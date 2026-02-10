Mladá Slovenka je inštruktorkou lyžovania v Gruzínsku. Najviac klientov má z Dubaja, Izraela a Ruska. „Často je bizár, ako prídu na svah. Majú rifle, nemajú prilbu, povedia, že vedia lyžovať, no nevedia brzdiť ani robiť oblúk,“ vraví.
Ivanu pozná pravdepodobne každý, kto na sociálnych sieťach obľubuje profily dobrodružných Slovákov. Má 25 rokov, no v živote už žila a pracovala v Číne, Anglicku, Holandsku, Írsku, Kanade, USA, Novom Zélande, Japonsku, Nórsku či Švajčiarsku.
Aktuálne trávi sezónu ako inštruktorka lyžovania a snowboardovania v gruzínskom stredisku Gudauri, ktoré sa nachádza približne 120 km od Tbilisi v pohorí Veľký Kaukaz blízko hranice s Ruskom. Ide o moderné stredisko s novými lanovkami, moderným ubytovaním a službami, ktoré k dobrej zimnej dovolenke patria.
Ivana býva veľmi blízko svahu, do práce to má na skok. Výhodou je podľa nej to, že v Gruzínsku platí minimálne dane a aj platové podmienky sú vraj férovejšie ako v iných strediskách, kde predtým pracovala.
Za posledné roky si pracovala v rôznych kútoch sveta. Čo ťa vedie k takému spôsobu života?
Po strednej som rozmýšľala, či nepôjdem na výšku, ale až príliš ma to ťahalo do sveta. Chcela som veľa cestovať, ako malá som s rodinou cestovala tak bežne, Chorvátsko a podobne, no vždy som si rada pozerala mapu, glóbus a hovorila som si, že tie miesta chcem vidieť. Vedela som, že nemám peniaze na to chodiť len tak na dovolenky, tak som zvolila mix práce a spoznávačky. Všade, kam som prišla, som pracovala a počas voľna som veľa cestovala. Na Slovensku som teda maximálne 2-3 týždne v roku.
Od osemnástich si teda na cestách. Ako sa dá v tomto tempe udržiavať napríklad vzťahový život?
Je to veľmi valid otázka, haha. Ja mám priateľa, ktorý je z Anglicka, stretli sme sa v Číne, kam tiež prišiel sám pracovať ako inštruktor lyžovania a má rovnakú dobrodružnú povahu ako ja. Viem, že by som nedokázala mať vzťah s mužom, ktorý je niekde už usadený v jednom štáte a nemá cieľ sa sťahovať.
Nemali ste už niekedy myšlienky, že sa usadíte?
Keď som mala 20 rokov, ani by mi to nenapadlo, ale teraz som už taká, že si viem predstaviť mať jedno stále miesto a možno maximálne odbehnúť niekam na sezónu. A už cítim aj to, že keď som niekde dlhšie, už sa naviažem na ľudí a miesta a ťažšie sa mi potom odchádza.
Podľa čoho si vyberáš miesta, kde si pracuješ? Hrá rolu hlavne plat?
Ani nie, ale to nemyslím tak, že mám veľa peňazí. Skôr žijem tak, že z poslednej výplaty z predošlej destinácie si kúpim letenku do novej destinácie, mám na prvý nájom a základné výdavky, potom už potrebujem znovu plat. Vyberám si skôr miesta podľa toho, že čo chcem vidieť, respektíve aké aktivity by som sama chcela v danej lokalite robiť a zaplatiť za ne. Napríklad, vo Fínsku som sprevádzala turistov na snežných skútroch za polárnou žiarou a zarábala som za to, to bola pecka a zadarmo.
Ako teda padla voľba na Gruzínsko?
Robila som už v minulosti inštruktorku lyžovania a v komunite tých inštruktorov sa veľa dozvieš. Jeden chalan mi raz rozprával o Gruzínsku a povedala som si, že to je super, že to chcem skúsiť.
Ako ste si hľadali ubytovanie?
Prvá skúsenosť bola hneď bizarná. Dostali sme kontakt na landlorda, ktorý nám prenajíma ubytko. Napísal, že nám dá cenu 3 000 eur pre dvoch na celú sezónu, čo je super cena. Vypýtala som od neho zmluvu, no odpísal, že žiadnu zmluvu nepotrebuje, nech mu pošlem 500 eur ako zálohu a máme to rezervované. Tak som poslala a len sme s priateľom dúfali, že to nebude nejaký scam.
Ako to vyzerá na gruzínskych úradoch, keď ste sa zapisovali?
Prišli sme na úrad práce, že sme freelanceri a potrebovali sme povolenia a dokumenty, aby sme mohli odvádzať to 1 % daní. Potrebovali od nás adresu, tak som volala landlordovi, nech mi ju nadiktuje. On začal vyľakane hovoriť, že nech žiadnu jeho adresu nikde nepíšeme. Poradil nám, aby sme vyšli pred úrad na ulicu a našli niekoho, kto predáva fejkové adresy.
Čo ste robili potom?
Vyšli sme von, prišla k nám pani s kapucňou a slnečnými okuliarmi a šuškala, že you need adress (potrebujete adresu).
