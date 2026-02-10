Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. februára 2026 o 17:00
Čas čítania 6:14

Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku

Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
Zdroj: archív respondentky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladá Slovenka je inštruktorkou lyžovania v Gruzínsku. Najviac klientov má z Dubaja, Izraela a Ruska. „Často je bizár, ako prídu na svah. Majú rifle, nemajú prilbu, povedia, že vedia lyžovať, no nevedia brzdiť ani robiť oblúk,“ vraví.

Ivanu pozná pravdepodobne každý, kto na sociálnych sieťach obľubuje profily dobrodružných Slovákov. Má 25 rokov, no v živote už žila a pracovala v Číne, Anglicku, Holandsku, Írsku, Kanade, USA, Novom Zélande, Japonsku, Nórsku či Švajčiarsku. 

Aktuálne trávi sezónu ako inštruktorka lyžovania a snowboardovania v gruzínskom stredisku Gudauri, ktoré sa nachádza približne 120 km od Tbilisi v pohorí Veľký Kaukaz blízko hranice s Ruskom. Ide o moderné stredisko s novými lanovkami, moderným ubytovaním a službami, ktoré k dobrej zimnej dovolenke patria. 

Ivana býva veľmi blízko svahu, do práce to má na skok. Výhodou je podľa nej to, že v Gruzínsku platí minimálne dane a aj platové podmienky sú vraj férovejšie ako v iných strediskách, kde predtým pracovala. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako si v Gruzínsku vybavovala pracovné povolenie na fejkovú adresu.
  • Ako chodia na svah oblečení ľudia z Dubaja.
  • Koľko sa dá prácou v gruzínskom stredisku zarobiť a koľko stojí tamojší život.

Z Gruzínska sme priniesli v poslednej dobe viacero tém, napríklad o virálnych lacných vodičákoch, bavili sme sa s Adamom, ktorý žije a podniká v Batumi, a v neposlednom rade bolo Gruzínsko témou aj pri menej objavených a lacnejších lyžiarskych rajoch. Ak ťa baví náš obsah, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!

Odporúčané
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) 21. januára 2026 o 10:00
Odporúčané
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor) Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor) 17. januára 2026 o 10:00
Odporúčané
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) 14. januára 2026 o 17:00
Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko
Zobraziť galériu
(28)

Za posledné roky si pracovala v rôznych kútoch sveta. Čo ťa vedie k takému spôsobu života? 

Po strednej som rozmýšľala, či nepôjdem na výšku, ale až príliš ma to ťahalo do sveta. Chcela som veľa cestovať, ako malá som s rodinou cestovala tak bežne, Chorvátsko a podobne, no vždy som si rada pozerala mapu, glóbus a hovorila som si, že tie miesta chcem vidieť. Vedela som, že nemám peniaze na to chodiť len tak na dovolenky, tak som zvolila mix práce a spoznávačky. Všade, kam som prišla, som pracovala a počas voľna som veľa cestovala. Na Slovensku som teda maximálne 2-3 týždne v roku. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Od osemnástich si teda na cestách. Ako sa dá v tomto tempe udržiavať napríklad vzťahový život? 

Je to veľmi valid otázka, haha. Ja mám priateľa, ktorý je z Anglicka, stretli sme sa v Číne, kam tiež prišiel sám pracovať ako inštruktor lyžovania a má rovnakú dobrodružnú povahu ako ja. Viem, že by som nedokázala mať vzťah s mužom, ktorý je niekde už usadený v jednom štáte a nemá cieľ sa sťahovať. 

Nemali ste už niekedy myšlienky, že sa usadíte? 

Keď som mala 20 rokov, ani by mi to nenapadlo, ale teraz som už taká, že si viem predstaviť mať jedno stále miesto a možno maximálne odbehnúť niekam na sezónu. A už cítim aj to, že keď som niekde dlhšie, už sa naviažem na ľudí a miesta a ťažšie sa mi potom odchádza.

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Podľa čoho si vyberáš miesta, kde si pracuješ? Hrá rolu hlavne plat? 

