Súčasná Haute Horlogerie stojí na prieniku módy, technológie a kreatívnej odvahy tvorcov.
LVMH Watch Week 2026, ktorý prebehol medzi 19. a 21. januárom v Miláne, priniesol novinky s rukopisom prestížnych značiek zo skupiny LVMH.
Podujatie, ktoré je ostro sledované celou hodinárskou komunitou, predstavilo pôsobivú prezentáciu technickej precíznosti, dizajnovej odvahy a kreatívnej vízie za hranicami tradičného remesla od značiek Bvlgari, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L'Epée 1839, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co. a Zenith.
7. ročník ukázal návrat k dedičstvu ikonických modelov, ale zároveň aj chuť experimentovať s modernými, avantgardnými formami či komplikáciami pre náročných nadšencov.
Vybrali sme 8 najzaujímavejších noviniek z LVMH Watch Week 2026, ktoré zarezonovali v našich srdciach a otvárajú ďalšiu kapitolu nielen pre legendárne modely, ale aj pre znovuobjavené legendy hodinárskeho sveta.
TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer
Známa švajčiarska značka TAG Heuer patrí do skupiny LVMH od roku 1999 a na nedávnom podujatí predstavila niekoľko atraktívnych noviniek, spomedzi ktorých nás najviac oslovil model Carrera Chronograph Seafarer s puzdrom s priemerom 42 milimetrov.