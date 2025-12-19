S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov

Vybrali sme niekoľko vianočných receptov na dezerty, ktoré okamžite zmiznú zo stola.
Väčšina z nás si nevie predstaviť sviatky bez medovníčkov, lineckých alebo vanilkových rožkov. Obvykle sú to recepty, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a každý ich má rád „tak po svojom“.
Čo tak tieto sviatky ohúriť rodinu s novým receptom? Spoločne s Kuchyňou Lidla sme pre teba vybrali niekoľko dezertov – v zozname nájdeš napríklad overené klasiky, ale v modernejšej verzii. Nechýbajú tiež obľúbené recepty, na ktoré sa v mnohých domácnostiach už zabudlo. Plusové body za tvoje kulinárske schopnosti od babky alebo svokry neznejú zle, však?
Mozartove košíčky
Slávne rakúske guličky s marcipánom a pistáciami určite poznáš. Je to jeden z tých dezertov, ktorý buď miluješ alebo nenávidíš. Ak ty alebo tvoja rodina patríte do prvej skupiny, odporúčame ti vyskúšať domácu verziu – Mozartove košíčky.
Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie.
Linecké cesto
- 280 g hladkej múky Belbake
- 100 g práškového cukru Belbake
- 30 g kakaa Belbake
- štipka soli Kania
- 200 g masla Pilos
- 2 žĺtky
Krém
- 150 g horkej čokolády Fin Carré
- 100 ml smotany na šľahanie Pilos 33 %
- 50 g medu
- 150 ml smotany na šľahanie Pilos 33 %
- 250 g mascarpone Milbona
- 200 g marcipánu Belbake
Poleva
- 200 g horkej čokolády Fin Carré
- 50 g bielej čokolády Fin Carré
- 30 g masla Pilos
Extra
- posýpka z horkej čokolády Belbake
- zlatý a medený prášok Belbake
Vianočná štóla
Vianočná štóla (Stollen) je tradičné nemecké sladké pečivo z kysnutého cesta, pričom história receptu údajne siaha až do 14. storočia. Najznámejšia je drážďanská verzia (Dresdner Christstollen), ktorá bola v roku 1990 vyhlásená za chránenú značku. V podstate je to kysnuté cesto so sušeným ovocím, mandľami, kandizovanými citrusmi a korením, ktoré jej dodávajú typickú chuť. Po upečení sa potiera tukom a obaľuje do práškového cukru.
Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:
- 42 g droždia (1 kocka)
- 110 ml mlieka Pilos
- 340 g polohrubej múky Belbake
- 200 g masla Pilos
- 45 g kryštálového cukru Belbake
- 1 lyžička soli Belbake
- kôra z 1 pomaranča
- kôra z 1 citróna
- 60 g sušených hrozienok Belbake
- 60 g sušených brusníc Alesto
- 60 g kandizovanej pomarančovej kôry Belbake
- 60 g mandľových lupienkov Belbake
- 1 vajíčko
- 80 g práškového cukru Belbake
Šamrole
Recept, za ktorý dostaneš určite plusový bod od babky alebo svokry. Prikládame však kombináciu chutí, ktorá je inšpirovaná Sicíliou a jej slávnym dezertom, cannoli. Kombinácii vaječného likéru, pistácií a citrónovej kôry určite neodoláš.
Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:
Lístkové trubičky
- 2 lístkové cestá Chef Select & You
- cca 30 ml slnečnicového oleja Vita D'or
- 1 vajce
- 2 žĺtky
- štipka soli Kania
Plnka
- 150 g bielkov (z cca 5 vajec)
- 400 g kryštálového cukru Belbake
- 40 ml vaječného likéru Alliance
- 10 ml citrónovej šťavy
- kôra z 1 citróna
- 80 g nesolených nasekaných pistácií Alesto
Servírovanie
- 50 g práškového cukru Belbake
Karamelové oriešky
Fanúšikov slaného karamelu určite potešíš týmto receptom. Kombinuje cesto s vlašskými orieškami, ktoré je plnené karamelovým krémom. Z jednej dávky cesta a krému ti vyjde 40 porcií.
Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:
Oriešky
- 200 g hladkej múky Belbake
- 120 g práškového cukru Belbake
- 220 g mletých vlašských orechov Alesto
- štipka soli Kania
- 200 g masla Pilos
- 2 žĺtky
Karamel
- 200 g kryštálového cukru Belbake
- 30 ml vody
- 150 ml smotany na šľahanie Pilos (33 %)
- 5 g soli Kania
- 50 g masla Pilos
- 100 g mliečnej čokolády Fin Carré
Krém
- 250 g masla Pilos
- 300 g karamelu
Kokosová roláda s malinami a vaječným likérom
Zoznam receptov ukončujeme ďalšou klasikou, ktorá počas Vianoc nechýba v mnohých domácnostiach. Samozrejme, aj tento dezert má malý update – kokosová plnka je obohatená malinami a vaječným likérom.
Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:
Cesto
- 220 g maslových sušienok Sondey
- 80 g strúhaného kokosu Belbake
- 150 g práškového cukru Belbake
- 30 g kakaa Belbake
- 40 g masla Pilos
- 100 – 150 ml vaječného likéru
Náplň
- 160 g masla Pilos
- 80 g práškového cukru Belbake
- 40 g mrazom sušených malín
- 20 ml vaječného likéru
- 60 g strúhaného kokosu Belbake
Posýpanie
- 100 g strúhaného kokosu Belbake (na posypanie a obaľovanie)