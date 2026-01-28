Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. januára 2026 o 9:27
Čas čítania 4:53

Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith

Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Zdroj: Tiffany & Co.
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Súčasná Haute Horlogerie stojí na prieniku módy, technológie a kreatívnej odvahy tvorcov.

LVMH Watch Week 2026, ktorý prebehol medzi 19. a 21. januárom v Miláne, priniesol novinky s rukopisom prestížnych značiek zo skupiny LVMH.

Podujatie, ktoré je ostro sledované celou hodinárskou komunitou, predstavilo pôsobivú prezentáciu technickej precíznosti, dizajnovej odvahy a kreatívnej vízie za hranicami tradičného remesla od značiek Bvlgari, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L'Epée 1839, Louis Vuitton, TAG Heuer, Tiffany & Co. a Zenith.

7. ročník ukázal návrat k dedičstvu ikonických modelov, ale zároveň aj chuť experimentovať s modernými, avantgardnými formami či komplikáciami pre náročných nadšencov.

Vybrali sme 8 najzaujímavejších noviniek z LVMH Watch Week 2026, ktoré zarezonovali v našich srdciach a otvárajú ďalšiu kapitolu nielen pre legendárne modely, ale aj pre znovuobjavené legendy hodinárskeho sveta.

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších releasoch tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3 TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3 13. januára 2026 o 17:00

TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer

Známa švajčiarska značka TAG Heuer patrí do skupiny LVMH od roku 1999 a na nedávnom podujatí predstavila niekoľko atraktívnych noviniek, spomedzi ktorých nás najviac oslovil model Carrera Chronograph Seafarer s puzdrom s priemerom 42 milimetrov.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION INOVÁCIE A TRENDY TECH
Odporúčame
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
včera o 08:30
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
pred 2 dňami
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
pred 2 dňami
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 dňami
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
Storky
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
Lifestyle news
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
pred 7 minútami
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
pred 53 minútami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred hodinou
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
pred 3 hodinami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
včera o 15:41
Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
včera o 15:06
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
včera o 14:21
Sledovanie spánku pomocou smart zariadení môže viac uškodiť než pomôcť. Odborníci varujú pred jednou chybou
včera o 13:39
Spravodajstvo
Ekonomika Polícia SR Dôchodky Školstvo
Viac
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred 14 minútami
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
pred 50 minútami
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred hodinou
Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
včera o 10:52
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
23. 1. 2026 18:02
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
23. 1. 2026 16:00
Prehliadka novej mužskej kolekcie Louis Vuitton bola v dome budúcnosti. Pharrell ukázal módu ako každodenný rituál
Prehliadka novej mužskej kolekcie Louis Vuitton bola v dome budúcnosti. Pharrell ukázal módu ako každodenný rituál
21. 1. 2026 8:27
1
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
pred 2 dňami
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
pred 3 hodinami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 36 minútami
Predstavujem ti kolektív LoudSilentBoys, ktorý vypredáva akcie v Prahe, no zároveň tvorí beaty, na ktoré pokladajú bars raperi z ich vlastných radov.
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred hodinou
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
pred 2 hodinami
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
včera o 15:01
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
včera o 19:30
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
včera o 08:30
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
pred 2 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia