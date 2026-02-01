Spoločnosť Meta, pod ktorú patrí WhatsApp, Facebook aj Instagram, zvažuje zavedenie predplatného. Jedna z najobľúbenejších chatovacích aplikácií na svete by tak už pre nás v Európe nemusela byť zadarmo, ako tomu bolo doposiaľ.
Meta už od minulého roka na WhatsApp testuje zobrazovanie reklám v záložke Aktuality a v Stave, informuje iDnes.cz na základe správy webu Android Authority. Zároveň spomínajú aj možnosť predplatného, ktoré by reklamy skrylo.
Najprv len v Európe
Používatelia by v budúcnosti mohli za používanie aplikácie platiť, buď tak, že si nechajú zobrazovať cielené reklamy, alebo zaplatia za predplatné. Hovorí sa približne o štyroch eurách mesačne.
V krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve platí prísna legislatíva o zbere dát o osobách. Preto by predplatné malo byť najprv dostupné tam, aby občania mohli rozhodovať o svojich dátach.
Meta vo veľkom testuje AI
Podobný koncept predstavila spoločnosť už v roku 2023 pre aplikácie Facebook a Instagram, kde tiež ponúkla výber medzi súhlasom so zobrazovaním reklamy alebo platbou. Nebolo to však v súlade so zákonom Európskej únie o digitálnych trhoch (DMA) a Meta dostala pokuty v stovkách miliónov eur. Teraz pracuje na upravenej verzii.
Uvádza sa, že spustenie predplatných je pokusom Mety získať viac peňazí na financovanie projektov umelej inteligencie (AI), ktorú chce do svojich aplikácií zakomponovať ešte výraznejšie. Nedávno napríklad kúpila AI agenta Manus za približne 2 miliardy dolárov, ktorý má byť aj súčasťou WhatsAppu.