnou žiarou na severe Nórska.
Linda a Slavo pracujú ako sprievodcovia za polárnou žiarou na severe Nórska. Zdroj: Archív respondentov

Opýtali sa ma, či mám rád psy

„Netušili sme, ako si nájsť prácu v zahraničí, a tak sme oslovili agentúru, nech nám s hľadaním práce pomôže. Myslel som si, že nám dohodia tradičnú prácu v službách, tak ako je zvykom, ale oni sa ma namiesto toho opýtali, či mám rád psy,“ hovorí so smiechom.

Z milej otázky sa napokon vykľula zaujímavá pracovná ponuka „na konci sveta“. Na severe Nórska, neďaleko Tromsa, im ponúkli robiť sprievodcov za polárnou žiarou. Okrajovo sa Linda a Slavo venujú aj starostlivosti o psy a dogsleddingovým jazdám – ďalšiemu zo zážitkov, ktoré stredisko turistom ponúka. „A ja, keďže som astrofotograf, a aj na Slovensku som fotil polárnu žiaru a podarili sa mi virálne zábery, ktoré zaujali verejnosť, som neváhal,“ hovorí Slavo. 

Internetové priateľstvo medzi Lindou a Slavom prerástlo do vzťahu a bola len otázka času, kedy Linda tiež odcestuje do Nórska. „Nadriadení väčšinou dajú na odporúčanie osvedčeného zamestnanca a tak ma vzali,“ hovorí Linda.

Linda v Nórsku
Zdroj: archív respondentky

Hoci je pre nich práca zábavou a cennou skúsenosťou, pochvaľujú si aj slušný zárobok. Mesačné náklady na bývanie, ktoré zdieľajú spolu s ďalšími dvoma kolegami, ich vyjdú na približne 250 eur na osobu. „Snažíme sa variť si. Väčším výdavkom sú aj pohonné hmoty. Spolu sa zmestíme približne do 600 eur mesačne na osobu,“ vysvetľuje Linda.

CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS PRÁCA ZAHRANIČIE
