14. februára 2026 o 10:09
Katarína Jánošíková

Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza

Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
Zdroj: Unsplash.com
Lekári potvrdzujú, že psychická bolesť dokáže priamo poškodiť fyzické zdravie.

Ak ste po strate blízkej osoby cítili fyzickú bolesť a hovorili o „zlomenom srdci“, opísali ste skutočnú diagnózu. Lekári tento stav odborne nazývajú takotsubo kardiomyopatia. Ide o akútne, no vo väčšine prípadov dočasné ochorenie srdcového svalu, ktoré ochromuje funkciu ľavej srdcovej komory. Hoci názov znie hrozivo, srdce sa zvyčajne do niekoľkých týždňov úplne zotaví, informuje TA3.

Ochorenie vyvoláva najmä extrémny emočný alebo fyzický stres. Typickými spúšťačmi sú:

  • úmrtie milovanej osoby alebo náhly rozchod,
  • intenzívny strach a úzkosť,
  • ťažká operácia, úraz či vážne ochorenie.
  • Zaujímavosťou je, že tento jav výnimočne vyvolajú aj šokujúco pozitívne emócie.

Ako reaguje telo?
Keď človek prežíva intenzívny stres, jeho telo vyplaví masívne množstvo stresových hormónov – katecholamínov. Tieto látky dočasne narušia činnosť ľavej komory. Do buniek vtrhne vápnik a spôsobí nadmerný sťah svalu.

V praxi to vyzerá tak, že sa hrot ľavej komory vyduje, zatiaľ čo jej horná časť zostáva stiahnutá. Niektoré receptory v hrote srdca sa však našťastie prepnú do ochranného režimu, vďaka čomu je porucha funkcie vo väčšine prípadov len prechodná. Syndróm zlomeného srdca navonok verne napodobňuje infarkt. Pacienti pociťujú:

  • ostrú bolesť na hrudníku,
  • dýchavičnosť a búšenie srdca,
  • pocity na odpadnutie.

Podľa odborných štatistík tvorí takotsubo približne 1 až 2 percentá všetkých prípadov, ktoré lekári pôvodne prijímajú ako podozrenie na infarkt.

Kto patrí do rizikovej skupiny?

Najčastejšie tento syndróm postihuje ženy vo veku 50 až 70 rokov. Hlavnú úlohu tu zohráva menopauza a s ňou spojený pokles estrogénov. Tie totiž prirodzene chránia srdce a tlmia jeho citlivosť na stresové hormóny. Muži trpia týmto ochorením menej.

 

Takotsubo nám pripomína, že srdce nie je len mechanická pumpa, ale aj orgán, ktorý cíti,“ vysvetľuje odborníčka Hudecová. Zdôrazňuje, že bolesť na hrudi nesmieme nikdy ignorovať, no zároveň dodáva nádej: „Nie každé ‚zlomené srdce‘ zostáva zlomené navždy.“

Prevencia spočíva najmä v správnej životospráve a v schopnosti efektívne pracovať so stresom, aby sa v tele dlhodobo nehromadil.

ZDRAVIE
