Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. októbra 2025 o 8:30
Čas čítania 4:46
Adriana Královičová

Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára

ZAUJÍMAVOSTI KRÁSA TURECKO ZDRAVIE
Veronika Lešňovská sa rozhodla podstúpiť plastiku nosa u známeho tureckého lekára. Výsledok prekonal jej očakávania a hovorí, že na modernej klinike sa o ňu starali ako o kráľovnú.

Stále viac Slovákov cestuje za estetickými zákrokmi do zahraničia, pričom jednou z najobľúbenejších destinácií sa stalo Turecko. Najčastejšie sa Slováci rozhodujú pre plastiku nosa, zväčšenie pŕs či transplantáciu vlasov.

21-ročná Veronika Lešňovská pre Refresher prezradila, že so svojím nosom nebola spokojná už od 13-tich rokov. Aj ona sa teda rozhodla pre jednu z najpopulárnejších operácií, rinoplastiku, a zverila svoj nos obľúbenému lekárovi Alicanovi Çokturovi.Mne sa napríklad môj nos páčil v uvoľnenej polohe. Problém nastával, keď som sa usmiala. Spodná špička sa mi spustila a nozdry sa natiahli, čo vyzeralo, ako keby som mala na nose dve veľké ‚fazule‘. To mi na mojom nose vadilo najviac, pretože som človek, ktorý sa stále usmieva,“ priznáva v rozhovore.

Veronika hovorí, že klinika bola úplne plná, Chirurg absolvuje 8-9 operácií nosa za týždeň. Podľa jej slov všetko šľapalo ako na bežiacom páse a o pacientov sa starali ukážkovo.

Aj výsledok operácie prekonal jej očakávania. „Je to ešte lepšie, než som očakávala. Finálne sadne až za rok, ale už teraz som veľmi spokojná,“ hovorí.

Slovensko vs Turecko?

O plastickej operácii nosa som uvažovala už od 13-tich rokov, takže to vôbec nebolo rozhodnutie zo dňa na deň. Dlho som si prezerala práce lekárov, pôvodne som chcela ísť na plastiku na Slovensku, ale mám pocit, že Slováci veľmi nevedia robiť nosy. Tak som sa nakoniec rozhodla pre Turecko,“ vysvetlila.

plastika nosa, plastické operácie, krása, zdravie, turecko plastika nosa, plastické operácie, krása, zdravie, turecko plastika nosa, plastické operácie, krása, zdravie, turecko plastika nosa, plastické operácie, krása, zdravie, turecko
Zobraziť galériu
(6)

Pri výbere lekára považovala za zásadné to, že určite nechce podstupovať zákrok viackrát. Dozvedela sa totiž od viacerých známych, ktorí sa dali operovať doma, že uvažujú o druhej plastike, pretože nie sú spokojní s výsledkom.

KRÁSA TURECKO ZDRAVIE
KRÁSA TURECKO ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Reporter
Všetky články
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív Veroniky
Diskusia (0)