Ani nie, ale to nemyslím tak, že mám veľa peňazí. Skôr žijem tak, že z poslednej výplaty z predošlej destinácie si kúpim letenku do novej destinácie, mám na prvý nájom a základné výdavky, potom už potrebujem znovu plat. Vyberám si skôr miesta podľa toho, že čo chcem vidieť, respektíve aké aktivity by som sama chcela v danej lokalite robiť a zaplatiť za ne. Napríklad, vo Fínsku som sprevádzala turistov na snežných skútroch za polárnou žiarou a zarábala som za to, to bola pecka a zadarmo. 

Ako teda padla voľba na Gruzínsko? 

Robila som už v minulosti inštruktorku lyžovania a v komunite tých inštruktorov sa veľa dozvieš. Jeden chalan mi raz rozprával o Gruzínsku a povedala som si, že to je super, že to chcem skúsiť.

Ako ste si hľadali ubytovanie? 

Prvá skúsenosť bola hneď bizarná. Dostali sme kontakt na landlorda, ktorý nám prenajíma ubytko. Napísal, že nám dá cenu 3 000 eur pre dvoch na celú sezónu, čo je super cena. Vypýtala som od neho zmluvu, no odpísal, že žiadnu zmluvu nepotrebuje, nech mu pošlem 500 eur ako zálohu a máme to rezervované. Tak som poslala a len sme s priateľom dúfali, že to nebude nejaký scam. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Ako to vyzerá na gruzínskych úradoch, keď ste sa zapisovali? 

Prišli sme na úrad práce, že sme freelanceri a potrebovali sme povolenia a dokumenty, aby sme mohli odvádzať to 1 % daní. Potrebovali od nás adresu, tak som volala landlordovi, nech mi ju nadiktuje. On začal vyľakane hovoriť, že nech žiadnu jeho adresu nikde nepíšeme. Poradil nám, aby sme vyšli pred úrad na ulicu a našli niekoho, kto predáva fejkové adresy. 

Čo ste robili potom? 

Vyšli sme von, prišla k nám pani s kapucňou a slnečnými okuliarmi a šuškala, že you need adress (potrebujete adresu).

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko si dokáže prácou inštruktorky v Gruzínsku zarobiť.
  • Akí sú klienti, ktorí prídu z Dubaja, Ruska či Izraelu.
  • Ako sa dokázali domáci inštruktori pobiť kvôli klientele.
  • Čo robí polícia na svahu.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196925 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA NEZVYČAJNÉ POVOLANIA ROZHOVORY ZAHRANIČIE ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
pred 2 dňami
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
pred 2 hodinami
Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
pred 3 hodinami
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate
pred 3 hodinami
Curling sa vďaka olympiáde stal fenoménom. Odkiaľ pochádza a čo je na ňom výnimočné?
dnes o 13:56
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
dnes o 12:52
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
dnes o 12:00
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
dnes o 10:28
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
dnes o 09:42
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Spravodajstvo
Slovensko Politika Polícia SR Ekonomika
Viac
Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu majú strach. Obávajú sa, že politici prevezmú kontrolu nad verejnoprávnymi médiami
pred 19 minútami
Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka prijali spoločnú deklaráciu. Na samite EÚ chcú tlačiť najmä na ceny elektriny
pred hodinou
Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
refresher+
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
1. 2. 2026 9:03
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
25. 1. 2026 16:00
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
24. 1. 2026 17:00
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
pred 2 dňami
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
27. 1. 2026 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Rebekou a Kikou z Ruže: Podporovala Rebeka od začiatku Kikin vzťah s Dušanom?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rebekou a Kikou z Ruže: Podporovala Rebeka od začiatku Kikin vzťah s Dušanom?
pred 20 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Rebeka a Kika, ktoré môžeš poznať z obľúbenej reality šou.
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
pred hodinou
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
dnes o 11:00
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
PR správa
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
včera o 10:00
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
PR správa
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
dnes o 09:42
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
dnes o 12:52
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia