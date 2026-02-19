„Stalo sa to doma, na toalete. Videla som to a zavolala som muža...“ O potrate sa v spoločnosti mlčí, hoci sa týka miliónov žien. Lýdia otvorene hovorí o tom, aké je to po potrate otehotnieť znova, keď sa radosť mieša s paralyzujúcim strachom.
Každé štvrté tehotenstvo sa končí potratom. Táto smutná štatistika potvrdzuje, že každý z nás pravdepodobne pozná ženu, ktorá túto bolestivú stratu prežila, hoci o nej nikdy nemusela prehovoriť nahlas. Napriek tomu, že ide o jednu z najbežnejších ľudských skúseností, v spoločnosti je stále tabu.
Často býva spontánny a neovplyvniteľný. Strach, ktorý táto skúsenosť v žene zanechá, prirodzene ovplyvní už každý ďalší pokus o bábätko. Influencerka Lýdia Lukáčiková, ktorú môžeš poznať pod prezývkou Lyggo, sa rozhodla o tejto skúsenosti hovoriť. Jej príbeh však nie je len o bolestivej strate, ale predovšetkým o odvahe tešiť sa, keď sa ženám podarí otehotnieť znova.
Mnohé ženy totiž hovoria, že tehotenstvo po potrate už nikdy nie je o „čistej“ radosti. Lýdia, ktorá je aktuálne v poslednom trimestri ďalšieho tehotenstva, to potvrdzuje: „Určite je to radosť, ale hneď za tým je stres a strach, že sa to zopakuje.“ Potrat bol pre ňu šok aj preto, že už jedno zdravé dieťa má. „Lekári vyhodnotili, že išlo o chybný plod. Je to jeden z najbežnejších dôvodov, kedy sa presná príčina neurčuje,“ vysvetľuje Lýdia.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo prežívala v momente, keď sa dozvedela, že sa plod nepodarí zachrániť.
- Prečo medicína pri potrate v skorom štádiu tehotenstva často nedokáže zasiahnuť.
- Ako zvládať podľa Lýdie panickú kontrolu symptómov v ďalšom tehotenstve.
- Ako sa líši od bežného tehotenstva biochemické tehotenstvo a prečo o ňom ženy ani netušia.