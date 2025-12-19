Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Lidl.
dnes 19. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 3:05
Sponzorovaný obsah

S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov

Vybrali sme niekoľko vianočných receptov na dezerty, ktoré okamžite zmiznú zo stola.

Väčšina z nás si nevie predstaviť sviatky bez medovníčkov, lineckých alebo vanilkových rožkov. Obvykle sú to recepty, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a každý ich má rád „tak po svojom“. 

Čo tak tieto sviatky ohúriť rodinu s novým receptom? Spoločne s Kuchyňou Lidla sme pre teba vybrali niekoľko dezertov – v zozname nájdeš napríklad overené klasiky, ale v modernejšej verzii. Nechýbajú tiež obľúbené recepty, na ktoré sa v mnohých domácnostiach už zabudlo. Plusové body za tvoje kulinárske schopnosti od babky alebo svokry neznejú zle, však? 

🎄🍰 Nestíhaš vianočné pečenie alebo si myslíš, že na to nemáš vôbec skill? V predajni Lidl si najnovšie môžeš kúpiť aj hotové vianočné pečivo, ktoré je pripravené podľa receptov Veroniky Bušovej, cukrárky Kuchyne Lidl. 

Mozartove košíčky

Slávne rakúske guličky s marcipánom a pistáciami určite poznáš. Je to jeden z tých dezertov, ktorý buď miluješ alebo nenávidíš. Ak ty alebo tvoja rodina patríte do prvej skupiny, odporúčame ti vyskúšať domácu verziu – Mozartove košíčky. 

Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie. 

Linecké cesto

  • 280 g hladkej múky Belbake
  • 100 g práškového cukru Belbake
  • 30 g kakaa Belbake
  • štipka soli Kania
  • 200 g masla Pilos
  • 2 žĺtky

Krém

  • 150 g horkej čokolády Fin Carré
  • 100 ml smotany na šľahanie Pilos 33 %
  • 50 g medu
  • 150 ml smotany na šľahanie Pilos 33 %
  • 250 g mascarpone Milbona
  • 200 g marcipánu Belbake

Poleva

  • 200 g horkej čokolády Fin Carré
  • 50 g bielej čokolády Fin Carré
  • 30 g masla Pilos

Extra

  • posýpka z horkej čokolády Belbake
  • zlatý a medený prášok Belbake

Celý recept – Mozartove košíčky

Vianočná štóla

Vianočná štóla (Stollen) je tradičné nemecké sladké pečivo z kysnutého cesta, pričom história receptu údajne siaha až do 14. storočia. Najznámejšia je drážďanská verzia (Dresdner Christstollen), ktorá bola v roku 1990 vyhlásená za chránenú značku. V podstate je to kysnuté cesto so sušeným ovocím, mandľami, kandizovanými citrusmi a korením, ktoré jej dodávajú typickú chuť. Po upečení sa potiera tukom a obaľuje do práškového cukru.

Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:

  • 42 g droždia (1 kocka)
  • 110 ml mlieka Pilos
  • 340 g polohrubej múky Belbake
  • 200 g masla Pilos
  • 45 g kryštálového cukru Belbake
  • 1 lyžička soli Belbake
  • kôra z 1 pomaranča
  • kôra z 1 citróna
  • 60 g sušených hrozienok Belbake
  • 60 g sušených brusníc Alesto
  • 60 g kandizovanej pomarančovej kôry Belbake
  • 60 g mandľových lupienkov Belbake
  • 1 vajíčko
  • 80 g práškového cukru Belbake

Celý recept – Vianočná štóla

Šamrole

Recept, za ktorý dostaneš určite plusový bod od babky alebo svokry. Prikládame však kombináciu chutí, ktorá je inšpirovaná Sicíliou a jej slávnym dezertom, cannoli. Kombinácii vaječného likéru, pistácií a citrónovej kôry určite neodoláš. 

Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:

Lístkové trubičky

  • 2 lístkové cestá Chef Select & You
  • cca 30 ml slnečnicového oleja Vita D'or
  • 1 vajce
  • 2 žĺtky
  • štipka soli Kania

Plnka

  • 150 g bielkov (z cca 5 vajec)
  • 400 g kryštálového cukru Belbake
  • 40 ml vaječného likéru Alliance
  • 10 ml citrónovej šťavy
  • kôra z 1 citróna
  • 80 g nesolených nasekaných pistácií Alesto

Servírovanie

  • 50 g práškového cukru Belbake

Celý recept – šamrole

Karamelové oriešky

Fanúšikov slaného karamelu určite potešíš týmto receptom. Kombinuje cesto s vlašskými orieškami, ktoré je plnené karamelovým krémom. Z jednej dávky cesta a krému ti vyjde 40 porcií. 

Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:

Oriešky

  • 200 g hladkej múky Belbake
  • 120 g práškového cukru Belbake
  • 220 g mletých vlašských orechov Alesto
  • štipka soli Kania
  • 200 g masla Pilos
  • 2 žĺtky

Karamel

  • 200 g kryštálového cukru Belbake
  • 30 ml vody
  • 150 ml smotany na šľahanie Pilos (33 %)
  • 5 g soli Kania
  • 50 g masla Pilos
  • 100 g mliečnej čokolády Fin Carré

Krém

  • 250 g masla Pilos
  • 300 g karamelu

Celý recept – karamelové oriešky

Kokosová roláda s malinami a vaječným likérom

Zoznam receptov ukončujeme ďalšou klasikou, ktorá počas Vianoc nechýba v mnohých domácnostiach. Samozrejme, aj tento dezert má malý update – kokosová plnka je obohatená malinami a vaječným likérom. 

Tu je zoznam potrebných ingrediencií. Postup nájdeš vo videu – písanú verziu postupu si môžeš prečítať kliknutím na modré tlačidlo nižšie:

Cesto

  • 220 g maslových sušienok Sondey
  • 80 g strúhaného kokosu Belbake
  • 150 g práškového cukru Belbake
  • 30 g kakaa Belbake
  • 40 g masla Pilos
  • 100 – 150 ml vaječného likéru

Náplň

  • 160 g masla Pilos
  • 80 g práškového cukru Belbake
  • 40 g mrazom sušených malín
  • 20 ml vaječného likéru
  • 60 g strúhaného kokosu Belbake

Posýpanie

  • 100 g strúhaného kokosu Belbake (na posypanie a obaľovanie)

Celý recept – kokosová roláda
