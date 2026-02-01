Hlavné témy
dnes 1. februára 2026 o 17:43
Lucie Novotná/refresher.cz

Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?

Spoločnosť Meta, pod ktorú patrí WhatsApp, Facebook aj Instagram, zvažuje zavedenie predplatného. Jedna z najobľúbenejších chatovacích aplikácií na svete by tak už pre nás v Európe nemusela byť zadarmo, ako tomu bolo doposiaľ.

Meta už od minulého roka na WhatsApp testuje zobrazovanie reklám v záložke Aktuality a v Stave, informuje iDnes.cz na základe správy webu Android Authority. Zároveň spomínajú aj možnosť predplatného, ktoré by reklamy skrylo.

Najprv len v Európe

Používatelia by v budúcnosti mohli za používanie aplikácie platiť, buď tak, že si nechajú zobrazovať cielené reklamy, alebo zaplatia za predplatné. Hovorí sa približne o štyroch eurách mesačne.

V krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve platí prísna legislatíva o zbere dát o osobách. Preto by predplatné malo byť najprv dostupné tam, aby občania mohli rozhodovať o svojich dátach.

Meta vo veľkom testuje AI

Podobný koncept predstavila spoločnosť už v roku 2023 pre aplikácie Facebook a Instagram, kde tiež ponúkla výber medzi súhlasom so zobrazovaním reklamy alebo platbou. Nebolo to však v súlade so zákonom Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA) a Meta dostala pokuty v stovkách miliónov eur. Teraz pracuje na upravenej verzii.

Uvádza sa, že spustenie predplatných je pokusom Mety získať viac peňazí na financovanie projektov umelej inteligencie (AI), ktorú chce do svojich aplikácií zakomponovať ešte výraznejšie. Nedávno napríklad kúpila AI agenta Manus za približne 2 miliardy dolárov, ktorý má byť aj súčasťou WhatsAppu.

Anketa:
Prihlásili by ste sa na odber služby WhatsApp?
Áno, chcem mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.
Nie, radšej by som si nechal zobrazovať reklamy.
Nepoužívam WhatsApp.
Áno, chcem mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.
0 %
Nie, radšej by som si nechal zobrazovať reklamy.
62 %
Nepoužívam WhatsApp.
38 %
Whatsapp.
Whatsapp. Zdroj: Extremnews.com
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
pred hodinou
1
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
