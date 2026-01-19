Hlavné témy
včera 19. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 5:33

Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Michaela prerába starý byt vlastnými rukami, každý krok je pre ňu lekciou trpezlivosti. Zvykla si na to, že nie všetko ide hneď a nie všetko musí byť dokonalé.

Michaela si kúpila s rodinou starý trojizbák s farebnými stenami. Reakcie okolia na prerábku boli rôznorodé. Rodina ich podporovala, no kamaráti v meste, kde byt kúpili, boli prekvapení: „Boli doslova zhrození, že ideme do starého bytu, keď sme si mohli kúpiť nový a prerobený. Hovorili nám, že by sa im nechcelo s tým zaoberať. Pre mňa je však prerábka relax a zábava, vždy trochu zabudnem, koľko to bude trvať,“ priznáva s úsmevom Michaela pre Refresher.

Vedeli, že ich nečaká rýchla premena ani dizajnový zázrak na počkanie. Namiesto veľkej rekonštrukcie sa rozhodli ísť cestou malých krokov postupne, low cost a vlastnými rukami. 

Ako mnohí z nás, aj ona si na Pintereste ukladá interiérové inšpirácie. Tie dokonalé miestnosti, ktoré by sme si najradšej „skopírovali“ do svojho bytu. Väčšina z nich však stála desiatky tisíc eur a pôsobila nedosiahnuteľne. Namiesto toho, aby ju to odradilo, sa nechala inšpirovať a hľadala spôsoby, ako tieto dizajny pretaviť do reality bez toho, aby vyprázdnila peňaženku. 

Odporúčané
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
17. januára 2026 o 11:00

Michaela spolu s rodinou žijú na dvoch adresách, vo svojom dome a v byte, ktorý aktuálne prerábajú. Tento byt nie je investícia, ani projekt na predaj.  

low cost prerábka, bývanie, interiérový dizajn, byty low cost prerábka, bývanie, interiérový dizajn, byty low cost prerábka, bývanie, interiérový dizajn, byty low cost prerábka, bývanie, interiérový dizajn, byty
Zobraziť galériu
(12)

Do staršieho, namiesto nového

„Žijeme na dvoch adresách, pretože syn má vývinovú dysfáziu, poruchu komunikácie. Keď sme hľadali vhodnú školu pre neho, bolo ich na Slovensku len pár. Jedna zo škôl sa nachádzala v Bratislave, no tam sme bývať nechceli. Najbližšia voľba, kde sme sa rozhodli bývať, bola stále 70 kilometrov od nás. Preto sme niekoľko rokov žili v prenajatom byte, ale keď sme videli, že tu náš syn bude až do konca základnej školy, rozhodli sme sa vymeniť nájom za vlastné bývanie.“

