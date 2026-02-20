Hlavné témy
dnes 20. februára 2026 o 12:38
Hana Divišová

VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou

VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
Zdroj: Pixar, Disney
Woodyho, Buzza a ich partiu čaká jeden z najaktuálnejších príbehov celej franšízy.

Pixar zverejnil nový oficiálny trailer k filmu Toy Story 5, ktorý sa do kín dostane 19. júna 2026. Hoci o pokračovaní legendárnej série vieme už dlhšie, najnovšia ukážka prvýkrát detailnejšie odhaľuje, o čom bude príbeh a akému konfliktu budú hračky čeliť. Woody, Buzz a ich kamaráti sa tentoraz budú musieť vyrovnať s modernou technológiou.

Hlavnú rolu totiž zohrá inteligentný tablet Lilypad, ktorý začne ovplyvňovať život malej Bonnie. Film tak otvára aktuálnu tému – čo sa stane s klasickými hračkami vo svete, kde detstvo čoraz viac ovládajú obrazovky.

Vo filme sa vrátia všetky známe postavy vrátane Woodyho, Buzza a Jessie. Objavia sa aj Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie a dokonca celá armáda Buzzov Lightyearov. Spoločne sa pokúsia Bonnie pripomenúť, že fantázia a klasická hra majú stále svoje miesto.

Toy Story 5 prichádza v silnom období pre Disney a Pixar. Animovaný hit V hlave 2 sa v roku 2024 stal najúspešnejším filmom roka. Nové pokračovanie tak nadväzuje na úspešnú vlnu a patrí medzi najočakávanejšie animované premiéry budúceho roka.

