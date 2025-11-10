Máš pocit, že pri úsmeve ukazuješ viac ďasien, než by si chcel? Podľa odborníkov sa to dá korigovať rýchlo a jednoducho.
O estetických drobnostiach, ktoré dokážu ovplyvniť naše sebavedomie, píšeme často. Nedávno sme oslovili aj známe influencerky, ktoré trápia kruhy pod očami, a spolu s odborníčkou sme vysvetlili, akými metódami sa dajú odstrániť.
Dnes sa pozrieme na tzv. gummy smile, teda úsmev, pri ktorom majú niektorí ľudia veľmi odhalené ďasná. Pre niekoho drobnosť, pre iného detail, ktorý ovplyvňuje jeho sebavedomie a spôsob, akým sa usmieva. O svoje skúsenosti sa s nami podelili traja respondenti, Patrícia, Teri a Roman.
Každý z nás má niečo, čo by na sebe možno zmenil. Jemnú asymetriu pier, vrásku, ktorú vidí len on sám, či úsmev, ktorý odhaľuje o čosi viac, než by chcel. Gummy smile niekto vníma ako svoj charakteristický znak, iný sa ho snaží upraviť. A podľa odborníkov to dnes ide pomerne rýchlo a jednoducho.
„Gummy smile neovplyvňuje funkčnosť sánky, nakoľko je tento problém spojený s maxillou, čiže hornou čeľusťou. Priamu poruchu nespôsobuje, dôsledkom gummy smile ale môžu byť pocity hanby a schovávanie úsmevu,“ vysvetľuje pre Refresher stomatologička Ivana Pučeková.
Genetika je zásadná, no nie vždy
Stomatologička Ivana Pučeková dodáva, že „gummy smile“ je spôsobený hypermobilitou svalov, vďaka ktorým sa vieme usmievať či posielať bozky. Ovplyvňuje ho genetika, ale aj veľkosť zubov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké sú možnosti úpravy gummy smile.
- Skúsenosť pacientky, ktorá si gummy smile nechala upraviť botoxom.
- Pohľad Teri a Romana, ktorí svoj gummy smile prijali ako jedinečnú črtu.
- Kto je ideálny kandidát na zákrok a kedy botox nestačí.