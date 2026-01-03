Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí

V ďalšom Menučku, Refresher oproti sebe posadil dvoch Adama a Dianu.
Hneď od predjedla bolo jasné, že medzi sympatickou dvojicou nevznikol žiadny obyčajný „match made in heaven“ – Diana totiž nikdy nie je fanúšičkou dlhých vlasov, ktoré sú na Adamovi určite dominantou, a on zas priznal, že ho priťahujú predovšetkým blondínky, no Diana je brunetka s modrými prameňmi.
Napriek týmto rozdielom mali pri stole skvelý vibe, chuť baviť sa a napriek rozdielnym preferenciám, priniesli atmosféru plnú smiechu, úprimných odpovedí aj neočakávaných momentov.
Sleduj video a zisti viac o tom, ako sa dvojica poriadne otvorila.
Tento diel vznikol vďaka radu Matrix Food For Soft, ktorý dodáva suchým vlasom intenzívnu hydratáciu a hebkosť, a Matrix Miracle Creator Spray, ktorý prináša až 20 benefitov pre tvoje vlasy.