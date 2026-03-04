Organizátori zo súťaže krásy diskvalifikovali dvadsať tiav. Odhalili u nich zakázané kozmetické úpravy.
Súťaž v ománskom meste Al-Musannah – 2026 Camel Beauty Show Festival – každoročne hľadá najkrajšiu ťavu. Organizátori teraz u súťažiacich zvierat odhalili úpravy podobné tým, ktoré pozná fanúšik ľudských súťaží krásy. Dvadsať tiav malo úpravy botoxom, kyselinou hyalurónovou, dermálne výplne alebo dokonca silikónové implantáty.
„Na vyplnenie charakteristických našpúlených pier boli použité injekcie kyseliny hyalurónovej. Kožné výplne a silikón pre sošný profil nosa. Botox na zjemnenie tváre do výrazu večnej, pokojnej nadradenosti. Silikónový vosk na nafúknutie hrbu. Hormóny na vytvarovanie svalovej definície, ktorá by zahanbila aj crossfitujúcu ťavu,“ informuje o súťaži Tanya Akim pre Forbes.
„Chceme zastaviť všetky pokusy o manipuláciu a podvody pri skrášľovaní tiav,“ vyhlásili predstavitelia Klubu tiav a Ománskej federácie ťavích závodov a sľúbili „prísne tresty pre manipulátorov“.
Chovatelia ťavy nechávali dopovať množstvom hormónov od veterinárov, ktorí sa predtým špecializovali na závodné kone.