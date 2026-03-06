Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza

Pridaj sa do Refresher Clubu
Pokračujeme v objavovaní kulinárskych tajomstiev naprieč Slovenskom.
„“S reláciou Čoje dobré sme už objavili nejeden skrytý poklad v malom meste. Preto sme sa na popud našich sledovateľov rozhodli zavítať do Prievidze.
Nechali sme si odporúčiť obľúbené reštaurácie miestnych a ich tipy naozaj nesklamali. Začali sme raňajkami s výborným vajíčkom Benedict, pokračovali poctivou áziou a následne sme sa napchali náložou poriadneho mäsa v mexickom podniku Mercado. Náš výlet sme ukončili dokonalou neapolskou pizzou a aby sme ochutnali aj niečo tradičnejšie, rozhodli sme sa zavítať do miestnej haluškárne.
Pozri si video a zisti, kde nám chutilo najviac a hlavne, prečo sa oplatí za jedlom vycestovať.