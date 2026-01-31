Hlavné témy
dnes 31. januára 2026 o 15:23
Čas čítania 1:06
Ella Petrová/refresher.cz

Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent

Rotten Tomatoes udelilo krasokorčuliarskej dráme najlepšie možné skóre. Slovenské publikum má však iný názor.

Finding Her Edge úplne ovládlo streamovaciu platformu. Príbeh je o bývalej krasokorčuliarke, ktorá sa vracia na klzisko a začína trénovať s novým partnerom, zatiaľ čo stále prechováva city k svojej prvej láske. Nový románik si však musí udržať pre sponzorstvo, čo jej prináša ďalšie výzvy.

Drámu si nezamieňaj so seriálom Spinning Out, ktorý sa tiež točil okolo korčuľovania. Ten bol zrušený po prvej sérii.

Momentálne má Finding Her Edge stopercentné hodnotenie kritikov na filmovej stránke Rotten Tomatoes. Dôvod je aj ten, že recenzií zatiaľ veľa nevyšlo. Preto môžeme predpokladať, že skóre v priebehu ďalších dní klesne.

Ako funguje hodnotenie na 🍅 Rotten Tomatoes 🍅:

Systém percent na RT funguje tak, že nezobrazuje samotné hodnotenie jednotlivých kritikov, ale iba pomerovo počíta, koľko kritikov a kritičiek udelilo kladné (5/10 a viac) skóre. 100 percent teda znamená, že dielo nedostalo žiadnu negatívnu recenziu, no výsledné hodnotenie môže byť napríklad 6/10.


V hlavných úlohách sa predstavili Madelyn Keys a Harmon Walsh, čo sú relatívne neznámi herci. „Osemdielny seriál je úvodnou inštrukciou od Hallmarku, ale poklona hercom, ktorí zo seba dávajú všetko, na ľade aj na suchu,“ uvádza jedna z recenzií.

Slováci majú iný názor

Na českej databáze ČSFD má však seriál hodnotenie presne polovičné, teda 50 percent. Otázkou je, či má české a americké publikum iný štýl, alebo seriál jednoducho nie je taký kvalitný.

„Vyzeralo to nádejne, ale nakoniec je to len plytká podívaná s veľmi slabo funkčnou chémiou hlavnej dvojice. Zatiaľ mám za sebou štyri časti, striedajú sa tu v pohode scény s tými vyslovene tragickými a komickými. Dialógy škrípu viac ako korčule po ľade, skoro to až fyzicky bolí... je to skutočne na hrane dobrého vkusu,“ sumarizuje podívanú jedna z diváčok.

Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky 30. januára 2026 o 9:21
„Úplná dokonalosť." Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy 30. januára 2026 o 15:41
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things 30. januára 2026 o 14:32
finding her edge
Zdroj: Netflix
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 2 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
pred 2 dňami
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 3 dňami
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
pred 2 dňami
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
včera o 12:30
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
pred hodinou
Známy americký raper Ray J má vážne zdravotné problémy. Jeho srdce funguje len na zlomok kapacity
dnes o 12:44
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
včera o 15:41
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov
včera o 13:48
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
včera o 13:04
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
včera o 11:36
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
včera o 10:37
Unikátny supermarket na diaľnici D4 skončil. Ambiciózny projekt nevydržal ani rok
pred 32 minútami
FOTO: V Bratislave zhoreli v noci dve autá. Polícia zatiaľ nevylúčila cudzie zavinenie
pred hodinou
AKTUÁLNE: Miroslav Lajčák končí ako poradca premiéra. Slovensko podľa Fica prichádza o skúseného diplomata
pred hodinou

REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
včera o 15:41
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 3 dňami
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
pred 2 dňami
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi
26. 1. 2026 15:35
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred 3 dňami
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
včera o 12:30
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
pred 2 dňami
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 2 dňami
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
pred hodinou
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
včera o 15:41
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
14. 8. 2025 19:30

FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
dnes o 11:00
Moderný luxus je tichý a premyslený do najmenších detailov.
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
dnes o 09:00
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
PR správa
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
včera o 16:44
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
PR správa
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
včera o 14:35
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
včera o 13:04
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
refresher+
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
3. 8. 2024 9:30
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
